Sacudida en la industria de la IA: Microsoft y OpenAI reformulan su alianza y recortan relaciones

El fabricante de Windows renuncia al derecho exclusivo para vender los modelos de inteligencia artificial de la ‘start-up’

Cambio de fuerte calado en las relaciones empresariales en la industria tecnológica. Microsoft y OpenAI han reformulado su alianza y han acordado renunciar al derecho exclusivo del gigante de Redmond para vender los modelos de IA de la start-up dirigida por Sam Altman. De esta manera, la creadora de ChatGPT buscar acuerdos con rivales de computación en la nube como Amazon, que fue uno de los grupos destacados en su última ronda de financiación, junto a Nvidia y SoftBank.

A cambio de poner fin a esa exclusividad, que impulsó las ventas de Microsoft en la nube durante los primeros años del crecimiento de la IA, el mayor fabricante de software del mundo ya no pagará una participación en los ingresos de los productos de OpenAI que revenda en su nube, según han explicado ambas compañías en un comunicado.

El nuevo pacto busca simplificar una relación compleja que ha sido fundamental para el crecimiento de OpenAI y el avance global de la IA. Sin embargo, con el tiempo OpenAI ha buscado acuerdos con múltiples proveedores de servicios en la nube, incluyendo Amazon, para satisfacer sus crecientes necesidades de computación y desarrollar y ofrecer software de IA a un público más amplio.

Según explican en un comunicado, Microsoft seguirá siendo el principal socio de OpenAI en la nube, y los productos de OpenAI se lanzarán primero en Azure, a menos que la compañía dirigida por Satya Nadella no pueda o decida no ofrecer las funcionalidades necesarias. OpenAI podrá ofrecer todos sus productos a clientes en cualquier proveedor de nube.

Además, Microsoft seguirá teniendo una licencia sobre la propiedad intelectual de OpenAI para modelos y productos hasta 2032, si bien esta licencia de Microsoft será ahora no exclusiva.

A su vez, los pagos de participación en los ingresos de OpenAI a Microsoft continuarán hasta 2030, independientemente del progreso tecnológico de la start-up, con el mismo porcentaje, pero sujeto a un límite máximo.

Microsoft continúa participando directamente en el crecimiento de OpenAI como accionista mayoritario. De hecho, el fabricante de Windows posee en torno a un 27% del capital de la start-up, y fue clave en la conversión desde entidad sin ánimo de lucro en empresa con ánimo de lucro a finales del pasado año.

Las acciones de Microsoft ceden cerca de un 0,6% tras conocerse el acuerdo con OpenAI. Desde principios de año, los títulos acumulan una caída superior al 12%, castigadas por la tormenta que sacude a la industria del software derivada de la irrupción de la IA.

Los cambios en la industria se suceden. Tal y como recordaban algunos medios especializados de Estados Unidos, mientras Microsoft reduce presencia en OpenAI, sus competidores Alphabet y Amazon amplían sus relaciones con Anthropic, creadora de Claude. Así, la matriz de Google ha alcanzado un acuerdo para inverti 10.000 millones inicialmente en Anthropic, con la opción de llegar a 40.000 millones si se cumplen determinados objetivos.