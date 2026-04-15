Puente reconoce un déficit de 5.600 millones en el cuidado de carreteras y anuncia 1.629 millones para asfaltado

“España tiene una situación envidiable en infraestructuras. No es discutible”. La afirmación ha partido esta tarde del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien ha intervenido en un foro organizado por el Colegio de Ingenieros, Canales y Puertos sobre necesidades de inversión en infraestructuras. Puente ha valorado el servicio de los aeropuertos, puertos, carreteras y redes ferroviarias españolas frente al de las infraestructuras de países del entorno, pero también se ha impuesto como prioridad un mayor esfuerzo en conservación. El ministro ha aprovechado el acto para presentar un plan extraordinario para la mejora de los firmes de la red de carreteras del Estado, que será ejecutado ente 2027 y 2031 con una dotación de 1.629 millones.

“El diagnóstico está hecho y hemos identificado dónde es más necesario intervenir, con 5.000 kilómetros con necesidades en el inmediato plazo”, ha explicado el representante de Transportes ante un nutrido foro de ingenieros. El programa moviliza 1.629 millones durante el periodo, adicionales a los 1.800 millones que ya se dedican anualmente a la conservación de carreteras. En el año de partida, 2027, están ya previstos 185 millones de euros, siendo 2029 el ejercicio de mayor dotación, con 550 millones de euros. Escuchaban en primera fila el presidente del Colegio de Ingenieros, Miguel Ángel Carrillo, los representantes de las asociaciones de constructoras Seopan y Anci, Julián Núñez y Cocha Santos, respectivamente, o el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña.

Para acometer el plan, Puente ha anticipado que se mejorarán los complementos de 374 puestos técnicos y la creación de 143 nuevos puestos técnicos. “Esta es una cuestión estratégica, pero la red del Estado es solo el 16% del total, aunque absorbe más del 50% del tráfico. Hay otras Administraciones con retos importantes”. La inversión en mantenimiento por kilómetro, ha concedido Óscar Puente, ha sido insuficiente en los últimos años, lo que deja un déficit que contabiliza en 5.600 millones: “Es un problema estructural y un mantenimiento preventivo evita una actuación mucho más compleja y costosa a posteriori. No invertir en conservación es diferir el coste”.

Puente ha defendido la acción del actual Gobierno, con los referidos 1.800 millones anuales de inversión en mantenimiento, “el doble que antes de 2018”. Y ha estimado que el plan de mejora de firmes supondrá la creación de 18.500 empleos, tendrá un impacto de 1.200 millones en el PIB y supondrá más de 400 millones de recaudación.

Refiriéndose al sistema ferroviario, el representante del Gobierno ha recordado que la responsable de la infraestructura Adif partía de bajos niveles en redes clave como las Rodalíes de Cataluña: “Hemos ido avanzando, aunque hemos tenido un tropiezo muy importante [en referencia al accidente de Adamuz del 18 de enero], y seguimos haciendo”. Óscar Puente ha cerrado su intervención refiriéndose a “la limpieza del sector de la construcción en España, que debemos defender”, pero calificando de inevitable una reforma de la contratación pública que ponga veto a cualquier atisbo de corrupción.

El periodo 2027-2031 va a ser intensivo en inversión promovida por el Ministerio de Transportes. Están a la vuelta de la esquina los 13.000 millones en ampliaciones de aeropuertos previstas por Aena; hay 7.000 millones presupuestados en Puertos del Estado; se espera un nivel inversor de 6.000 millones anuales en ferrocarril, y 5.000 millones por ejercicio en carreteras.

El siniestro de Adamuz, que el 18 de enero costó la vida a 46 personas en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, ha sobrevolado la jornada, con el reconocimiento de “una crisis de confianza en el sistema ferroviario” que ha partido del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. “El siniestro de Adamuz no se ha debido a una falta de mantenimiento, quizás de inspección”, ha saldado el ejecutivo. Desde Adif se ha remarcado que España está “muy por encima de la media europea en mantenimiento”, pese a lo que cabe apostar por un trabajo más predictivo, ha dicho Marco de la Peña.

Situaciones urgentes

El presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo, había destacado en la apertura del foro “la excelencia de las infraestructuras de transporte que tenemos en España”, y la experiencia adquirida por compañías constructoras en su ejecución y mantenimiento. Sobre este último capítulo, Carrillo ha resaltado que el mantenimiento “constituye la base sobre la que se asienta la seguridad, la calidad del servicio y su vida útil”. En este contexto, ha urgido mayor esfuerzo inversor a las Administraciones.

Antes de la intervención de Puente, el representante de la ingeniería ha ofrecido datos que hablan de esa urgencia de mayor gasto en conservación, como el déficit de 13.500 millones en mantenimiento en la carretera, de los que 5.600 millones se deben a la referida red de carreteras del Estado. En cuanto a la infraestructura ferroviaria, Carrillo ha valorado positivamente el acuerdo alcanzado entre Adif y los sindicatos ferroviarios para incrementar las partidas dedicadas al mantenimiento de las vías, desde los 435 millones en 2025 a 629 millones en 2030, en el caso de Adif Alta Velocidad (+44%), y de los 665 millones del año pasado a 1.179 millones en 2030 (+77%) en la Adif que se encarga de la red ferroviaria convencional. “El sistema ferroviario español debe recuperar la excelencia en la calidad de servicio que ha venido ofreciendo. Es imprescindible recuperar el prestigio y la confianza que tenía este sistema de transporte en la sociedad”, ha zanjado Miguel Ángel Carrillo en referencia a los efectos de la reciente tragedia ferroviaria en la alta velocidad.

El presidente de la Asociación Española de la Carretera (AEC), Juan Lazcano, no ha ocultado su satisfacción por el lanzamiento del plan de asfaltado, pero ha recordado que en todo el país “hay 34.000 kilómetros a la espera de mejoras urgentes, antes de un año”.

Julián Núñez ha puesto de manifiesto desde Seopan la capacidad del sector de infraestructuras de poner en perfecto estado de revista las infraestructuras, pero echa de menos un “modelo de financiación capaz de resolver la situación y que a día de hoy no existe”. Desde el colectivo de grandes constructoras y concesionarias se lleva años apostando por el pago por uso en las autovías para paliar la falta de presupuesto público. Y Concha Santos, presidenta de Anci, ha subrayado que “hay más inversión pública que en años pasados, pero la actividad obliga cada vez a más riesgos a las empresas por los costes de ejecución de las obras, que se han incrementado en un 28%”. Desde Anci se apunta que el marco normativo español está más orientado a controlar costes que a gestionar el shock de precios en los contratos. Santos ha demandado una planificación sobre infraestructuras a largo plazo y condiciones que ofrezcan estabilidad a las contratistas.