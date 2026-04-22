Los sindicatos rechazan la nueva oferta de empleo público del Gobierno por considerarla insuficiente y diseñada sin transparencia

El Gobierno no ha logrado esta vez el apoyo de los sindicatos. El rechazo se ha producido respecto a la oferta de empleo público para la Administración General del Estado (AGE) que pretende aprobar próximamente el Ejecutivo. Las principales centrales de la Función Pública (CC OO, UGT y CSIF) han rechazado este miércoles la propuesta gubernamental para incrementar las plantillas estatales, al considerar que no se ha negociado con transparencia y, además, resultará muy insuficiente y no cubrirá las necesidades generales de personal y las del proceso de regularización de inmigrantes en particular.

Así lo han confirmado fuentes de estos sindicatos tras asistir a la reunión de la Mesa General de Negociación de la AGE, donde los responsables gubernamentales les han confirmado que la oferta para este año será “similar” a la de 2025 (unos 27.000 puestos) que ya fue rechazada por estos tres sindicatos por su insuficiencia.

CC OO ha indicado que no aprobará la propuesta, “porque queda muy lejos de las necesidades de servicio público a la ciudadanía que identifica el sindicato.” Además, a pesar de que las centrales esperaban este miércoles una propuesta con cifras de creación de empleo y su reparto sobre la mesa, los responsables de Función Pública no se las han facilitado. Por ello, UGT ha criticado que “la Administración sigue sin facilitar la información clave sobre la distribución de las plazas por territorios, departamentos, cuerpos y escalas, lo que impide realizar una valoración rigurosa de la propuesta”.

Por su parte, el sindicato de funcionarios CSIF ha acusado a los responsables de la secretaría de Estado de Función Pública, dependiente del ministerio que dirige Oscar López, de “ocultar a los sindicatos la oferta de empleo público” a pesar de que “la Administración está desbordada por el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. Si bien en esta central son algo más cautos a la hora de manifestar su rechazo y, de momento, no valorará del todo la oferta hasta conocer los datos, que ”esperan tener antes de la aprobación por el Consejo de Ministros”.

[Noticia de Última Hora. En breve habrá ampliación]