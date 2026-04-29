¿La inteligencia artificial ya destruye empleo en España? La ocupación retrocede en el sector tecnológico

La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre confirma una tendencia que se observa desde hace meses en los datos del Instituto Nacional de Estadística: algo se ha torcido en la generación de empleo en España en sectores tecnológicos. Las ramas de actividad relacionadas con la informática y similares crecieron con fuerza tras la pandemia, pero últimamente flaquean, un escenario que algunos especialistas conectan con, entre otros motivos, el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y su capacidad para sustituir tareas en estos sectores, aunque otras voces creen que es pronto para sacar estas conclusiones. En un contexto en el que en términos anuales crece el empleo, estas actividades pierden fuelle con los datos del INE, que no coinciden con el registro de la Seguridad Social.

Uno de los casos más evidentes del fenómeno que capta la EPA es el de programación, consultoría y otros servicios informáticos. En el primer trimestre empleaba a 512.100 personas, una contracción de 23.400 ocupados respecto al año anterior (-4,4%, mientras que el conjunto del empleo creció un 2,4%). La caída es aún más pronunciada si se compara con el pico de la serie, en el segundo trimestre del año pasado, cuando el sector empleaba a 554.700 personas. Desde entonces el desplome es de 42.600 ocupados y una bajada del 7,7%.

También cae el empleo en el área de las telecomunicaciones: esta pata del sector pasa de 124.900 ocupados en el primer trimestre de 2025 a 113.100 en el mismo periodo de 2026, una contracción del 9,4%. El tropiezo es aún más aparatoso si se echa la vista un poco más atrás, dado que a mediados de 2024 este sector rondó los 133.000 ocupados.

Otra gran rama tecnológica es la denominada como servicios de información, que engloba el procesado de datos y los portales web. Aquí se produce el mayor desplome relativo si se mira un año atrás, ya que pasa de 25.600 ocupados a 17.000. Es una bajada del 33,6%. Cabe precisar que al ser un sector de menor tamaño está más expuesto a que cualquier variación resulte llamativa y, además, ya ha estado por debajo de 20.000 ocupados en trimestres anteriores. Pero los 17.000 ocupados del primer trimestre suponen la cifra más reducida desde la pandemia.

“Es evidente que el empleo tecnológico se está frenando en seco”, opina José Varela, responsable de Digitalización de UGT y autor del informe Empleo tecnológico en el mercado laboral español 2026, en el que analizaba este fenómeno. En él señala el efecto de la inteligencia artificial en estas áreas de actividad y considera que estos datos de la EPA lo refrendan: “Sin duda, este comportamiento está fuertemente condicionado por el impacto de la inteligencia artificial”. En ese informe, Varela incluye otros dos sectores en el grupo de actividades tecnológicas: son los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y, además, investigación y desarrollo. El primero avanza un 2,4% (de 306.200 ocupados a 313.600), en línea con el resto del mercado laboral, pero el segundo lo hace con menos brío, progresando un 1,5% (de 90.600 a 92.000 personas).

Varela considera que “los diferentes despidos colectivos en las operadoras de telecomunicaciones, en los call centers y en las consultoras, junto con el cada vez más generalizado uso del vibe coding [creación de software conversando con una IA]" explican estos datos.

Cautela empresarial

La principal patronal del sector tecnológico en España, Ametic, hace otra interpretación: “Valoramos estos datos con prudencia y en clave de ajuste cíclico, tras años de fuerte crecimiento del empleo en la industria digital”. Ponen en valor el crecimiento del sector en los últimos años y consideran que esta “moderación” responde, principalmente, a “factores coyunturales”, entre los que mencionan el “entorno macroeconómico y decisiones empresariales puntuales”. “En este contexto, la inteligencia artificial sigue actuando como palanca de transformación, impulsando nuevos perfiles, oportunidades y la demanda de nuevas capacidades”, agrega Ametic.

“Desde finales de 2024, el conjunto de todo el empleo digital ha descendido más de un 5%, lo que es una barbaridad”, contrapone Varela. Este conjunto de actividades tocó techo en el tercer trimestre de 2024, con 1.096.700 ocupados. Entonces empezó una contracción que deja el total en el primer trimestre de 2026 en 1.047.800, con 48.900 empleados menos. “Sobre todo, destaca que tres de los principales perfiles tech han perdido más de 47.000 puestos de trabajo en apenas año y medio", lamenta el responsable digital ugetista. Se refiere al retroceso conjunto de consultoría, telecomunicaciones y servicios web. “14.000 puestos de programación y consultoría se han volatizado desde otoño de 2024. Esto no es una casualidad: es manifiesta causalidad”.

Con todo, la evolución que muestra la EPA es distinta a la que indica la afiliación a la Seguridad Social. Según las últimas cifras de este registro administrativo (la EPA es una encuesta), la rama que agrupa la mayoría de actividades tecnológicas (telecomunicaciones, programación informática, consultoría, infraestructura informática y otros servicios de información) crece un 3,48% de marzo de 2025 al mismo mes de 2026, con 21.595 afiliaciones más hasta situarse en un total de 641.838 empleos.

La afiliación también capta un retroceso en el área de las telecomunicaciones (de 75.000 afiliaciones en marzo de 2025 a 70.000 en el mismo mes de 2026), pero a la vez observa un incremento en programación y consultoría (de 500.000 a 530.000) o en investigación y desarrollo (de 126.900 a 129.600). Este tipo de contradicciones entre la EPA y la Seguridad Social son frecuentes y suelen aclararse con el paso de los meses.