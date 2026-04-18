Ekaterina Zaharieva, comisaria de Innovación: “No queremos que los modelos de IA entrenen a nuestros hijos para fabricar bombas o quitarse la vida”

La política búlgara defiende que el continente no se está quedando atrás frente a EE UU en innovación y observa un desembarco de investigadores estadounidenses en Europa

Los nombres resuenan uno tras otro: ASML, Novo Nordisk, SAP, Spotify, Mistral AI, Siemens, Airbus y Nestlé. Es la respuesta combativa de Ekaterina Zaharieva (Pazardzhik, Bulgaria, 50 años), comisaria europea de Empresas Emergentes, Investigación e Innovación, cuando se le habla de cómo la balanza tecnológica tiende a inclinarse hacia EE UU —las cinco mayores compañías del mundo por valor en Bolsa son cinco tecnológicas estadounidenses—. Tras intervenir este martes en el foro Wake Up, Spain! Wake Up, Europe!, Zaharieva se empeña en contradecir esa narrativa de una Europa carente de campeones globales desde una estancia en el madrileño Palacio de Linares.

Pregunta. ¿Es posible cerrar la brecha con Estados Unidos?

Respuesta. Esa pregunta me la hacen con mucha frecuencia, y creo que tenemos un plan muy completo para convertir Europa en el mejor lugar para innovar y crecer. El objetivo no es solo cerrar la brecha, sino mejorar y crear las condiciones adecuadas para que las personas y empresas más brillantes del mundo se queden y crezcan desde Europa. Porque realmente estamos destacando en innovación e investigación. Tenemos personas muy talentosas, excelentes sistemas educativos, fantásticos investigadores e innovadores. En lo que realmente nos quedamos atrás es en el capital para crecer, expandirnos y convertirnos en globales desde Europa.

P. ¿Cómo se soluciona eso?

R. Nos estamos centrando en la armonización y en abordar el problema de la fragmentación. Creo que la tarea principal y más importante que tenemos por delante todos los gobiernos y la Comisión es profundizar en el Mercado Único. Contamos con un plan claro, una estrategia para ello, y acabamos de adoptar el régimen 28, que también es una parte fundamental para que las empresas innovadoras operen más fácilmente en el Mercado Único. Debemos motivar al sector privado a invertir en tecnología avanzada y en fondos de capital riesgo, esa es la tarea que tenemos por delante. Pero no nos estamos quedando atrás en innovación, y esto es algo que debemos tener presente y que hay que reiterar. Debemos centrarnos en cómo ayudar a las empresas a crecer desde Europa, en lugar de que se vean presionadas para abandonarla y buscar capital en otros lugares.

P. ¿En qué sectores ve más potencial?

R. Todo el mundo se centra en la inteligencia artificial, y creo que es una oportunidad, pero hay más. Somos campeones en energías renovables. Tenemos empresas excelentes de tecnología sanitaria, biotecnología, espaciales y cuánticas, que son dos sectores con firmas europeas muy prometedoras.

P. ¿Está de acuerdo con los que dicen que la IA será un tsunami para el empleo?

R. La realidad es que la IA ya está aquí, y cambiará la economía y el modo en que trabajamos. No podemos detenerla. Y por supuesto, como pasa después de cada revolución, algunos empleos desaparecen. Pero también se crean nuevos trabajos que no existían antes. Así que realmente creo que deberíamos verla como una oportunidad para el crecimiento y la competitividad, no como una amenaza.

P. La norma europea para regular la IA recibió críticas.

R. ¿Cuál era la alternativa? ¿Tener 27 leyes diferentes? Otros países como el Reino Unido también la están regulando. Soy consciente de que hubo algunas preocupaciones por parte del sector privado y los innovadores, pero las abordamos en las enmiendas a la ley. Tenemos el deber de tener una IA fiable y centrada en el ser humano. No queremos que nuestros modelos de IA entrenen a nuestros hijos para fabricar bombas o para quitarse la vida, y esto está sucediendo. Si queremos que sea una oportunidad, debemos garantizarlo. Además, la Ley de IA excluye la investigación, es decir, se puede investigar libremente y desarrollar proyectos.

P. Suele decirse que la UE es muy buena regulando, pero no creando un ecosistema innovador.

R. Creo que una de las mayores propagandas contra Europa es que solo regulamos y no apoyamos la innovación. El sector fintech es un ejemplo de cómo, a través de la regulación europea, logramos crear y apoyar la creación de estas enormes empresas multimillonarias a nivel mundial.

La comisaria europea, en la Casa de América de Madrid, este martes. Samuel Sánchez

P. ¿Ha notado más interés por parte de investigadores de EE UU por venir a Europa en plena ofensiva contra la ciencia y las universidades de la Administración Trump?

R. Lanzamos la iniciativa Choose Europe [Elige Europa], y ya estábamos trabajando en ello desde tiempo atrás, pero lo cierto es que, con lo que está ocurriendo en EE UU, sí, hay científicos estadounidenses que buscan continuar su trabajo en Europa. Lo vemos en nuestras convocatorias, en las solicitudes... Hay mucho más interés. Recibimos hasta cinco veces más solicitudes de científicos estadounidenses [las solicitudes a las becas del Consejo Europeo de Investigación (ERC) han aumentado un 400% en las becas avanzadas y un 230% en las de investigadores con entre 7 y 12 años de experiencia posdoctoral].

P. ¿Eligen venir incluso con unos salarios europeos bastante inferiores?

R. El mejor talento persigue la mejor oportunidad. Al final, también se trata de tener los mejores laboratorios, las mejores infraestructuras, el entorno... No es solo el dinero, no son solo los salarios. También es la libertad para investigar. La libertad de elegir con quién trabajar, la libertad de decir la verdad sin miedo a ser despedidos. La igualdad de derechos de las mujeres y las niñas en la ciencia. Es el ecosistema, es todo el entorno. Así que sí, creo que tenemos el mejor lugar para eso.

P. Ante las turbulencias geopolíticas, Europa ha puesto el foco en el gasto militar. ¿Teme que eso reste recursos?

R. No lo temo para nada. Creo que Europa tiene que invertir en seguridad, y me alegra que cada vez más gobiernos decidan hacerlo. Es una gran oportunidad para nuestros investigadores e innovadores, porque en el mundo moderno, prácticamente todo tiene una doble aplicación. Siempre se usan los drones como ejemplo: no son solo militares, ayudan para la atención médica [transportando rápidamente sangre, vacunas, medicamentos y órganos a zonas de difícil acceso o con tráfico denso] o para las entregas a distancia, lo cual puede tener un gran impacto social en las regiones más remotas.

P. ¿Cuáles diría que han sido su mayor logro y su peor frustración durante este casi año y medio de mandato?

R. Es demasiado pronto para hacer balance, pero creo que es la confianza de la comunidad [de investigadores e innovadores] y la sensación de que estamos juntos. Tenemos reuniones constantes y conversaciones online con ellos. No cumplimos con el estereotipo del burócrata de Bruselas alejado de la realidad. Creo que este es el mayor logro.

P. Falta lo malo.

R. Preferiría que nuestra legislación llegara un poco más rápido a las partes interesadas. Cuando proponemos algo, el proceso de aprobación debería ser un poco más ágil. Aunque esto también puede verse como una ventaja, ya que no cambiamos una legislación de la noche a la mañana. El hecho de que discutamos y debatamos es un signo de previsibilidad. Así es la democracia.