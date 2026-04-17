Dos detenidos por defraudar 3,3 millones de euros durante 15 años en subvenciones de la UE

El exalcalde socialista de Trabanca (Salamanca) José Luis Pascual y otra persona fueron detenidos este miércoles en el marco de una investigación impulsada por la Fiscalía Europea sobre un presunto fraude de 3,3 millones de euros de fondos de la UE destinados a fomentar el empleo. El fraude, informan desde la institución, se ha producido a lo largo de 15 años.

La investigación se centra, además, en un presunto delito blanqueo de capitales. Pascual es el presidente de tres asociaciones sin ánimo de lucro beneficiarias de más de 20 subvenciones del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) entre 2010 y 2025. El exregidor, de acuerdo con la Fiscalía, habría solicitado las mismas ayudas para las tres asociaciones. Las subvenciones tenían por objeto fomentar el empleo e incentivar el asentamiento de población en Zamora y Salamanca.

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Sin embargo, la investigación ha revelado que, en algunos casos, los trabajadores de las asociaciones contratados con cargo a fondos de la UE eran familiares del sospechoso, que en realidad trabajaban para él, en ocasiones para la promoción del vino producido por su bodega localizada en la provincia de Zamora.

En el curso de esta operación, la Guardia Civil llevó a cabo registros en los domicilios y locales de empresas relacionados con los sospechosos, tanto en las provincias de Zamora como de Salamanca. Los agentes intervinieron asimismo más de una docena de cuentas bancarias con depósitos por valor superior a 550.000 euros, y se han adoptado medidas cautelares en más de 40 inmuebles urbanos y rústicos situados en dichas provincias.