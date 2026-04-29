Powell deja la presidencia de la Fed sin tocar tipos, pero se quedará en el consejo en un desafío a Trump

Jerome Powell no ha cedido en el último año a las presiones de Donald Trump, y no va a empezar a hacerlo ahora. El presidente saliente de la Reserva Federal (Fed), un hombre tranquilo que ha resistido admirablemente los ataques de Trump a su persona y a la independencia de la institución que está a punto de dejar de dirigir, anunció este miércoles que continuará siendo uno de los gobernadores del banco central después del 15 de mayo, fecha en la que termina su mandato como presidente.

Formará parte del banco central estadounidense “por un periodo de tiempo aún por determinar”, lo que solo cabe interpretar como un franco desafío al presidente de Estados Unidos, que contaba con esa vacante para moldear una Fed dispuesta a trabajar a sus órdenes y en favor de su agenda económica.

“Tengo previsto mantener un perfil bajo en mi función de gobernador; al fin y al cabo, solo hay un presidente de la Junta de la Reserva Federal, y ese presidente es Kevin Warsh”, dijo, después de desearle suerte a su sucesor, designado por Trump, y antes de dejar claro que no duda de su capacidad para la tarea en la que le seguirá tras ocho años en el cargo. Está muy bien preparado. Diría que posee las capacidades y las habilidades necesarias para desempeñar ese cargo de manera excelente”, aclaró el funcionario, que invitó a Warsh a “crear consensos”.

Lo habitual es que al cumplirse el mandato de presidente, el responsable de la Reserva Federal renuncie a seguir en el consejo. Powell ha dejado claro que el único motivo de su permanencia en el banco es la persecución legal a la que ha sido sometido por la Casa Blanca, días después de que se anunciara que el Departamento de Justicia desiste de su imputación, al menos, de momento, por el sobrecoste de 600 millones de dólares en las obras de la sede en Washington del banco central. La fiscal federal de la ciudad retiró el viernes pasado su investigación para allanar la designación de Warsh.

“Esta persecución legal por parte de la Administración no tiene precedentes en la historia y existen amenazas latentes de acciones adicionales de este tipo”, avisó. “Me preocupa que estos ataques estén socavando la institución y poniendo en riesgo aquello que realmente le importa al público: la capacidad de llevar a cabo la política monetaria sin tener en cuenta factores políticos”. Por si quedaban dudas, posteriormente añadió: “Me quedo, literalmente, por las medidas que se han tomado. Hacía tiempo que tenía pensado jubilarme”. Sobre el tiempo que permanecerá en la Reserva Federal, ha apuntado: “Estoy esperando a que la investigación haya concluido de una vez por todas, con claridad y transparencia. Y eso es lo que espero. Y me iré cuando considere que es el momento adecuado para hacerlo”.

Su mandato como consejero no expira hasta 2028 y, de momento, priva a Trump de nombrar a un sustituto de su agrado. Sobre Warsh, declaró que espera que resista las presiones políticas: “En la vista [en el comité bancario del Senado] declaró con rotundidad en ese sentido y voy a creer en su palabra”.

Tipos estables

Powell compareció ante la prensa tras presidir la que, salvo sorpresa, será su última reunión de política monetaria al frente de la Reserva Federal (Fed), cuyo resultado fue el esperado: los tipos quedan como estaban: en la horquilla del 3,5-3,75%. La decisión responde a un panorama que suma una inflación que se comporta con obstinación y las dudas que se abren en el horizonte sobre el crecimiento de Estados Unidos, país cuya guerra junto a Israel contra Irán ha puesto patas arriba el mercado energético global y amenaza a la economía mundial.

La combinación de un entorno incierto con las presiones de Trump ha provocado, de nuevo, una insólita división en la autoridad monetaria: de los 12 miembros con derecho a voto, cuatro votaron contra la decisión, una oposición nunca vista desde 1992. Uno, Stephen Miran, economista de referencia de Trump, porque prefería un recorte de tipos (como hace en cada reunión). Los otros tres −Beth M. Hammack, Neel Kashkari y Lorie K. Logan−, porque se muestran contrarios a que el comité modifique el sesgo en el comunicado, ahora menos favorable a subir tipos. Un cambio, en todo caso, sutil: en marzo la Fed decía que la inflación “se mantiene elevada reflejando el incremento en los precios de la energía” y ahora, que la inflación “se mantiene algo elevada”.

