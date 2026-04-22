El Gobierno alemán reduce a la mitad su previsión de crecimiento para este año por la guerra en Irán

La economía alemana no acaba de arrancar. El Gobierno alemán ha rebajado este miércoles a la mitad sus previsiones económicas, y prevé ahora solo un crecimiento del 0,5% este año, frente al 1% pronosticado a finales de enero . El recorte se debe, esencialmente, a la crisis energética generada por la guerra en Irán.

“La recuperación económica prevista para este año se ha visto frenada una vez más por perturbaciones geopolíticas externas”, admitió la ministra de Economía, Katherina Reiche, durante la presentación de las nuevas previsiones de primavera del Gobierno. “La economía alemana se encuentra en una leve senda de recuperación, pero los vientos en contra han aumentado. La guerra ha provocado una crisis en los precios de la energía que no hemos podido evitar y que supone una carga real para la población y la economía”, advirtió.

Asimismo, el Ejecutivo revisó a la baja el pronóstico para el próximo año y prevé que el PIB crezca solo un 0,9%, en lugar del 1,3% que se esperaba hace tres meses. Ese augurio va además acompañado de un asterisco: solo se daría si el suministro de petróleo y gas no se deteriora aún más a raíz de la guerra con Irán . “No veo una recesión, pero estamos contemplando todos los escenarios”, afirmó Reiche. “Lo deseable sería que esta crisis pasara rápidamente”.

En cuanto a la inflación, se espera que se sitúe en el 2,7% este año, frente al 2,1% del anterior pronóstico, y que se eleve ligeramente en 2027, hasta el 2,8%. “La subida de los precios de la energía tiene un impacto inmediato”, afirmó Reiche. Se espera que esto encarezca gradualmente los productos también en sectores económicos como la producción de alimentos o la industria de los materiales de construcción.

Los expertos del Ministerio de Economía han elaborado sus métricas bajo la hipótesis de que los precios de la energía volverán a bajar a lo largo del año, “pero no hasta los niveles previos a la crisis”, como subrayó Reiche. La inflación afecta sobre todo a los hogares, que, según las previsiones, aumentarán su gasto en consumo solo un 0,4% en 2026 y un 0,5% en 2027, un factor clave en las débiles perspectivas de crecimiento.

Desde el ataque de EEUU e Israel a Irán, la economía mundial se está debilitando de la mano del bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía marítima fundamental para el transporte de petróleo y gas, pero por la que también pasan mercancías. Desde el inicio de la guerra, es prácticamente intransitable para los buques, lo que limita la oferta mundial de energía y hace subir los precios. A su vez, el aumento de los precios de la energía repercute en todos los demás precios, y ello también afecta a Alemania, muy dependiente de las exportaciones.

La enorme incertidumbre sobre cómo evolucionará el conflicto se mantiene. A los expertos no solo les preocupa el suministro de queroseno para la aviación. El helio también podría escasear y provocar rupturas en las cadenas de suministro de la industria. Se trata de un subproducto de la extracción de gas y es necesario, entre otras cosas, para la producción de chips.

En este contexto, el comercio exterior tampoco aporta apenas impulso. El Gobierno prevé un estancamiento de las exportaciones en el año en curso y un crecimiento del 1,3% el año que viene. Además de la crisis geopolítica, esto se debe también a que la industria alemana tiene cada vez más problemas para competir a nivel internacional y está reduciendo progresivamente sus capacidades. Es el caso de Volkswagen, que esta semana adelantó que prepara una dura política de austeridad y prevé para 2030 la supresión de unos 50.000 puestos de trabajo en todo el grupo, de los cuales unos 35.000 serían en Alemania.

Los programas de gasto financiados con deuda destinados a mejorar las infraestructuras y la defensa están sosteniendo el crecimiento en esa atmósfera bélica dañina para la economía. Según las previsiones, el consumo público aumentará un 2% este año, y un 1,3% el próximo. “El Estado invierte, mientras que el sector privado se mantiene a la espera”, explicó Reiche. A esto se suma que este año varios días festivos caen en fin de semana.

El historial reciente de la actividad ha sido mediocre. En 2023 y 2024, el rendimiento económico de Alemania se contrajo, y en 2025 creció ligeramente, un 0,2%. En general, la economía alemana lleva años evolucionando mucho peor que la de otros grandes países industrializados. Los principales economistas del país alertan siempre que pueden de la urgencia de poner en marcha cuanto antes un paquete de reformas para hacer frente a la crisis estructural que padece el país. Sin embargo, este paquete se ha convertido en un foco de tensión entre los socios del Gobierno de coalición de conservadores y socialdemócratas. “Debemos abordar la carga fiscal y tributaria, que es demasiado elevada en comparación con otros países, reducir los costes energéticos y eliminar la burocracia”, exigió Reiche sobre las “profundas” reformas estructurales que necesita Alemania.