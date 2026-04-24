El fabricante chino MG elige a España para abrir su primera fábrica en Europa

Saic Motor, la matriz del fabricante de coches chinos MG, ha seleccionado a España como el país en el que emplazar su primera fábrica europea. Según indica Bloomberg citando a fuentes familiarizadas con la decisión, la compañía ha optado por instalar su planta en nuestro país en detrimento de Hungría, la otra alternativa que estaba estudiando.

La fábrica de MG, que se dedicará a la producción de coches eléctricos, servirá al fabricante chino para minimizar el impacto de los aranceles de la UE sobre sus vehículos. Desde octubre del 2024, los coches producidos en China soportan unos aranceles de entre el 7,8% y el 35,3% por parte de la Unión Europea al considerar que los fabricantes del gigante asiático obtienen subvenciones y ayudas de Pekín que de facto incurren en prácticas anticompetitivas. Si bien, a principios de este año, Bruselas introdujo un mecanismo que, mediante un compromiso de venta a un precio mínimo, permite suavizarlos.

Las fuentes cercanas a la operación han puntualizado a la agencia estadounidense que la decisión todavía no se ha cerrado del todo. Aún faltan por fijarse detalles de suma importancia como son el monto de la inversión por parte de Saic Motor, la capacidad productiva de la planta o los plazos.

El Gobierno ha estado cuidando de manera especial las relaciones entre España y China. El mimo diplomático sumado a las ayudas públicas como los Pertes han dado como resultado que grandes compañías del gigante asiático ya hayan apostado por instalarse en nuestro país. El pasado mes de noviembre, CATL, el mayor fabricante de baterías del mundo, puso la primera piedra de su planta en Zaragoza. Una instalación que cuando alcance el máximo de su producción, empleará a 4.000 personas.

Otras marcas chinas con presencia directa en España son Chery, aliada con Ebro-EV Motors en la Zona Franca de Barcelona, y Leapmotor, la enseña china del Grupo Stellantis que ya produce en la planta de Figuerelas.

Tras las alzas de precios acumuladas en los últimos años por parte de los fabricantes tradicionales, las marcas chinas han ido avanzando en cuota de mercado con su apuesta por los coches eléctricos más baratos. En 2024, las marcas chinas coparon un 6,64% de las ventas. En 2025, su cuota de mercado pasó a ser del 11.54% con 132.554 matriculaciones. Precisamente, la marca MG fue la más popular de entre las procedentes de China, con 45.163 vehículos registrados en todo el año y uno de sus modelos, el MG ZS, entrando en el top 10 de los vehículos más vendidos en España en 2025. Concretamente, quedó en tercera posición, por delante de modelos tan consolidados como el Seat Ibiza.