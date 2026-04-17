Dos detenidos por defraudar 3,3 millones de euros durante 15 años en subvenciones de la UE
Uno de los implicados es el exalcalde socialista de Trabanca (Salamanca) José Luis Pascual
El exalcalde socialista de Trabanca (Salamanca) José Luis Pascual y otra persona fueron detenidos este miércoles en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía Europea sobre un presunto fraude de 3,3 millones de euros de fondos de la UE destinados a fomentar el empleo. El fraude, informan desde la institución, se ha producido a lo largo de 15 años.
La investigación se centra, además, en un presunto delito blanqueo de capitales. Pascual es el presidente de tres asociaciones sin ánimo de lucro beneficiarias de más de 20 subvenciones del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) entre 2010 y 2025. El exregidor, de acuerdo con la Fiscalía, habría solicitado las mismas ayudas para las tres asociaciones. Las subvenciones tenían por objeto fomentar el empleo e incentivar el asentamiento de población en Zamora y Salamanca.
Sin embargo, la investigación ha revelado que, en algunos casos, los trabajadores de las asociaciones contratados con cargo a fondos de la UE eran familiares del sospechoso, que en realidad trabajaban para él, en ocasiones para la promoción del vino producido por su bodega localizada en la provincia de Zamora.
En el curso de esta operación, la Guardia Civil llevó a cabo registros en los domicilios y locales de empresas relacionados con los sospechosos, tanto en las provincias de Zamora como de Salamanca. Los agentes intervinieron asimismo más de una docena de cuentas bancarias con depósitos por valor superior a 550.000 euros, y se han adoptado medidas cautelares en más de 40 inmuebles urbanos y rústicos situados en dichas provincias.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.