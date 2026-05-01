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Economía
Día del Trabajo: las manifestaciones del Primero de Mayo en España, en imágenes
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DÍA DEL TRABAJO

Día del Trabajo: las manifestaciones del Primero de Mayo en España, en imágenes

“Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia” ha sido el lema que ha encabezado las movilizaciones convocadas por los sindicatos y que han recorrido las calles de unas 80 ciudades

El País
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