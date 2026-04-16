Cuerpo advierte del riesgo para el turismo de la escasez de combustible para los aviones

El vicepresidente asegura que España está mejor preparada que el resto de socios por su capacidad de refino, pero reconoce que otros países europeos no tienen tantas reservas y aboga por plantear el asunto en Bruselas

“Hay una preocupación generalizada con respecto al impacto de esta guerra, sobre las consecuencias que pueda tener si se alarga en el tiempo; lo hemos visto también en los informes del Fondo Monetario Internacional”, ha asegurado este jueves el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, desde la sede del Banco Mundial, donde participa en la asamblea de primavera del FMI. Cuerpo se ha mostrado preocupado por el golpe del conflicto sobre la economía si se prolonga demasiado. Y ha advertido sobre el efecto en el sector turístico de la escasez de combustible para aviones. No tanto por las aerolíneas españolas, pues dice que la industria tiene reservas suficientes, sino por las de otros países extranjeros que no tengan suficientes reservas de queroseno.

El cierre del estrecho de Ormuz ha interrumpido buena parte del tráfico del petróleo mundial, el gas licuado y otras muchas materias primas esenciales para la industria química y el sector agroalimentario. “Desde España ya llevamos semanas alertando de esta situación. Junto a otros países hemos puesto sobre la mesa la importancia de parar este conflicto, de impulsar vías diplomáticas para finalizarlo”, ha indicado el nuevo número dos del Gobierno.

Cuerpo ha sacado pecho porque sostiene que España ha hecho los deberes en los últimos años y “ha llegado mejor preparada que en otras ocasiones”. Las previsiones económicas del FMI corroboran la tesis del vicepresidente español. El Fondo calcula que España crecerá este año un 2,1%, uno de los avances más vigorosos entre las economías desarrolladas, por encima de los grandes socios comunitarios.

Pese a ello, admite que el conflicto en Oriente Próximo está teniendo consecuencias en la economía española. “Estamos notando los efectos de la guerra y a corto plazo los hemos notado, los estamos notando los ciudadanos y nuestras empresas en el precio de los combustibles, en las estaciones de servicio y sobre todo también en la subida de los fertilizantes y de los fletes para los transportes”.

Cuerpo ha defendido el paquete de medidas que ha aprobado el Gobierno con ayudas públicas para aliviar el golpe de la guerra para las familias y empresas. Un plan, con más de medio centenar de iniciativas, con un coste presupuestario de unos 5.000 millones de euros, que incluye rebajas de impuestos a los combustibles o subsidios directos a algunos sectores o la ayuda de 500 millones para la compra de fertilizante para evitar que la espiral inflacionaria de la energía se traslade a los alimentos.

Hace un año, Carlos Cuerpo era el ministro de Economía de España con competencias limitadas. Tenía una función más de representación en los organismos económicos internacionales y en ajustar las prospectivas económicas que poder de decisión real. Puesto que tenía que compartir las decisiones con La Moncloa, los Ministerios de Hacienda y el de Trabajo, entre otros. Pero tras la salida de María Jesús Montero para fajarse en las elecciones andaluzas y su nombramiento como vicepresidente primero, se ha convertido de facto en el número dos del Gobierno que dirige Pedro Sánchez.

Preguntado sobre si se plantea otras medidas, ha manifestado: “Ahora hay mucha discusión (a nivel internacional) sobre el queroseno, sobre los combustibles para la aviación. España también está particularmente bien posicionada en ese segmento. Tenemos mayor capacidad de refino gracias a las ocho refinerías que tenemos en nuestro país”.

Golpe al turismo

España es una potencia turística, con más de 94 millones de visitantes al año. Este año esperaba marcar un nuevo récord, pero la escasez de petróleo por la guerra está empezando a impactar en las aerolíneas, que ven cómo el queroseno que necesitan como combustible empieza a escasear y el que hay se ha disparado de precio. Aunque Cuerpo asegura que España tiene reservas suficientes para atender a las aerolíneas nacionales, otras compañías aéreas internacionales empiezan a anunciar cancelaciones de vuelos por falta de queroseno.

“Es cierto que para el sector del turismo, no solo son importantes nuestras propias aerolíneas, sino también la llegada de turistas y, por lo tanto, tenemos que hacer un seguimiento de la situación del resto de países y del resto de aerolíneas”, ha señalado al tiempo que ha tratado de lanzar un mensaje de tranquilidad: “Por ahora, los datos de turismo, por ejemplo, en Semana Santa son de crecimiento en ocupación y en estancia, pero tenemos que seguir atentos a cuáles puedan ser las consecuencias de las próximas semanas”.

El impacto del conflicto en los países árabes tiene un doble efecto para el sector turístico, ha detallado Cuerpo: “Por una parte está el incremento de los precios en los billetes, pero por otra hay un cierto redireccionamiento de vuelos que antes iban a otros destinos turísticos que están llegando a España”. El vicepresidente asegura que el efecto neto de la guerra sobre el sector turístico, de momento, “está siendo positivo”, pero hay que tener en cuenta los posibles efectos de una continuación del conflicto y no tanto por la falta de queroseno o combustible en España porque tenemos esa mayor capacidad, sino por lo que pueda venir desde fuera; esta es otra discusión también que debemos tener a nivel europeo".

El vicepresidente económico se ha mostrado abierto a ampliar las ayudas públicas a empresas, sectores y hogares si la guerra se prolonga. Y justifica que España tiene más margen fiscal: “En términos presupuestarios, con más margen que en otras ocasiones, el año 2025 tuvimos superávit primario por primera vez prácticamente en dos décadas. La deuda está cerca del punto que teníamos antes de la covid”.

También está dispuesto a adoptar medidas para reducir el consumo energético, si la situación en el golfo se complica aún más. Desde la Comisión Europea ya empiezan a trasladar recomendaciones de que sería de manera preventiva útil poner sobre la mesa medidas de ahorro energético. “Veremos junto con los socios comunitarios, cuáles son las circunstancias de las próximas semanas”, ha explicado. Pero ha recordado que los funcionarios “ya pueden aprovechar el teletrabajo para reducir esa factura energética”.

La reunión semestral del FMI se celebra el Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido particularmente beligerante con España por la decisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de impedir el uso de las bases militares conjuntas en Rota y Morón de la Frontera para operaciones relacionadas con la guerra. Sánchez también ha criticado a Trump por iniciar una guerra sin ningún amparo de las leyes internacionales. Las relaciones diplomáticas de ambos países se han tensado por las declaraciones cruzadas de sus mandatarios. Cuerpo asegura que durante su viaje a Estados Unidos no ha mantenido ninguna reunión con altos responsables de la Casa Blanca. “No tenemos prevista una reunión bilateral, nos veremos en el Marco de las reuniones multilaterales en estos días. Sí que hemos tenido una agenda de institucional muy intensa con autoridades norteamericanas”.