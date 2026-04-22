Las acciones de Tesla suben en Wall Street tras aumentar ingresos y beneficios

El fabricante de automóviles Tesla ha reportado unos ingresos de 22.390 millones de dólares (unos 19.127 millones de euros) en el primer trimestre del año, un 16% más que en el mismo periodo de 2025. La estimación promedio de los analistas era ligeramente superior, de 22.600 millones de dólares, según datos recopilados por LSEG. Sin embargo, las entregas aumentaron un 6,3% con respecto al año anterior, impulsando así los beneficios un 17%, hasta los 477 millones, frente a los 409 millones de hace 12 meses, cuando el malestar por la deriva política de su consejero delegado y cofundador, Elon Musk, afectaron a la demanda,

Pese a que se trata del segundo dato trimestral más flojo de los últimos cinco años, la primera reacción de Wall Street ha sido positiva: las acciones de la compañía con sede en Austin (Texas), subían casi un 4% en las operaciones posteriores al cierre de mercado. La firma está actualmente valorada en 1,4 billones de dólares, lo que la sitúa como la décima mayor del planeta por valor en Bolsa, justo por detrás de Meta y por delante de Walmart.

Por segmentos, las ventas de vehículos reportaron a la compañía 16.234 millones de dólares, un 16% más que hace un año; la generación y almacenamiento de energía 2.408 millones, un 12% menos, y los servicios y otros negocios 3.745 millones, un alza del 42%.

El negocio principal de Tesla en el sector automotriz se ha visto presionado a medida que sus competidores lanzan nuevos modelos, a menudo a precios más bajos. Y el fin del incentivo fiscal para vehículos eléctricos en Estados Unidos ha agravado la situación. Tesla está desarrollando un SUV eléctrico completamente nuevo, más pequeño y económico, con planes de iniciar la producción en China y potencialmente expandirla a EE UU y Europa. El proyecto aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo y no se espera que entre en producción a corto plazo.

Todos esos problemas, sin embargo, están quedando en un segundo plano. Los inversores están centrando cada vez más su atención en el impulso de Musk a la tecnología de conducción autónoma y la robótica, buscando pruebas más claras de que la narrativa de la autonomía está pasando de ser una promesa a una realidad comercial. La unidad de generación y almacenamiento de energía de Tesla se ha consolidado como un punto fuerte clave, impulsada por la demanda sostenida de baterías a gran escala que apoyan las energías renovables y contribuyen a estabilizar las redes eléctricas. Tesla comenzó a implementar sus robotaxis en Dallas y Houston, según anunció el sábado, lo que supone la mayor expansión de su incipiente servicio en Estados Unidos desde su lanzamiento en Austin, Texas, el año pasado.

Musk ha insistido repetidamente en unos objetivos de implementación ambiciosos, para luego reducirlos a un número limitado de grandes ciudades. Afirmó que Tesla pretende expandir sus servicios de robotaxis a unas siete áreas metropolitanas durante el primer semestre del año, aunque la compañía ya ha incumplido plazos similares en el pasado. La autoridad neerlandesa de vehículos RDW ha notificado a la Comisión Europea su plan para solicitar la aprobación en toda la Unión Europea para el sistema de software de conducción totalmente autónoma, según informó el regulador a principios de este mes. Ha notificado a la Comisión Europea su intención de obtener la autorización en toda la UE.

Musk declaró a principios de este año que Tesla tenía previsto comenzar la producción de su Cybercab, un vehículo diseñado específicamente para este fin, en abril, describiéndolo como un vehículo totalmente autónomo, sin volante ni pedales.