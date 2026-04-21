La presidenta de Cepyme asegura que defenderá el diálogo social y los intereses patronales ante Vox

La presidenta de la organización de las pequeñas y medianas empresas (Cepyme), incluida en la gran patronal CEOE, Ángela de Miguel, ha advertido este martes que defenderá el papel de las organizaciones empresariales y en general el diálogo social “independientemente de a quién se tenga delante en los diferentes gobiernos”, en referencia a los nuevos acuerdos entre el PP y Vox para gobernar en varias comunidades autónomas. De Miguel, que ha intervenido este martes en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, fue preguntada por si temía que Vox repitiera, en las comunidades donde acaba de alcanzar un acuerdo de gobierno (Extremadura) o donde lo está negociando (Castilla y León y Aragón), los ataques al papel institucional y a la financiación de los sindicatos y patronal que ya acometió el partido de Santiago Abascal en el Ejecutivo castellanoleonés y en el de Murcia.

“Tenemos muy claro cuál es nuestro papel, lo dice el artículo 7 de la Constitución y vamos a defender el diálogo social en las diferentes vicisitudes políticas”, ha insistido en referencia a las decisiones tomadas por Vox respecto a la patronal y los sindicatos en los gobiernos autonómicos donde ha gobernado. Tanto en Castilla y León como en Murcia, sendos gobiernos de coalición de PP y Vox aprobaron medidas en su día para recortar subvenciones a los agentes sociales, aunque las iniciativas recibieron contestación en los tribunales. “Ante cualquiera que intente limitar el diálogo social vamos a estar ahí defendiéndolo. Aunque a veces sea difícil de explicar”, ha añadido De Miguel.

La presidenta de Cepyme, que llegó al cargo hace casi un año de la mano del presidente de CEOE, Antonio Garamendi, tras un convulso proceso electoral, ha sostenido que el Gobierno actual también ha deteriorado el diálogo social. “Especialmente desde el Ministerio de Trabajo”, ha dicho, “porque existe una interlocución, pero no es eficaz; nos sentamos y negociamos, pero no obtenemos resultados en las decisiones finales”, ha añadido la presidenta de la patronal de pymes.

Así, De Miguel ha asegurado que las pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, las micropymes (de menos de 10 trabajadores) “son las grandes olvidadas de las políticas públicas” y ha lamentado que hayan desaparecido unas 25.000 de estas sociedades de menor tamaño desde antes de la pandemia. Para esta dirigente empresarial, las pymes se enfrentan a tres grades problemas que lastran su productividad y su rentabilidad: los elevados costes, sobre todo laborales —ha recordado que el salario mínimo son 1.900 euros mensuales si se contabiliza el pago de las cotizaciones sociales que abona el empresario—; la excesiva burocracia que, por ejemplo les impide acceder a trabajadores en formación dual; y la falta de trabajadores y de relevo generacional al frente de los negocios, particularmente en el sector servicios y en los oficios.

Por ello, ha exigido al Gobierno que en las primeras asistencias a los trabajadores extranjeros que se vayan a regularizar se incluyan incentivos para su integración laboral. “Es muy importante trabajar en la formación de todos los que se van regularizar”, ha hecho hincapié De Miguel. Y, en concreto, ha reclamado que se trabaje en que, con una formación de pocas horas obtengan certificados de profesionalidad que les habiliten para ocupar las numerosas vacantes para las que los empresarios no encuentran empleados, ha concluido.