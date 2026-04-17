Renfe activó en marzo las alarmas en la línea Madrid-Zafra por “pequeñas marcas en las ruedas de algunos trenes” Alvia

La operadora, que precisa que las señales eran diferentes a las detectadas en Adamuz, avisó a Adif, que no ha encontrado desperfectos en la vía

El hallazgo por parte de Renfe de señales en forma de línea en las rodaduras de varios trenes Alvia hizo que se pusieran en marcha, a finales de marzo, los protocolos de seguridad en la línea que conecta Madrid con la localidad pacense de Zafra. Desde la operadora se afirma que se encontraron “pequeñas marcas en las ruedas de algunos trenes. Estas son muy distintas de las que se detectaron en los trenes de Adamuz y, en ningún caso, tienen su alcance ni suponen la existencia de fisuras”.

Renfe trata de tranquilizar y diferenciar este problema del que tuvo lugar el 18 de enero en Adamuz (Córdoba). Una fractura de vía, que según hipótesis central de la investigación motivó el descarrilamiento de un tren de Iryo, dejó muescas con forma de moneda en las ruedas del tren siniestrado y de otros tres que pasaron por ese punto de la línea Madrid-Sevilla hasta dos horas antes de la tragedia.

El colectivo de maquinistas, a través del sindicato Semaf, ha mostrado preocupación por los indicios de problemas en el recorrido Madrid-Zafra, tal y como ha informado El Mundo, mientras Renfe ha intensificado la supervisión de la flota que rueda en ese eje ferroviario sin que se hayan encontrado nuevas pruebas. Desde la compañía se explica que el gestor de la infraestructura Adif fue inmediatamente informado de la anomalía detectada en sus trenes, solicitándose la inspección de la vía para identificar el origen de posibles desperfectos.

Ambas empresas ferroviarias han requerido a los maquinistas que estén atentos a cualquier indicio sobre desperfectos en la infraestructura, como puedan ser las vibraciones en la marcha o ligeros baches. De momento, no hay incidencias reportadas. Del mismo modo, los trenes auscultadores de Adif no han detectado anomalías en el trazado.

“En este momento, se continúa inspeccionando el estado de las ruedas de los trenes a su llegada a los talleres”, afirma un portavoz de Renfe, quien reitera que “desde la activación de estas medidas, no se han vuelto a detectar nuevas marcas en las ruedas de los trenes”. Pese a ello, la decisión de la operadora es mantener las revisiones “de manera periódica”.