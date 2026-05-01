La IA fuerza a las ‘big tech’ a elevar aún más la inversión y abre nuevas dudas sobre su rentabilidad

Meta sufre un duro castigo en Bolsa y Amazon admite una fuerte caída del flujo de caja libre en el primer trimestre. Alphabet defiende su negocio ‘cloud’ y Microsoft advierte del precio de los componentes

La mayoría de las big tech han vuelto a elevar las inversiones en infraestructuras de inteligencia artificial (IA) durante el primer trimestre, una partida muy vigilada por los inversores por su impacto en la rentabilidad de estas aventuras. Meta, Alphabet, Amazon y Microsoft han tenido que responder a las preguntas de los analistas en las conferencias que siguieron a la presentación de las cuentas.

Las mayores alarmas se han centrado sobre Meta. La matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp elevó sus previsiones de gasto de capital (Capex) para 2026 a un rango de entre 125.000 y 145.000 millones de dólares (entre 106.700 y 123.800 millones de euros), frente a una estimación anterior de entre 115.000 y 135.000 millones. “Este incremento refleja nuestras expectativas de unos precios más altos para los componentes este año y, en menor medida, costes adicionales para los centros de datos con el fin de respaldar la capacidad de los próximos años”, dijo la directora financiera, Susan Li.

Meta, además, reconoció unos gastos totales de entre 162.000 y 169.000 millones de dólares para el conjunto del año. La publicación de estas cifras provocó una caída de las acciones de Meta superiores al 10% en el Nasdaq, ante las renovadas dudas de los inversores sobre la rentabilidad de estas inversiones en IA.

En una línea similar, Alphabet elevó su previsión de capex para todo el año 2026 a un rango entre 180.000 y 190.000 millones de dólares, frente a un pronóstico previo de entre 175.000 y 185.000 millones. Y, de momento, esta tendencia no va a cambiar. “Prevemos que nuestro capex para 2027 aumentará significativamente en comparación con 2026″, reconoció Anat Ashkenazi, director financiero de Alphabet, en una conferencia con inversor y analistas. Sólo en el primer trimestre, el capex fue de 35.674 millones de dólares, un 107% más que en el mismo periodo del año anterior, y nuevo récord histórico trimestral.

La empresa, no obstante, defendió el impacto positivo de estas actividades, y anunció que cuenta con una cartera de contratos valorada en 462.000 millones de dólares en actividades relacionadas con la IA, que la posiciona favorablemente para el crecimiento futuro, con la expectativa de que más del 50% se convierta en ingresos en un plazo de 24 meses. En el evento, el consejero delegado, Sundar Pichai, destacó que el negocio de Google Cloud ya aporta en 18% de los ingresos del grupo, muy por encima del 13,6% de hace un año.

Ante la ofensiva de OpenAI y su ChatGPT, Pichai destacó que los ingresos por búsquedas y publicidad aumentaron un 19%, hasta 60.400 millones de dólares, principalmente por el segmento minorista y los verticales de servicios financieros; además de un aumento de la publicidad en YouTube del 11%, hasta 9.900 millones.

Además, Pichai destacó la fuerte demanda del modelo Gemini 3, que compite con OpenAI o Anthropic, como uno de los principales impulsores del crecimiento de la nube. El ejecutivo afirmó que los usuarios activos mensuales de pago de Gemini Enterprise crecieron un 40% durante el último trimestre, con acuerdos con marcas de renombre como Bosch, Mars y Merck.

Con el anuncio, al contrario que Meta, Alphabet se disparó, por momentos, más de un 7% en Bolsa. En el último mes, las acciones han rebotado cerca de un 34%, hasta superar este jueves los 374 dólares, nuevo máximo histórico. La capitalización bursátil se ha situado por encima de los 4,4 billones de dólares, que consolidan a la matriz de Google como la segunda empresa más capitalizada del mundo, solo por detrás de Nvidia, y por delante de Apple, Microsoft y Amazon.

Potenciar herramientas IA

En este sentido, también los directivos de Microsoft fueron interrogados por los analistas sobre la evolución inversora en la IA. Amy Hood, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera del creador de Windows, afirmó que la empresa prevé que, en su cuarto trimestre fiscal, que concluye a final de junio, registrará un capex superior a 40.000 millones de dólares. La directiva dijo que Microsoft prevé invertir un total de 190.000 millones este año.

La compañía advirtió del aumento de costes por los compontes. Su CEO, Satya Nadella, atribuyó unos 25.000 millones de dólares de esa cifra al aumento de los precios de los componentes, similar al caso de Meta, así como el impacto de los arrendamientos financieros. Aproximadamente dos tercios de la inversión se destinan a GPU y CPU, para satisfacer la demanda de los clientes de Azure y potenciar herramientas de IA como M365 Copilot. Hood señaló que, incluso con esta inversión, Microsoft prevé mantener limitaciones de capacidad hasta 2026.

“Prevemos que la inversión de capital aumente a más de 40.000 millones de dólares a medida que sigamos incorporando más capacidad. El aumento secuencial incluye aproximadamente 5.000 millones de dólares procedentes del aumento de los precios de los componentes, así como el impacto de los arrendamientos financieros”, declaró Hood.

La empresa defendió ante los inversores que los ingresos del área de Cloud Inteligente aumentaron un 21% en el trimestre, hasta 26.800 millones de dólares. Las acciones de Microsoft reaccionaron con descensos cercanos al 5% tras la publicación de las cuentas. La empresa se deja en torno a un 15% desde principios de año, en medio de la tormenta que afecta a las empresas de software por el impacto de la IA.

La rentabilidad de las inversiones en IA también estuvo en el punto de mira de los inversores en las cuentas del primer trimestre de Amazon. La compañía reconoció que el flujo de caja libre disminuyó un 95% entre enero y marzo, hasta 1.200 millones de dólares, debido principalmente a un aumento interanual de 59.300 millones en la compra de propiedades y equipos.

La compañía espera invertir alrededor de 200.000 millones de dólares en gasto de capital en 2026 (43.200 millones en el primer trimestre), si bien ha insistido en que anticipará un fuerte retorno a largo plazo sobre el capital invertido. La firma insiste en que tiene plena confianza en que se monetizará bien, puesto que cuenta con compromisos de clientes para una parte sustancial y que generará márgenes operativos atractivos.

El consejero delegado, Andy Jassy afirmó que AWS cuenta con cartera de pedidos de 364.000 millones de dólares, sin incluir el acuerdo recientemente firmado con Anthropic por más de 100.000 millones. El ejecutivo recordó que OpenAI se ha comprometido también a consumir dos gigavatios de capacidad de Trainium a través de AWS a partir de 2027, mientras que Anthropic se aseguró hasta cinco gigavatios de las generaciones actuales y futuras de chips Trainium de Amazon. La corporación creada por Jeff Bezos sí recibió el respaldo de los inversores, y sus acciones registraron rebotes cercanos al 2,5%, hasta alcanzar los 273,88 dólares, nuevo máximo histórico.