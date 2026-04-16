El fundador y presidente de Netflix, Reed Hastings, anuncia su salida de la empresa en junio

La compañía reporta un crecimiento de beneficios trimestrales del 86% por la indemnización que cobró tras la ruptura del acuerdo de compra de Warner

La compañía de videos por streaming Netflix anunció que su fundador y presidente, Reed Hastings, dejará el consejo de administración después de casi tres décadas al frente de la compañía que nació como una plataforma de alquiler de DVD por correo postal y que bajo su mando ha alcanzado una valoración de 450.000 millones de dólares.

“Reed Hastings nos ha informado que no se presentará a la reelección para nuestro consejo de administración cuando expire su mandato actual en la Junta Anual de junio, con el fin de centrarse en su labor filantrópica y en otros proyectos”, explica el grupo a través de un comunicado en la cuenta de resultados.

Reed Hastings, una leyenda en la historia corporativa estadounidense por la creación de la nada de un gigante del entretenimiento que revolucionó la forma en que se consumen los productos audiovisuales. En su carta de despedida manifestó: “Netflix cambió mi vida de muchísimas maneras, y mi recuerdo favorito de todos los tiempos es el de enero de 2016, cuando hicimos posible que casi todo el planeta disfrutara de nuestro servicio”.

El hombre que vislumbró un negocio en películas de DVD por correo postal, que luego convirtió en un gigante de videos bajo demanda presente en más de 190 países y con más de 325 millones de suscriptores a su plataforma agregó: “Mi verdadera contribución en Netflix no fue una decisión concreta, sino el enfoque en la satisfacción de los suscriptores, la construcción de una cultura que otros pudieran heredar y mejorar, y la creación de una empresa que fuera, a la vez, muy querida por sus miembros y enormemente exitosa para las generaciones venideras”.

Cuenta la leyenda que Hastings fundó Netflix en 1997 porque la cadena de videoclubes Blockbuster le cobró 40 dólares por perder un VHS de la película Apollo 13. Le dio tal vergüenza tener que pagar aquella multa que no se lo contó ni a su esposa. Aquel episodio le llevó a idear un modelo que permitiera alquilar películas sin salir de casa. Una tarifa fija permitiría acceder al servicio. El negocio fue un éxito y no tardó en acabar con Blockbuster. Había estudiado ciencias de computación y en seguida comprendió que las películas se podrían distribuir a través de Internet.

Las acciones del gigante del entretenimiento se hundieron en las operaciones posteriores al cierre, donde cayeron más de un 8%. Además, el grupo dirigido al alimón por Ted Sarandos y Greg Peters presentó unos resultados trimestrales que no convencieron a los analistas.

Netflix informó que sus ingresos ascendieron a 12.250 millones de dólares durante el primer trimestre del año, lo que representa un incremento del 16% respecto al mismo trimestre del año anterior. Los inversores tenían unas expectativas muy elevadas porque la compañía registró unos beneficios de 5.283 millones de euros durante el trimestre, lo que supone un alza del 83% respecto al idéntico periodo del ejercicio precedente.

El beneficio incluye un beneficio extraordinario de 2.800 millones por el pago realizado por Warner Bros. Discovery para romper el acuerdo de venta que mantenía con Netflix por 78.000 millones de dólares. Los históricos estudios de Hollywood cerraron un acuerdo el pasado febrero para vender sus activos a Paramount Skydance, propiedad de la familia Ellison. Netflix decidió no entrar en una guerra de ofertas con su rival Paramount y se retiró de la mayor batalla audiovisual de la década. La adquisición de “Warner Bros habría supuesto un excelente acelerador para nuestra estrategia, pero solo al precio adecuado. Contamos con múltiples vías para alcanzar nuestros objetivos (incluyendo la producción, la concesión de licencias y las alianzas estratégicas)”, aseguró Netflix a través de un comunicado.

“Contamos con una estrategia clara y una firme convicción en nuestro amplio potencial de crecimiento a largo plazo, con tres áreas de enfoque para alcanzar nuestros objetivos: ofrecer un mayor valor de entretenimiento; aprovechar la tecnología para mejorar nuestro servicio; y mejorar la monetización”, explica el grupo audiovisual en la nota que acompaña a los resultados.

“El sector del entretenimiento sigue siendo extraordinariamente dinámico y competitivo. Nos encontramos en una posición sólida y trabajamos arduamente para potenciar nuestras ventajas. A lo largo de los años, hemos aprendido que lo mejor que podemos hacer es mantenernos enfocados y mejorar más rápido que la competencia.