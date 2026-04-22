Repsol, Moeve y BP garantizan el suministro de combustible de aviación solo hasta antes del verano

Los principales operadores nacionales trasladan al Gobierno que no habrá problemas de queroseno en mayo y que están trabajando para contar con suministro suficiente en junio

Las petroleras españolas trabajan para evitar problemas de suministro de combustible de aviación este verano. Por ahora, las grandes empresas de refinería han garantizado el suministro durante el mes de mayo y están trabajando para lograr suficiente combustible y evitar problemas de escasez en junio, cuando se incrementa con fuerza la demanda de vuelos por las vacaciones de verano.

A partir de ese plazo, no se puede descartar nada, señalan fuentes del sector, que advierten de que si los problemas en Oriente Próximo continúan como en la actualidad o se agravan, podría haber problemas con el suministro de queroseno ya este mismo verano, lo que podría afectar al bum turístico que vive España justo en el año que aspira a romper la barrera de los 100 millones de visitas internacionales.

Por ahora, desde las empresas mantienen la calma y aseguran que están trabajando para evitar cualquier interrupción, pero no pueden garantizar a día de hoy el suministro más allá de dos meses contando desde ahora, dada la problemática geopolítica y los problemas de escasez en Europa, mucho más acusados que en España. La Agencia Internacional de la Energía (AEI) advirtió la semana pasada de que el Viejo Continente cuenta con queroseno de aviación para seis semanas. España tiene jet de aviación almacenado para 31 días, según datos de la propia AIE.

Este mismo lunes los representantes de las empresas de refinería españolas (Repsol, Moeve y BP) mantuvieron una nueva reunión de seguimiento con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Una vez más, trasladaron un mensaje de garantía de suministro durante el mes de mayo y aseguraron que estaban trabajando para tener suficiente combustible en junio, aseguran fuentes próximas a los participantes en dicha reunión.

Para ello, tratan de elevar las importaciones o producir en las refinerías nacionales la potencial caída de lo que llega del exterior, que representa alrededor del 20% del total del consumo. Otra fuente próxima a la reunión añade que sobre esta cuestión también se mantendrán conversaciones entre Aena (el gestor de los aeropuertos) y Cores (Corporación De Reservas Estratégicas De Productos Petrolíferos) para hacer seguimiento del problema.

Sobre este problema, fuentes empresariales al tanto de la situación señalan que ya se observa una presión creciente sobre los precios y que se puede prever cómo va a estar la situación de aquí a una semana, pero alertan de que “es muy difícil prever cuánto más producto puede terminar yéndose a otro mercado de aquí a unos meses”. Para evitar problemas, las ocho refinerías españolas están aumentando su producción.

En línea con lo anterior también se expresó hace pocos días el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, la mayor petrolera de España y que cuenta con el mayor parque refinero a nivel nacional. Aunque mostró optimismo por la situación de España respecto de otros países, Imaz admitió en un foro organizado por El Español que existe riesgo de escasez de carburante en Europa por la guerra de Irán, sobre todo de queroseno para los aviones.

La vicepresidenta tercera quiso lanzar un mensaje de calma tras reunirse con la industria petrolera. Aagesen aseguró que España produce el 80% del queroseno que consume, a diferencia de lo que ocurre en otros países, y eso nos deja en una situación mejor. Garantizó que a día de hoy no hay problemas de escasez pero evitó hacer previsiones a futuro.

Más pesimista se mostró este martes el comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, quien aseguró en una intervención de la escuela de negocios Esade en Madrid que en el mejor de los casos el mercado petrolero se normalizará en semanas, pero el de productos derivados tardará meses incluso aunque finalizara ya la guerra en Irán.

Su principal preocupación se centró en el jet de aviación. Aseguró que tienen una mayor visión de las existencias y que si se llega a una situación de falta de suministro, a ningún país le va a venir bien que el mercado entre en caos. Por ello, la Comisión podría proponer compartir y redistribuir las existencias. Este lunes, el Gobierno de España se abrió a participar en una plataforma conjunta a nivel europeo si fuera necesario.

Ya la pasada semana, Bruselas recomendó a las empresas que eviten los vuelos por motivos laborales. Se trata de una propuesta incluida en un paquete de medidas de respuesta a la guerra en el golfo Pérsico que incluye ahorros de carburante. De hecho, Jorgensen se ha mostrado contrario a subvencionar productos que escasean a nivel comunitario como determinados derivados de los combustibles fósiles.

El comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenible, Apostolos Tzitzikostas, aseguró este martes que no se esperan cancelaciones generalizadas de vuelos el próximo verano pese al encarecimiento del queroseno, pero advirtió de “consecuencias catastróficas” si no se logra una pronta solución diplomática al bloqueo de Ormuz.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha ocultado este martes su preocupación por la duración del conflicto entre Estados Unidos e Irán y sus consecuencias para la inflación en la inauguración de la cumbre Wind Europe que se celebra estos días en Madrid.

Tampoco descartan problemas las aerolíneas. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, ha asegurado que “el suministro de queroseno de aviación está garantizado en España. Pero si otros países tienen problemas, estos sí podrían afectar a nuestro mercado”. Por ahora, las aerolíneas garantizan la oferta de asientos para el verano, pero admiten que existe “un entorno más incierto que nunca, con novedades cada minuto que tienen impacto en la aviación, el turismo, el coste de la vida y en la economía en general”.

Ya hay impactos de precios significativos. Volotea ha impuesto un recargo a los vuelos comprados alegando la subida del precio del combustible. La holandesa KLM ha eliminado 80 vuelos por el elevado coste del carburante. El bloqueo del estrecho de Ormuz está en el origen de la escasez de queroseno actual.