En la justificación a la decisión, se puede leer que los “acontecimientos en Oriente Próximo [la guerra en Irán, y el bloqueo del estrecho de Ormuz y el ”incremento reciente de los precios globales de la energía”] están contribuyendo a un alto nivel de incertidumbre respecto a las perspectivas económicas”. “El Comité se mantiene atento a los riesgos que afectan a ambos aspectos de su doble mandato”, añade el comunicado, con argumentos muy parecidos a los de marzo y en referencia a las misiones de sujetar la inflación y trabajar por lograr el pleno empleo.

Powell restó relevancia al disenso en la Fed, aludiendo a la elevada incertidumbre: “Tres personas se abstuvieron en la votación; todas ellas estaban de acuerdo con la decisión sobre los tipos de interés. [...] Tenemos mucho que aprender. Hay mucha incertidumbre sobre el camino que nos espera. No hay por qué precipitarse a la hora de tomar esa decisión ahora”. “Creemos firmemente que nuestro tipo de interés oficial se encuentra en un buen nivel. Si es necesario subirlo, sin duda lo anunciaremos y lo haremos. Si es necesario bajarlo, y si resulta adecuado hacerlo, anunciaremos lo contrario”, indicó posteriormente.

Ocho años

Powell ha estado ocho años al frente de la Fed. Llegó al puesto con Trump en la Casa Blanca y se va con el republicano de regreso en el Despacho Oval, al final de una brutal campaña de acoso y derribo durante la que el presidente de Estados Unidos no se ha ahorrado los insultos y los motes (sobre todo uno, Señor Demasiado Tarde, por la negativa del funcionario a bajar los tipos). También ha lanzado al Departamento de Justicia contra él.

La casualidad quiso que un trámite clave en el camino de Warsh hacia su nombramiento tuviera lugar el mismo día en el que su antecesor justificaba su última decisión al frente del comité de Mercado Abierto antes del término de su mandato. El caso de Warsh regresó este miércoles a la Comisión Bancaria del Senado, con el horizonte mucho más despejado: el anuncio de que el Departamento de Justicia renuncia al encausamiento de Powell convenció al senador republicano díselo Thom Tillis (Carolina del Norte) para retirar su voto en contra.

Sin el respaldo de Tillis, la designación del candidato habría quedado atascada antes de la votación en el pleno de la Cámara alta, donde la bancada conservadora tiene la mayoría suficiente (53-47) para cumplir con los planes de Trump, ahora mucho más cerca de hacerse realidad.

En la conferencia de prensa de Powell posterior al anuncio, la pregunta de si pensaba permanecer en la institución después del 15 de mayo era una de las más esperadas. Su asiento en el consejo de gobernadores, al que pertenece desde 2012, está garantizado hasta el 31 de enero de 2028. Así que está en condiciones de seguir legalmente, aunque el estudio del pasado no aconsejaba confiar demasiado en que lo hiciera: en casi medio siglo, ningún presidente de la Fed ha optado por seguir formando parte de la junta tras abandonar el cargo. Su decisión refuerza, por tanto, la idea de que los acontecimientos de su último año en la Fed carecen de precedentes.

La siguiente reunión será (y, de nuevo, salvo sorpresa mayúscula), cosa de Warsh. Se celebra los días 16 y 17 de junio. Según los datos del CME Group, la plataforma que se toma como referencia para medir las expectativas del mercado sobre el resultado de las deliberaciones sobre el precio del dinero en Estados Unidos, el 98,8% de los inversores descontaba este miércoles, poco antes de escuchar a Powell, que la Reserva Federal mantendrá los tipos de interés también sin cambios. La comparecencia tampoco movió las expectativas a medio plazo; por más que la opción de una subida de tipos antes de fin de año subió levemente, asigna un 86% de probabilidad a que no haya cambios en el año.

Habrá que ver cómo se desarrolla la guerra de Irán, que parece estancada en el desacuerdo entre ambos enemigos, y también, con qué nivel de presión recibe Trump al hombre que ha elegido para presidir el banco central durante cuatro años.