Meta despedirá a cerca de 8.000 personas, el 10% de su plantilla global, por el impacto de sus inversiones en IA

A través de una nota interna, el gigante de las redes sociales también ha informado de la cancelación de 6.000 nuevas contrataciones

Meta, el gigante de las redes sociales dueño de Instagram, YouTube, WhatsApp y Facebook, planea depedir al 10% de su plantilla a nivel mundial el próximo 20 de mayo. Según ha informado Bloomberg basándose en una comunicación interna destinada a los empleados de Meta, la medida, que afectará a cerca de 8.000 personas, forma parte de un “esfuerzo para lograr más eficiencia” y compensar así las fuertes inversiones llevadas a cabo por la empresa para el desarrollo de inteligencia artificial (IA).

En el comunicado dirigido a los empleados, la jefa de personal de la compañía, Janelle Gale, también confirmó que, como parte de estas medidas, Meta cancelará 6.000 nuevas contrataciones que la compañía tenía previsto hacer en un futuro. De esta forma, entre despidos y suspensión de las nuevas incorporaciones, se perderán 14.000 puestos de trabajo.

El sector tecnológico está acelerando en todo el mundo los despidos a causa de la inteligencia artificial. Este mismo jueves, Microsft ha lanzado un plan de bajas voluntarias para 8.750 personas, el 7% de la plantilla de EE UU. En la consultoría, Capgemini ha confirmado que prescindirá de hasta un máximo de 748 personas en España, el 6,8% de su personal. Por su parte, Inentum ha informado de que prescindirá del 5% de sus trabajadores en España, unas 400 personas.

Gale explicó que, aunque la intención inicial era concretar más detalles antes de realizar un anuncio oficial, la filtración por medios especializados de la noticia obligó a la dirección a confirmar la decisión para reducir la incertidumbre. “Sé que esta es una noticia desagradable y que confirmarla genera inquietud en todos, pero creemos que es la mejor opción dadas las circunstancias”, afirma en su texto Gale.

La jefa de personal dijo que estos despidos forman parte del “esfuerzo continuo por gestionar la empresa de manera más eficiente y para compensar las demás inversiones que estamos realizando”. La empresa liderada por Mark Zuckerberg está en una etapa de una fuerte inversión en inteligencia artificial y reajuste de costes operativos.

La compañía detalló que los empleados afectados en Estados Unidos recibirán una indemnización básica de 16 semanas de salario, a las que se sumarán dos semanas adicionales por cada año de antigüedad en la empresa. El proceso de salida se formalizará el 20 de mayo, fecha en la que los empleados afectados recibirán una notificación en sus correos corporativos y personales.

En el año 2025, Meta destinó aproximadamente 71.000 millones de dólares a gastos relacionados de forma directa con la inteligencia artificial, tales como construcción de centros de datos, chips y desarrollo de modelos. Para 2026, la empresa prevé un gasto de 101.000 millones de dólares en IA. Pese a sus inversiones, en 2025, Meta terminó el año con unos beneficios de 60.458 millones de dólares.

A 31 de diciembre de 2025, el gigante fundado por Mark Zuckerberg contaba con casi 79.000 trabajadores. La empresa tiene previsto presentar sus resultados del primer trimestre de 2026 la próxima semana.