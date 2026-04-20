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Economía
CAMPAÑA DE LA RENTA

El sindicato CSIF convoca paros y un día de huelga general en la Agencia Tributaria durante la campaña de la renta

La CSIF anuncia movilizaciones a partir del 8 de junio para reclamar mejores condiciones laborales de la plantilla

Una imagen de la concentración de los trabajadores de Hacienda en las movilizaciones de 2024.FERNANDO VILLAR (EFE)
Agencias
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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado este lunes movilizaciones en la Agencia Tributaria (AEAT) por la mejora de las condiciones laborales de la plantilla. En el calendario de estas movilizaciones se incluyen paros parciales y una huelga general en todos los centros de trabajo para el próximo 8 de junio.

En concreto, y coincidiendo con la campaña de la renta, CSIF ha convocado para el próximo 6 de mayo una concentración frente a la Secretaría de Estado de Hacienda. Posteriormente, el 13 y el 29 de mayo, celebrará paros parciales de una hora en los centros de trabajo de la AEAT, que culminarán el 8 de junio con la celebración de una huelga general, recoge Europa Press.

CSIF ha asegurado en un comunicado que intentará minimizar las consecuencias que todas estas movilizaciones puedan causar a los ciudadanos.

El sindicato que dirige Miguel Borra ha interpuesto un conflicto contra la AEAT por mantener “bloqueada” la negociación de diferentes asuntos en materia de condiciones laborales, como la implantación de carrera administrativa y profesional, la regulación del teletrabajo o que la plantilla del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) sea considerada profesión de riesgo.

En este sentido, CSIF recuerda que en 2024 se firmó un acuerdo con la AEAT en la que se recogían todos estos compromisos, sin que desde entonces se hayan producido avances. Ya hace dos años criticaban que “en los últimos seis años la dirección se ha dedicado a congelar la negociación colectiva y, sin embargo, han subido de manera discrecional las retribuciones de los que más cobran”. Por ello, CSIF ha decidido interponer un conflicto con la Agencia Tributaria, a la que pide iniciar negociaciones para desbloquear la situación.

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