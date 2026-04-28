Los españoles llevan 45 euros en efectivo, la mitad de lo que recomienda el Banco de España para crisis como la del apagón

Los hogares no alcanzan las recomendaciones del supervisor bancario, que aconseja tener billetes y monedas por valor de 70 y 100 euros por persona ante imprevistos

En un mundo cada vez más digitalizado, el gesto de pagar ha cambiado: de sacar billetes y monedas de la cartera a acercar la tarjeta, o el teléfono móvil, al terminal de pago. Pero, si bien el efectivo pierde protagonismo en el día a día, ocupa un lugar crítico en situaciones de emergencia. Según el último estudio del Banco de España sobre hábitos de pago, los españoles llevan de media unos 45 euros en efectivo en la cartera, la mitad de lo que recomienda el supervisor frente a posibles situaciones de crisis como el apagón eléctrico que se produjo hace un año.

El Banco de España ha subrayado que el efectivo mantiene una virtud esencial frente a los medios de pago electrónicos: su independencia de la infraestructura tecnológica. En un escenario de caída de redes eléctricas o de comunicaciones, las tarjetas, los datáfonos o las aplicaciones móviles dejan de funcionar, mientras que los billetes y monedas siguen siendo utilizables. Por ello aconseja tener entre 70 y 100 euros por cada persona del hogar, o el importe necesario para hacer frente a las compras básicas durante tres días.

El uso del efectivo en España está concentrado en importes bajos. Según el citado estudio del Banco de España, el 26% de los ciudadanos lleva hasta 20 euros en efectivo en la cartera, mientras que el 46% se sitúa en el tramo de entre 21 y 50 euros. Es decir, casi tres de cada cuatro personas (72%) no supera los 50 euros en metálico en su día a día.

En niveles superiores, el uso del efectivo cae de forma pronunciada: solo un 18% declara llevar entre 51 y 100 euros, un 4% entre 101 y 200 euros y apenas un 1% entre 200 y 500 euros. El efectivo elevado desaparece del bolsillo, con un 0% que afirma llevar más de 500 euros, mientras que un 4% declara no llevar dinero en metálico en ningún momento.

A pesar de este uso reducido en el bolsillo diario, el efectivo sigue siendo el medio de pago principal en los establecimientos físicos. El 57% de los consumidores afirma que lo utiliza como forma habitual de pago en tiendas, aunque esta cifra ha descendido ligeramente respecto al año anterior. La tarjeta bancaria se mantiene como la segunda opción más utilizada, mientras que los dispositivos móviles continúan ganando terreno y ya representan el 15% de los pagos en tiendas.

Ante el auge de los medios de pago electrónicos y los riesgos ante crisis que afecten a la infraestructura e impidan pagar, las autoridades bancarias están recomendando no dejar de lado el efectivo. En marzo, el banco central de Suecia, el Riksbank, ya recomendó que cada hogar guarde al menos 1.000 coronas suecas en efectivo (algo más de 90 euros al cambio actual). Se trata de una recomendación llamativa porque Suecia es un país en el que el efectivo casi ha desaparecido, ya que solo una de cada diez compras en comercios se realiza con dinero físico (el 10%).

La Comisión Europea también ha pedido a los ciudadanos europeos tener dinero en efectivo ante una posible situación de emergencia, aunque sin concretar cuantía, para subsistir 72 horas sin ayuda externa en caso de agresión, desastres naturales, pandemias o ciberataques. La institución comunitaria propuso en marzo del año pasado un kit de emergencia integrado por agua, comida, herramientas, linterna, velas, artículos de higiene, medicamentos o documentación, que también incluía el efectivo.