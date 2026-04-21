Nvidia vuelve a llamar a los cinco billones en Bolsa con el tirón del ecosistema industrial de la IA

Su valor de mercado supera, de nuevo, los 4,9 billones. Foxconn, ASML y TSMC baten previsiones con sus resultados y ayudan a la empresa de Jensen Huang

Nvidia vuelve a asomarse a la cota de los cinco billones de dólares de capitalización bursátil. Una cifra que sólo ha sido alcanzada por el gigante de los chips de inteligencia artificial (IA), que la consolida como la mayor empresa del mundo por valor de mercado, por delante de Alphabet, Apple y Microsoft. En el último mes, sus títulos han rebotado un más de un 17%, encadenando 12 sesiones consecutivas de avances y volviendo a cotizar por encima de los 200 euros, una precio que no alcanzaba desde principios de noviembre. Ayer, tras una sesión de bajadas en las primeras horas de cotización, los títulos cerraron con una subida del 0,19%, hasta 202,06 dólares, llevando la capitalización por encima de los 4,91 billones de dólares (unos 4,15 billones de euros).

En cualquier caso, Nvidia ha recibido señales positivas de distintas empresas del ecosistema industrial vinculado a la IA. Entre estas empresas figura el fabricante Foxconn, que registró unos “sólidos” iniciales del primer trimestre, que reflejan el dinamismo de la cadena de suministro global de IA. Así, los ingresos de Foxconn aumentaron un 30% interanual, hasta alcanzar los 66.600 millones de dólares, con un incremento del 45,6 % solo en marzo, que marcó un máximo histórico.

Este crecimiento se debió principalmente a la fuerte demanda de infraestructura de IA vinculada al ecosistema de Nvidia. A pesar de algunos desafíos en la transición de productos, Foxconn mantiene sus previsiones de crecimiento para el segundo trimestre, lo que refuerza aún más las perspectivas positivas para la cadena de suministro de IA en general.

Además, Nvidia se ha visto favorecida por las cuentas de TSMC y ASML, publicadas en los últimos días, que superaron las previsiones del primer trimestre. ASML, el mayor proveedor mundial de equipos para la fabricación de chips, anunció la pasada semana unos resultados del primer trimestre por encima de lo esperado con unas previsiones de ingresos para 2026 de entre 36.000 y 40.000 millones de euros, por encima de la estimación anterior de entre 34.000 y 39.000 millones de euros.

La compañía de Jensen Huang está inmersa en múltiples especulaciones en distintas áreas. De hecho, la pasada semana, Nvidia desmintió los rumores sobre unas negociaciones para la adquisición de alguno de los principales fabricantes de PC. Esta aclaración llegó después de que la publicación SemiAccurate señalara que la compañía llevaba más de un año negociando la compra de una gran empresa con potencial para transformar la industria de los ordenadores personales.

Nvidia, que publicará los resultados de su primer trimestre el 20 de mayo, publicó a mediados de marzo una previsión de fuerte crecimiento, que pasa por alcanzar el billón de dólares en ventas de chips de IA hasta 2027,gracias a la fuerte demanda de los nuevos equipos Blackwell y Vera Rubin. Hace un año, la previsión de la empresa apuntaba a unas ventas de 500.000 millones.

El gigante de los chips también mantiene su estrategia de inversión en compañías de su ecosistema de la IA. Así, Nvidia va a participar en la ronda de financiación de Cursor, una start-up especializada en IA para programación, planea recaudar hasta 2.000 millones de dólares, con una valoración superior a 50.000 millones, según Bloomberg. Andreessen Horowitz, uno de los inversores actuales, coliderará la ronda de financiación, en la que podría participar también Thrive Capital.

Dentro de esta estrategia, desde principios de año, entre otras operaciones, Nvidia ha participado en las rondas de financiación de OpenAI, Anthropic y xAI, además de invertir 4.000 millones de dólares en Lumentum Holdings y Coherent, dos firmas especializadas en sistemas ópticos para centros de datos, claves para los sistemas de IA.

En paralelo, en torno a Nvidia se están moviendo distintas compañías, que buscan hacerse fuertes en los chips de IA. Entre ellas figura Cerebras Systems, que ha presentado su solicitud para su salida a Bolsa, meses después de retirar un intento previo de cotización. La compañía californiana, que registró unos ingresos de 510 millones de dólares en 2025, podría recaudar unos 2.000 millones en la transacción.

Eso sí, Nvidia puede encontrarse con un reforzamiento de sus competidores, entre los que figura Google. Así, las acciones de Marvell Technology registraron fuerte subidas este lunes después de que distintos medios especializados de EE UU publicasen que la compañía está en negociaciones con Alphabet para desarrollar de forma conjunta chips personalizados destinados a gestionar las cargas de trabajo de IA de manera más eficiente.

Lo cierto es que Nvidia sigue en el centro del escenario tecnológico y financiero. Y cualquier movimiento de la compañía o de sus competidores es revisado en profundidad por inversores y analistas.