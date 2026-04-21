Ouigo, Adif y servicios de emergencias de Aragón se ponen a prueba con un simulacro de accidente en la línea Madrid-Barcelona

La estación ferroviaria de Zaragozas-Delicias ha sido escenario este martes de un simulacro de accidente ferroviario en el que la operadora de alta velocidad Ouigo, la gestora de la infraestructura Adif y el Gobierno de Aragón han medido su capacidad de coordinación y respuesta ante un siniestro en las vías. Apenas se cumplen tres meses de la tragedia que tuvo lugar el 18 de enero en la línea Madrid-Sevilla a su paso por la localidad cordobesa de Adamuz. El descarrilamiento de un tren de Iryo y el posterior choque de un Alvia de Renfe dejó 46 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. El caso está bajo investigación, en busca de la causa del descarrilamiento y de conocer la respuesta de las empresas y servicios implicados, desde el mantenimiento de la infraestructura hasta la atención a las víctimas.

El simulacro en Zaragoza ha contado con la actuación de 350 efectivos, coordinados por el servicio de Seguridad y Protección Civil de Aragón, y en el que han intervenido 60 profesionales de Ouigo sobre el terreno y desde el centro de operaciones en Madrid. En el tren que ha simulado el accidente en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona viajaban 65 viajeros, una ocupación muy baja para lo que es habitual en el corredor pero que ha servido como ensayo.

Ouigo ha dado el primer paso dando el aviso de emergencia y activando su Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y sus familiares (PAVAFF), poniendo un teléfono gratuito 900 a disposición de los allegados a las víctimas. También ha establecido tres Centros de Atención a Familiares en las estaciones de Zaragoza, Madrid-Atocha y Barcelona-Sants. El responsable de Seguridad de Ouigo España ha resaltado “la importancia de estos simulacros para practicar la coordinación entre todas las entidades involucradas”. Desde su punto de vista, en un sector como el ferroviario “es fundamental mantener un alto grado de colaboración entre los distintos actores del sistema en todo momento, pero especialmente en situaciones de emergencia, que requieren una respuesta conjunta”.

La prueba ha servido también para testar el funcionamiento de la parte judicial y forense, en conexión con los servicios de emergencias. Al mismo tiempo, Adif y la propia Ouigo han podido testar sus sistemas de aviso de la emergencia y los mecanismos de respuesta. El simulacro ha alcanzado al traslado de supuestas víctimas a hospitales, el triaje o clasificación de las víctimas en función de la gravedad, apoyo psicológico, la custodia de pertenencias de los afectados, la identificación de cadáveres o la gestión de datos desde el centro de información y los habilitados para la atención a familiares.

Junto a Adif y Ouigo han participado miembros de Policía Nacional, del Ministerio de Transportes, 061 Aragón, Guardia Civil, Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, la Unidad Militar de Emergencias, colegios profesionales de Psicología y Trabajo Social de Aragón, personal del Instituto de Medicina Legal de Aragón, Cruz Roja, Policía Local de Zaragoza y voluntarios de Protección Civil. Esta prueba ha requerido 70 figurantes entre estudiantes de formación profesional en el ámbito de las emergencias y de la Escuela de Teatro de las Esquinas (Zaragoza).

Sistema para grandes siniestros

Desde Ouigo se explica que una vez notificada la emergencia al 112 Aragón, el Gobierno de Aragón ha puesto en marcha el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (PLATEAR) en nivel 2 de emergencia. De forma automática también ha saltado el Procedimiento de Múltiples Víctimas de Aragón (PROMUVI), que se ha puesto en práctica por primera vez. El PROMUVI ha sido elaborado por Protección Civil en el último año para la gestión de emergencias de gran impacto.

El procedimiento regula cuestiones como la atención sanitaria y psicosocial a víctimas y familiares, y establece las pautas de actuación del Instituto de Medicina Legal de Aragón y de las policías judiciales en la gestión de incidentes con un número elevado de personas fallecidas