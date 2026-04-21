El Gobierno se enfrenta al rechazo sindical a la oferta de empleo público en la Administración General del Estado

El Gobierno ha convocado a los sindicatos de la función pública este miércoles para presentar su oferta de nuevos puestos de trabajo (de nuevo ingreso y de promoción interna) en la Administración General del Estado para 2026. No obstante no se prevé que sea una reunión amable, ya que los sindicatos están dispuestos, casi con toda seguridad, a rechazar la propuesta, como ya hicieron el pasado año. En 2025, las organizaciones sindicales consideraron insuficiente la oferta de 36.600 plazas.

Acuden al encuentro con una crítica común por delante: el Gobierno no les ha facilitado cifras para poder negociar y prevén que el plan sea muy insuficiente para cubrir las necesidades de los servicios públicos. UGT ya ha anunciado que “no avalará” esta oferta pública de empleo, mientras que CC OO y CSIF acuden a la reunión de este miércoles con fuertes recelos a apoyar la propuesta del Ejecutivo, según las fuentes sindicales consultadas.

Así, las tres centrales sindicales principales de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado reprochan a los responsables de personal del Gobierno que no se haya producido una negociación real en las reuniones preparatorias que se han mantenido en las últimas semanas. “El Ministerio solo ha trasladado a las organizaciones sindicales las líneas generales de la oferta pública de empleo (conocida en el sector como OPE) de 2026, sin aportar cifras”, denuncia en un comunicado la federación de servicios públicos de UGT. Ante esto, el sindicato asegura que “ha reclamado (sin éxito) conocer una cuantificación aproximada de las plazas que van a ofertar así como los cuerpos y escalas a los que se dirigirán, ya que la falta de datos impide una negociación real”.

De hecho, los representantes de los trabajadores afean a la secretaría de Estado de Función Pública que este miércoles les vaya a presentar la concreción de sus cifras y vaya a cerrar la negociación en la misma reunión. Las centrales dudan de que el Ejecutivo, que ya les ha anunciado previamente que la oferta será similar a la del año pasado, vaya a crear empleo neto con su propuesta, ya que no les han facilitado las cifras de las bajas que se van a producir por las numerosas jubilaciones previstas. En CC OO están pendientes de conocer la cifra final, pero al igual que en UGT, advierten de un posible rechazo: “Si el Gobierno no facilita los datos necesarios para saber si se va a crear empleo neto, los sindicatos volveremos a rechazar la oferta, como el año pasado”, indican.

Es más, en CC OO, advierten de que solo aceptarían la oferta si mejorara notablemente la del pasado ejercicio para abordar el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que acaba de arrancar esta semana. Idéntico malestar existe en el sindicato de funcionarios CSIF, donde manifiestan prudencia, pero también exigen comprobar, con cifras, que efectivamente se va a crear empleo neto y que este sea suficiente para reforzar las plantillas del SEPE, la Seguridad Social, la Dirección General de Tráfico o Instituciones Penitenciarias.

Además, los responsables sindicales vierten fuertes críticas al hecho de que no se hayan convocado aún más de 9.000 plazas para personal laboral incluidas en las ofertas de 2023, 2024 y 2025 (5.765 de nuevo ingreso y 3.328 de promoción interna). Se da también la circunstancia de que estas plazas caducan a los tres años de ser convocadas por lo que podrían empezar a perderse. Fuentes sindicales han indicado que los negociadores de función pública se han comprometido a convocar en el plazo de dos meses la oferta acumulada de 2023 y 2024, pero también expresan dudas sobre este compromiso.