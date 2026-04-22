Cada vivienda en alquiler tiene 141 interesados de media, según el observatorio de Alquiler Seguro

El estudio prevé que la oferta de inmuebles caiga un 2,1% en 2026 y achaca el descenso a la ley de vivienda y a los fenómenos climáticos extremos

La presión sobre la demanda del alquiler en España sigue creciendo. Cada vivienda que se anuncia para arrendar tiene 141 interesados de media en un plazo de diez días frente a los 112 registrados en 2025. A esta presión de la demanda se le suma que en 2026 habrá 14.391 viviendas menos disponibles para alquilar, según las estimaciones publicadas este miércoles por el Barómetro del Alquiler correspondiente al primer trimestre de 2026, elaborado por el Observatorio del Alquiler e impulsado por la Fundación Alquiler Seguro. Este dato confirma, según el estudio, “la tendencia de escasez de inmuebles todavía no ha encontrado su suelo”. Estas dos circunstancias siguen impulsando el precio de los arrendamientos, que en el primer trimestre de 2026 se situó en 1.205 euros, un 5,1% más que el año pasado, según estima el informe.

Esta subida de las personas interesadas en una vivienda en alquiler es especialmente elevada en Barcelona, donde la cifra se dispara hasta los 453, seguido de Vizcaya (197), Baleares (147) y Zaragoza (127). A este último territorio hace una mención especial el informe, ya que “iguala el dinamismo de los grandes mercados”, al situarse por encima de Madrid, cuyo número de demandantes asciende a los 118. Otra puntualización que hacen los autores es el “efecto desbordamiento”, es decir, al incremento de este índice en provincias limítrofes a la capital, como Lleida (58) o Tarragona (93) respecto a Barcelona o Guadalajara (92) y Toledo (73) respecto a Madrid.

Con estos datos, Sergio Cardona, responsable de estudios de Alquiler Seguro, ha señalado que, tras analizar los datos de más de un millón de viviendas con una base de 460.346 inmuebles en el último año, se “pueden observar caídas importantes de viviendas disponibles en las zonas que se han declarado tensionadas”. Ha destacado el caso de Barcelona, ya que cuenta “con una cantidad de inmuebles disponibles para arrendar especialmente baja”.

En el extremo opuesto, la demanda muestra “niveles normales” en provincias como Badajoz (12), Ávila (11) y Jaén (10). Asimismo, el estudio subraya que los mayores crecimientos absolutos se observan en las tres provincias del País Vasco —Guipúzcoa (+58), Vizcaya (+57), Álava (+40)—, así como en Toledo (+19) y Zaragoza (+18).

La oferta puede seguir cayendo

Respecto a la oferta, los autores del informe, que pertenecen a la Universidad Rey Juan Carlos y a la Universidad Complutense, calcula que, tras observar las tendencias del primer trimestre, en 2026 habrá 669.529 viviendas disponibles para alquilar, un 2,1% menos que en 2025. Esta caída es menor que la registrada entre 2024 y 2025, que fue del 4,7%. Sin embargo, según el Barómetro del Alquiler, este freno implica que “la disponibilidad de pisos todavía no ha alcanzado un punto de estabilización”.

El informe presentado achaca esta caída a dos factores principalmente. El primero, es la ley de vivienda y específicamente la posibilidad de declarar zonas tensionadas, que entró en vigor en mayo de 2023. Esta medida permite limitar la posibilidad de encarecer los contratos de alquiler a la vez que establece bonificaciones fiscales para los propietarios que rebajan las rentas para sus inquilinos. Así, el estudio destaca que aquellos territorios donde hay municipios que han iniciado los trámites para declarar zonas tensionadas, “se observa una caída de la oferta, como en Las Palmas o Asturias”. También añade que la “inseguridad jurídica” generada no permite introducir nuevos inmuebles al mercado.

Los autores del estudio señalan el caso del País Vasco, en el que Bilbao, San Sebastián o Vitoria-Gasteiz fueron declaradas zonas tensionadas el año pasado. Así, registra la mayor caída autonómica proyectada (-11,1%), con descensos significativos en Vizcaya (-9,3%) y Guipúzcoa (-14,5%). También toma como ejemplo la provincia de A Coruña, que prevé un retroceso del 6,3%.

Gemma Caballé, subdirectora de la cátedra Unesco de Vivienda y colaboradora del estudio ha destacado que el efecto que ha generado la nueva ley de vivienda ha sido “una reducción de la oferta de la vivienda que incrementa el problema del acceso al alquiler”.

El segundo factor que limita la oferta de vivienda son fenómenos climáticos extremos como lluvias e inundaciones durante los meses de enero y febrero, que han afectado a la disponibilidad especialmente en el sur peninsular. Las provincias más afectadas por esta circunstancia son Cádiz, con una caída proyectada del 26,8% y Almería, con un descenso del 10,6%. En contraste con la tendencia general, mercados como Salamanca (+13,7%), Málaga (+4,7%) o Zaragoza (+4%) muestran proyecciones de crecimiento para el conjunto del año.

Aumenta el precio del alquiler

La tercera pata del informe versa sobre la subida del precio de los arrendamientos. Según los datos ofrecidos por el estudio, se situó en el primer trimestre de 2026 en 1.205 euros de media, un 5,1% más que en 2025. Al igual que en el caso de la oferta, ese incremento es menor que el registrado entre 2024 y 2025 (7,2%), pero también muestra que “la tendencia al alza persiste en la mayoría del territorio”. En total, 12 provincias superan el umbral de los 1.000 euros, siendo las más caras Baleares (1.676 euros), seguida de Barcelona (1.644) y Madrid (1.606).

En variación porcentual, el mayor encarecimiento lo experimentaron Ceuta (+11,7%), Palencia (+9,8%) y Melilla (+9%). Por otro lado, los valores más asequibles se encuentran en Zamora (590€), Ciudad Real (586€) y Teruel (533€).