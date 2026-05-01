Día del Trabajo: las manifestaciones del Primero de Mayo en España, en imágenes

15 fotosDÍA DEL TRABAJODía del Trabajo: las manifestaciones del Primero de Mayo en España, en imágenes“Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia” ha sido el lema que ha encabezado las movilizaciones convocadas por los sindicatos y que han recorrido las calles de unas 80 ciudades El País01 may 2026 - 16:11Actualizado: 01 may 2026 - 16:26CESTCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosVista la manifestación convocada por el Primero de Mayo, este viernes en Jaén. Jose Manuel Pedrosa (EFE)La cabecera de la manifestación de Madrid, a su paso por la Gran Vía.JUAN BARBOSAUna joven ondea una bandera durante la manifestación de este viernes en Madrid.JUAN BARBOSACabecera de la manifestación del Primero de Mayo en Málaga.Álvaro CabreraCabecera de la marcha en Bilbao del Primero de Mayo.FERNANDO DOMINGO-ALDAMAVista de la manifestación del Primero de Mayo, este viernes en Zaragoza. Toni Galan (EFE)Vista de la manifestación convocada por el Primero de Mayo bajo el lema "Derechos, no trincheras. salarios, vivienda y democracia", este viernes en Madrid. J.J.Guillen (EFE)Manifestantes durante la manifestación del Primer de Mayo, este viernes en Barcelona.Alberto Paredes (Europa Press)Aspecto de la manifestación celebrada este viernes en Barcelona con motivo del Primero de Mayo.Quique García (EFE)Una participante en la protesta de Málaga sostiene una pancarta contra la guerra.Álvaro CabreraManifestantes exhiben un muñeco crítico con la gestión del grupo Quirón durante la marcha en Madrid.JUAN BARBOSALos dirigentes políticos y sindicales, Unai Sordo, Pepe Álvarez, Yolanda Díaz y María Jesús Montero, tras la pancarta principal que abre la manifestación convocada en Málaga con motivo del Primero de Mayo. Álvaro CabreraUn manifestante arrastra un ataúd en Málaga como acto de protesta contra la situación del sector de la automoción."Salarios dignos en residencias y centros de día ¡YA!" es uno de los lemas que han portado alguno de los manifestantes en Madrid.JUAN BARBOSAVista de la manifestación por el Primero de Mayo convocada por los sindicatos CCOO y UGT, este viernes en Puertollano (Ciudad Real). Jesus Monroy (EFE)