Los sindicatos llaman a convertir el Primero de Mayo en “un grito contra la guerra y el vasallaje a Trump”

UGT y CC OO argumentan que eligen Málaga para la manifestación central del Día del Trabajo por ser el “paradigma” de la crisis de la vivienda en España

Donald Trump ha sido protagonista este lunes en la sede de UGT. En la presentación de las movilizaciones por el Primero de Mayo en España, el presidente estadounidense ha sido mencionado más veces que los actores económicos nacionales a los que suelen señalar los sindicatos. Y esto es así porque, opinan Pepe Álvarez (UGT) y Unai Sordo (CC OO), la estrategia bélica y comercial de Estados Unidos y sus “caballos de Troya en Europa” —en referencia a partidos de ultraderecha como Vox— son una “gran amenaza” para los derechos de la clase trabajadora.

Con el lema Derechos, no trincheras. Salario, vivienda y democracia, los sindicatos llaman a un centenar de movilizaciones conjuntas. La principal se celebrará en Málaga, en el inicio de la campaña electoral en Andalucía, elección que los sindicatos no relacionan con la convocatoria a las urnas, sino con que la ciudad es el “paradigma” de la crisis de acceso a la vivienda en España.

Álvarez ha dicho que el “motivo central” para pedir una gran movilización el Primero de Mayo es convertirlo en “un grito contra la guerra” y una “exigencia por la paz”. “Trump está propiciando crímenes de lesa humanidad, ataques al derecho internacional, un genocidio en Gaza, un bombardeo sin ningún sentido a Irán...”, ha denunciado el líder ugetista, antes de reclamar que “saque sus ojos de Cuba”. En la misma línea, Sordo ha destacado que el lema “derechos, no trincheras” alude a la “posibilidad cierta de una guerra convencional”. “Se está dando una escalada bélica en sitios muy relevantes del mundo, con una guerra comercial y regulatoria desencadenada contra la Unión Europea”, ha agregado el secretario general de CC OO.

Ambos han subrayado que los efectos económicos de esta estrategia impactan muy negativamente en la clase trabajadora, dado el “cuestionamiento” de derechos laborales y la subida de precios por el alza de los combustibles. Por ello, Sordo anima a rebelarse contra el “vasallaje a Trump”, que quiere “colocarse como nuevo emperador mundial”. “Es el momento de impulsar la autonomía estratégica, de reequilibrar las relaciones internacionales mirando a otros países, entre ellos China”, ha insistido el líder de CC OO. A la vez, Álvarez ha reclamado a los partidos nacionales que se posicionen claramente ante la estrategia estadounidense: “Merecemos claridad”.

Los dos han aplaudido la postura del Ejecutivo ante este desafío global. “Le guste o no a parte de la política española, la posición del Gobierno español es claramente de liderazgo y lo agradece el sindicalismo internacional”, ha dicho Álvarez. “Da apuro decir algunas cosas porque los sindicatos tenemos que achuchar, pero faltaríamos a la verdad si no decimos que somos un referente democrático a nivel mundial. Esto es así porque el Gobierno ha hecho una lectura acertada de lo que está pasando en el mundo y ha sabido anticiparse”, ha agregado Sordo, que a la vez ha denunciado que la derecha “anda como pollo sin cabeza” en esta materia: “Esto ya no va de mantener el vinculo atlantista cuando EE UU está intentando fragmentar Europa”.

Crisis de la vivienda

Álvarez y Sordo han rechazado tajantemente que celebren el acto central del Primero de Mayo en Málaga por las elecciones en Andalucía. El líder de UGT ha indicado que empezaron a barajar esta posibilidad a finales de noviembre, cuando no se sabía si el PP andaluz apuraría los plazos y convocaría en mayo o si lo haría antes. “La fecha del Primero de Mayo siempre cae el 1 de mayo”, ha ironizado Sordo.

Ambos han destacado que el subidón de los precios no solo mengua la capacidad adquisitiva de los salarios, sino que además lastra la iniciativa empresarial. “Es un problema para el sistema económico. Los empresarios han de ser conscientes de que si no se hace frente a esta situación tendrán cada vez más dificultades para tener trabajadores en las zonas más tensionadas”, ha opinado Álvarez. “Hay que construir vivienda en España, pero a precios asequibles”, ha añadido el secretario general de CC OO.

A la vez, Sordo ha reclamado que haya un mejor “reparto de la riqueza en España”, que no es razonable que España sea el gran país europeo en el que más crece el PIB y que los salarios estén “estancados”. “Hay que trasladar la situación macro de la economía a los bolsillos de las familias. Hay que disputar la riqueza”, ha dicho el jefe de CC OO. “Los salarios pueden subir más”, ha comentado el de UGT.

Tanto él como Sordo han indicado que esperan equilibrar la situación en la negociación del pacto salarial general (Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva) con CEOE y Cepyme. Critican que apenas haya habido avances y plantean la posibilidad de “movilizaciones” si los resultados no llegan pronto. Además, se han abierto a reclamar un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional este año si la inflación sigue escalando.

Los sindicalistas también han pedido “agilidad” al Gobierno para que desbloqué medidas pendientes, como el refuerzo del registro horario o la reforma de la prevención de riesgos laborales. Y han aplaudido el despliegue de la regularización extraordinaria de extranjeros, a la vez que han reclamado más recursos públicos para afrontar el proceso.