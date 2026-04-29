El retraso de las herencias por el aumento de la esperanza de vida agranda la brecha de riqueza entre hogares

El reloj biológico y el reloj económico han dejado de estar sincronizados. El aumento de la esperanza de vida está reescribiendo las leyes de la prosperidad familiar en España. Durante décadas, el traspaso de bienes de una generación a otra a través de las herencias servía como impulso vital para los más jóvenes. Pero la mejora de la longevidad gracias a los avances sanitarios y a la mayor calidad de vida ha transformado ese motor, lastrando el patrimonio de quienes tienen la espalda menos cubierta.

A principios de los años setenta, la edad media en la que se recibía la primera transmisión se situaba en torno a los 35 años, pero en la actualidad esa cifra ha escalado con fuerza hasta alcanzar aproximadamente los 55 años. Dos décadas de espera que son una anécdota demográfica a celebrar, pero que a la vez están ensanchando la brecha de desigualdad de forma irreversible. En la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) han comenzado a ponerle precio a esta demora y la cifra es contundente: según las proyecciones, cada año de retraso en la recepción de una herencia reduce la riqueza neta del hogar potencialmente beneficiado en aproximadamente un 2%.

El centro de estudios publica este miércoles el documento Aging and the Timing of Intergenerational Transfers (Envejecimiento y momento de las transferencias intergeneracionales), elaborado por los académicos Ignacio Conde-Ruiz y Francisco García-Rodríguez y al que ha tenido acceso este diario. Los expertos concluyen que no es solo que el dinero llegue cada vez más tarde, sino que el coste de oportunidad de no haberlo recibido antes mina la capacidad de ahorro y acumulación de ciertas familias.

Entre otras cosas, las herencias tempranas disparan las probabilidades de convertirse en propietario de una vivienda o de iniciar una actividad empresarial. Además, según los cálculos, la posibilidad de tener al menos dos hijos también aumenta significativamente cuando los recursos llegan a tiempo, lo que sugiere que estos retrasos pueden ser uno de los factores invisibles detrás de la baja natalidad.

Para ilustrar el impacto de las herencias tardías en algunas tipologías de hogares, los académicos cuantifican el peso que las transmisiones tienen en función del nivel de ingresos del receptor. Para el 10% más pobre de la población, por ejemplo, recibir una herencia supone más del 300% de su riqueza neta actual, mientras que para el 10% más rico la sucesión representa apenas el 25% de su capital, ya que suelen contar con otros activos acumulados. Es decir, el retraso perjudica a las familias de menor renta porque las priva de uno de los pocos recursos que podrían permitirles dar el salto.

Estas brechas entre hogares también se ensanchan por el propio reparto de la riqueza. En España, los herederos del 50% más pobre de la población capturan solo el 27% del valor total de las transmisiones, mientras que el 10% más rico se queda, por sí solo, con más del 36% del pastel sucesorio del país.

Esquivar la biología

Los datos, sin embargo, ponen de relieve que las herencias tardías no afectan a todos los hogares por igual. Algunos, que en esencia son aquellos con más músculo financiero, han encontrado ciertas fórmulas con las que poder esquivar el cambio de tendencia biológico: las donaciones. Así, mientras que los hogares menos favorecidos deben esperar al fallecimiento de sus progenitores para poder acceder al patrimonio (que normalmente es la vivienda), los grupos con más riqueza son capaces de anticipar ese empujón mediante las transferencias intervivos.

Estas donaciones se reciben mucho antes en el ciclo vital y funcionan como un escudo contra la exclusión inmobiliaria y la falta de acceso al crédito. Es una suerte de herencia anticipada que permite a los hijos de familias pudientes posicionarse en el mercado de la vivienda y en el mundo financiero décadas antes que sus coetáneos con menores recursos familiares. De nuevo, el reparto entre hogares es fuertemente desigual. El 10% más pobre recibe tan solo el 5% del valor de todas las donaciones del país, un porcentaje que escala al 30% cuando se mira al 10% de más ingresos.

Como sucede con las herencias, las diferencias patrimoniales para cada tipología de hogar son enormes. Para una familia de pocos ingresos, una donación representa aproximadamente el 172,7% de su riqueza neta total, porcentaje que cae al 15% en el grupo de más capacidad económica.

Sin embargo, la desigualdad no se limita al impacto que tienen estas transferencias sobre el patrimonio de quienes las reciben. Empieza antes, en la propia probabilidad de acceder a ellas. Los datos de Fedea muestran que el acceso a las transferencias de riqueza en España presenta una brecha extrema entre grupos. Mientras que para el 10% de los hogares con menos recursos la probabilidad de recibir una donación en vida es de tan solo el 4%, esta cifra escala hasta el 26% para el 10% más rico. Y la desigualdad es aún más pronunciada cuando se analiza la posibilidad de recibir tanto una donación como una herencia, algo que ocurre en el 21% de los hogares más acaudalados frente a un residual 1% en los hogares más pobres.