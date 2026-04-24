Météo France, la agencia francesa de meteorología, ha denunciado una presunta manipulación en los sensores que captan las temperaturas en el aeropuerto Charles de Gaulle, el mayor del país, y ha presentado una denuncia para que se investigue, tras detectar cambios de temperatura inusuales entre el 6 y el 15 de abril. Los movimientos en el termómetro coincidieron con un pico de apuestas ganadoras en el mercado de predicciones Polymarket, plataforma en la que operaba, también, el soldado estadounidense imputado este viernes por lucrarse gracias a su conocimiento de la operación para capturar a Nicolás Maduro.

El 6 y el 15 de abril se registraron aumentos anormales de temperatura en el aeropuerto parisino. Las cifras las capta una sonda de Météo France y proporcionan una información crítica para los pilotos y controladores aéreos sobre temperatura, viento, y determinan algunas opciones de despegue o aterrizaje. El 15 de abril se registraron 22 grados a las 21,30, cuando el pico de temperatura esa tarde fue de 18 grados, antes de que cayera la noche. Una anomalía similar se registró el 6 de abril. En paralelo, se registraron movimientos de inversores en Polymarket que resultaron altamente rentables, pues apostaban por una temperatura máxima ese día sería superior a 18 grados. En esta plataforma de apuestas online los inversores especulan con todo tipo de eventos, desde resultados electorales, deportivos e incluido el clima, intentando predecir las temperaturas registradas.

El 6 de abril un inversor que había apostado que la temperatura ese día sería superior a 21 grados ganó 14.000 dólares y el 15 de abril otro se llevó 21.000 dólares al apostar que ese día haría más de 18 grados. La asociación Infoclimat, que registra los datos climáticos, denunció hace unos días una manipulación, pues, según Sébastien Brana, su vicepresidente, aunque “los fallos existen a veces, es raro que suceda dos veces en poco espacio de tiempo de manera accidental”, sin manipulación humana.

Denuncian también que estos cambios tan abruptos no ocurrieron en estaciones cercanas. “Es difícil decirlo con certeza, pero un aumento en la temperatura natural de esa manera tan brusca parece bastante sospechoso”, ha declarado al periódico Le Figaro Paul Marquis, meteorólogo y fundador del sitio web E-Meteo Service.

Infoclimat compartió los errores detectados en las lecturas con Météo France. Layrent Becler, uno de los portavoces, ha explicado que los técnicos han examinado los sensores e inspeccionado la estación meteorológica del aeropuerto, y “tras el análisis de los datos”, la agencia meteorológica ha presentado una denuncia ante la brigada de la gendarmería del aeropuerto por “manipulación del funcionamiento de un sistema automatizado de procesamiento de datos”.

La agencia no ha precisado detalles sobre la posible manipulación y las irregularidades detectadas. La policía del aeropuerto Charles de Gaulle tampoco respondió a las preguntas sobre la denuncia y remitió las consultas a las autoridades judiciales. Las autoridades aeroportuarias también han declinado hacer declaraciones.

En redes sociales circulan vídeos sin verificar donde un individuo aplica un secador de pelo sobre una estación meteorológica. Una hipótesis que coincide con la planteada por el propio Sébastien Brana al diario Le Monde. Brana recuerda que estas sondas son de fácil acceso, junto a la carretera, por lo que cualquiera puede manipularlas. De hecho, en paralelo a la repentina subida de temperatura, los sensores aeroportuarios detectaron un repentino desplome de los niveles de humedad.