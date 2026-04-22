UGT pide más implicación a las empresas para evitar los suicidios relacionados con el trabajo: “Las que lo hacen salvan vidas”

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y la secretaria de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, durante la presentación del informe este miércoles en la sede de UGT en Madrid.

“El silencio mata. Y aún hay mucho silencio en torno a los problemas de salud mental en muchas empresas”, ha dicho este miércoles el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en la rueda de prensa en la que ha presentado el estudio Situación de la Incapacidad Temporal y sus efectos en la salud. La prevención del suicidio en el ámbito laboral. En él, el sindicato interviene de nuevo en uno de los grandes debates laborales del momento, el incremento de las bajas laborales en los últimos años en España, y pone el foco en una derivada a la que se ha prestado menos atención: los suicidios relacionados con el puesto de trabajo. Álvarez ha reclamado que este asunto forme parte de la negociación con las patronales y también pide reformas legislativas para atenuarlo.

“Llevamos un tiempo en que se dan casos en los que, pese a que no hay reconocimiento de relación laboral, tenemos la seguridad de que sí era así”, ha denunciado Álvarez. Ha concedido que los propios sindicatos no han puesto habitualmente este problema en la mesa, pero ha subrayado que pretenden hacerlo a partir de ahora: “Creo que es una tema que las empresas no tienen especial interés en abordar, pero debemos hacerlo. Queremos situarlo en el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva —el pacto salarial general con la patronal, que sirve como guía para cada mesa de negociación—”.

El informe subraya que en España mueren al año unas 4.000 personas por suicidios, según el Ministerio de Sanidad. Pero, a la vez, denuncia que no hay cifras que permitan conocer cuántos se relacionan con el trabajo: “Diversos indicios apuntan a que el entorno de trabajo influye significativamente”. El sindicato considera que “un entorno laboral sano, seguro y que promueve el apoyo puede proteger la salud mental”, pero que, por el contrario, “un entorno tóxico, con altos niveles de estrés o acoso, puede contribuir al sufrimiento psicológico y actuar como desencadenante de conductas suicidas”.

El informe señala sectores con más riesgo de suicidio, como el sanitario, las fuerzas de seguridad, la agricultura o la construcción, a los que Álvarez ha agregado los call center o el mundo financiero. UGT indica que hay más riesgo en las actividades con “acceso y conocimiento de métodos potencialmente letales”, en los que hay “resistencia a buscar ayuda en caso de trastornos mentales o situaciones de agotamiento emocional” o en los que “la naturaleza del trabajo requiere la exposición a experiencias difíciles o traumáticas”.

La responsable de Salud Laboral de UGT, Patricia Ruiz, ha animado a las empresas a potenciar la prevención contra el suicidio y a prestar más atención a la salud laboral de sus empleados. “Las empresas que lo hacen salvan vidas. Queremos que este tema se asiente en el debate público y que llegue a los planes de prevención convenio a convenio”, ha indicado Ruiz, que también ha llamado a “desmentir bulos” en torno al suicidio. “En el contexto laboral, combatir los mitos ayuda a que directivos, mandos intermedios y compañeros tomen en serio las señales de sufrimiento emocional y sepan cómo responder, en lugar de ignorarlas por miedo o desconocimiento”.

“En España en los últimos años han trascendido casos donde la conexión laboral quedó evidente. Por ejemplo, ha habido suicidios de empleados atribuidos a situaciones de acoso laboral prolongado (mobbing), a cargas de trabajo insostenibles o a la incertidumbre laboral", insiste UGT en su informe, en el que reclama “mejores sistemas de información que integren la perspectiva laboral”.

“Solo con datos fiables podremos diseñar intervenciones más eficaces”, añade el sindicato, muy crítico con el Ministerio de Sanidad porque no ha incluido a los agentes sociales en el Observatorio para la Prevención del Suicidio, conformado recientemente. “Es un olvido imperdonable y exijo nuestra presencia”, ha dicho Álvarez. El jefe ugetista ha lanzado otra petición al Gobierno: que lleve al Consejo de Ministros cuanto antes la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales que los sindicatos pactaron con Trabajo y rechazaron las patronales.