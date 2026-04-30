La economía europea se frena mientras la inflación sube al 3% en abril

El fantasma de la estanflación que ha traído la crisis energética por la guerra de Oriente Próximo asoma. El año ha comenzado con una economía europea casi estancada. Apenas ha crecido un 0,1% durante el primer trimestre del año, según Eurostat. La inflación, en cambio, ha escalado hasta el 3% en abril, cuatro décimas más que en marzo. Esa anémico crecimiento del PIB es justo la mitad que a finales del año anterior y confirma que la situación geoestratégica se ha llevado por delante la previsión de un crecimiento algo mayor para 2026 que en años anteriores. En España, con el dato publicado también este jueves por el Instituto Nacional de Estadística, el avance trimestral del PIB en ese periodo es del 0,6%.

Europa resistió mejor de lo previsto la batalla comercial con la que Donald Trump inauguró su regreso a la Casa Blanca. La economía de la UE creció en 2025 un poco más que el año anterior, un 1,4%. También la zona euro hizo lo propio, un 1,3%. Se desperezaba después de años casi estancada y empezaba a recuperar vigor. Pero la factura energética se ha disparado con la guerra en Oriente Próximo. Cada día de guerra encarece ese coste en 500 millones, según cálculos de Bruselas. Y eso se nota cuando se compara con el crecimiento del primer trimestre de 2025, del 0,8%.

La desaceleración parece solo el principio. Esta misma semana se ha conocido uno de los índices que apuntan hacia donde puede ir la economía en el futuro inmediato, el indicador de confianza económica de la Comisión, que bajó por tercer mes consecutivo. “Ante el aumento de las expectativas de desempleo, una sensación que se ve corroborada por el debilitamiento de las intenciones de contratación en todos los sectores, es probable que los hogares aumenten el ahorro, lo que lastrará el crecimiento del consumo. Todo ello parece apuntar a un debilitamiento del crecimiento en el segundo trimestre”, advierten los analistas de ING Research.

Apuntala esta tesis el hecho de que la inflación sube, y eso aumenta presión sobre el BCE, que este jueves reúne a su consejo de Gobierno. Con los precios al alza, es probable que aumente en un horizonte próximo los tipos de interés y eso frenará todavía más la economía.