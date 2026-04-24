La CNMC abre 16 nuevos expedientes sancionadores a cuatro eléctricas, 13 de ellos a Endesa

Los servicios técnicos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han ampliado el número de expedientes sancionadores relacionados con el apagón masivo sufrido en la Península Ibérica el 28 de abril de 2025. Tras la veintena de procedimientos incoados hace justo una semana, la Comisión acaba de anunciar “la apertura de otros procedimientos sancionadores”. Concretamente, 16, en su mayoría mayoría a Endesa, que ha encajado 13 (esta empresa ya figuraba con siete en la lista de la semana pasada) y uno, respectivamente, a Engie, TotalEnergies y Contour Global, uno de los principales operadores de plantas termosolares participado por el fondo de inversión KKR.

Las incoaciones notificadas este viernes incluyen también “la investigación de prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril de 2025, pero que constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectadas en el marco de la investigación”, explica el organismo regulador. En todos los expedientes (salvo a la Asociación Ascó-Vandellós, que es por presunta manipulación de precios), al igual que los abiertos la semana pasada, se trataría de una infracción grave del artículo 65.8 de la Ley del Sector Eléctrico (LSE) por incumplir presuntamente el artículo 64.15, 16 y 17 (controles de tensión) “sin riesgo de garantía del suministro o daño grave”. El de Red Eléctrica fue el único caso de infracción muy grave, por haber incumplido supuestamente una de sus funciones de operación “con perjuicio para el sistema o sujetos”.

El pasado 17 de abril, la CNMC acordó la incoación de 20 expedientes sancionadores: uno contra Red Eléctrica, por el supuesto incumplimiento de una de sus funciones como operador del sistema, lo que implica una infracción muy grave contra la Ley del Sector Eléctrico; otros 17 expedientes a otras tantas instalaciones hidráulicas, de gas y dos centrales nucleares de las tres grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola y Naturgy); uno a la filial de generación eléctrica de Repsol y otro más al ciclo combinado de Bahía de Bizcaia Electricidad. En este caso, infracciones graves por incumplimientos de la ley “sin riesgo para la seguridad del suministro”, lo que, en principio, no serían la causa del apagón. Además, el caso no se resolvería hasta dentro de un año y medio, plazo para la instrucción de dichos expedientes.

En los expedientes de Endesa publicados la semana pasada figuraban sus dos centrales nucleares catalanas (Ascó y Vandellós), que vuelven a salir en la nueva lista, así como una ristra de pequeñas hidroeléctricas casi desconocidas: las de Biesca, Ondinas, Mequinenza, Mediano y Ribarroja. El caso de estas nucleares de Endesa es la muestra palpable de que estas investigaciones son ajenas al apagón, pues se refieren, según la CNMC, “a ofertas con valores anormales o desproporcionados para alterar indebidamente el despacho de las unidades de generación o la casación del mercado”, en otras palabras, a presunta manipulación de precios.

Según declaró el consejero delegado de la compañía, José Bogas, el pasado lunes en la comisión de investigación del apagón del Congreso de los Diputados, las investigaciones se remontan a hechos en dos años antes del apagón, salvo dos casos, el de Ondinas y Biescas (12 horas antes), que, según sus palabras, no estaban obligadas legalmente a controlar tensión, dada su escasa producción. El consejero delegado de Endesa dijo que varias de ellas, por su volumen de producción, no estaban obligadas a cumplir los controles de tensión y, en cualquier caso, no contribuyeron al apagón.

Según insistió, las incoaciones de expedientes hacen referencia a investigaciones de dos años antes y, ya advirtió en su intervención, que preveía que la CNMC incoe “más expedientes”, como ocurrió ayer. Se desconoce si seguirá desempolvando expedientes pero, en cualquier caso, si abre otros nuevos, después del 28 de abril, las posibles afectadas por daños y perjuicios que pretendan reclamar, ya no podrá hacerlo contra nuevas expedientadas, pues el plazo para ello prescribe ese día. Tampoco les sirve de mucho si, como en los publicados este viernes, no están relacionados con el apagón.

Errores de la CNMC

Los expedientes a Naturgy se refieren a tres centrales de ciclo combinado, entre ellos, los de Palos y Sagunto, y dos hidroeléctricas, mientras que los de Iberdrola han recaído, entre otros, sobre Almaraz y a su hidráulica de Aldeadávila. Según fuentes empresariales, por un error de la CNMC se le ha atribuido a su filial de generación la propiedad, cuando es de la agrupación (comunidad de bienes) que integra a Almaraz y Trillo, en la que Iberdrola tiene el 52%.

El supervisor también ha incurrido en el error de atribuir a la matriz, Iberdrola S.A., la propiedad de una instalación de su filial de generación, tal como figuraba en los expedientes publicados el día 17.