La Administración Trump, Nvidia y SoftBank se hacen de oro con Intel con la ayuda de Elon Musk

La acción del grupo se ha más que triplicado en el último año. Será uno de los socios claves del proyecto Terafab de Tesla y SpaceX

Intel quiere volver a ser un blue chip tecnológico en los mercados financieros. Tras la grave crisis sufrida entre 2023 y 2025, con un hundimiento del valor en Bolsa, sus acciones han más que triplicado su precio en el último año, tras dispararse cerca de un 50% en las últimas 10 sesiones, añadiendo más de 100.000 millones de dólares (unos 84.750 millones de euros) a su capitalización bursátil. La compañía, que está en máximos de los últimos cinco años, se sitúa ya cerca de 330.000 millones. Una subida que ha disparado el valor de las participaciones del Gobierno de EE UU, Nvidia y SoftBank, que entraron en Intel entre agosto y septiembre de 2025, dentro del proceso de reestructuración puesto en marcha para dejar atrás la crisis.

Este último tirón ha venido motivado, entre otros factores, tras el anuncio de que Intel será uno de los socios clave de Terafab, el proyecto de fabricación de chips impulsado por Elon Musk para Tesla y SpaceX. Con este proyecto, las compañías del hombre más rico del mundo construirán dos fábricas de chips de última generación, para reducir su dependencia de grupos como TSMC, Micron Technology o Samsung.

Además, a principios de abril, Intel anunció que había acordado pagar 14.200 millones de dólares para recomprar la mitad de una planta en Irlanda a Apollo Global Management. Una operación interpretada por los inversores como una prueba de que la histórica compañía estadounidense de chips está progresando en su reestructuración.

A estos movimientos les siguió un compromiso por parte de Google para utilizar futuras generaciones de procesadores Xeon de Intel en sus centros de datos. De momento, las inversiones realizadas por los citados Nvidia, SoftBank y el Gobierno Trump en agosto del pasado año, prácticamente se han triplicado.

La Administración Trump cerró un acuerdo para adquirir 433,3 millones de acciones de la empresa, con un precio de 20,47 dólares por título, con una inversión de 8.869 millones de dólares. Así, el Gobierno pasaría a convertirse en el primer accionista con cerca de un 9,9% del capital. Con la acción por encima de los 65 dólares, el valor de dicha participación rondaría los 28.200 millones de dólares.

SoftBank, por su parte, acordó una inversión de 2.000 millones de dólares en el fabricante estadounidense, con la compra de 86,95 millones de acciones, a con un precio de 23 dólares por título. En este momento, el valor de la inversión supera los 5.650 millones.

Dentro de la reestructuración, Nvidia acordó invertir en torno a 5.000 millones de dólares en la compra de 214,77 millones de acciones, con un precio establecido de 23,28 dólares por título. Actualmente, ese paquete de acciones tiene un valor de mercado de casi 14.000 millones. Además, Intel y Nvidia establecieron una alianza para desarrollar conjuntamente chips para ordenadores personales y servidores.

Eso sí, Intel todavía tiene un largo camino para consolidar el retorno a la rentabilidad. Según Bloomberg, algunos analistas afirman que los inversores deben adoptar una perspectiva a más largo plazo sobre la empresa. Si bien se prevé que Intel registre una pérdida neta cercana 17 centavos por acción este año, se proyecta que su beneficio neto alcance los 33 centavos por acción en 2027 y los 2,13 dólares por acción en 2029, según datos recopilados por Bloomberg.

Algunos bancos de inversión se están pronunciando de forma favorable a la empresa. Susquehanna Financial acaba de elevar el precio objetivo de Intel de 45 a 65 dólares, con la recomendación de neutral.