Competencia incoa expedientes sancionadores por indicios de infracción en el apagón

La CNMC concluye que el incidente tuvo un “origen multifactorial, debido a una serie temporal de sucesos que desequilibraron progresivamente el sistema y culminaron con el cero eléctrico por sobretensión”

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha tomado la primera medida administrativa por los supuestos fallos que pudieron llevar al apagón sufrido por la Península Ibérica hace casi un año. Eso sí, lo hace sin señalar a nadie en concreto pero admitiendo que había fallos en el sistema desde hace tiempo. En cualquier caso, y en un comunicado emitido esta mañana, ha anunciado el inicio de un proceso para investigar formalmente los indicios que ya ha detectado de posibles infracciones cometidas. El regulador habla de una causa multifactorial.

Competencia tenía en marcha desde hace meses varios expedientes informativos “con el fin de analizar las circunstancias del cero eléctrico y determinar los hechos relevantes bajo la perspectiva de la normativa sectorial eléctrica”, explica la CNMC. Como resultado de esas investigaciones, ahora ha detectado “diversos indicios de incumplimiento, algunos mantenidos durante periodos prolongados de tiempo, que habrían afectado al funcionamiento del sistema eléctrico y podrían ser constitutivos de infracciones administrativas”.

En este contexto, la CNMC ha iniciado este proceso formal para ir más lejos y dejar más claro qué pudo suceder para llegar a ese apagón total. “Estos expedientes sancionadores se incoan en el marco de las investigaciones del incidente del 28 de abril de 2025. No obstante, los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial”, explica.

Además, la incoación de estos expedientes “no prejuzga el resultado final de la investigación”. El procedimiento tiene una duración máxima que varía entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción. En todo caso, los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas que estimen procedentes.

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