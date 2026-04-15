La fiscalía irrumpe sin previo aviso en las obras de la Reserva Federal en plena investigación sobre su remodelación

El presidente de EE UU, Donald Trump, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante la visita a la sede de la Fed en obras.

La Administración de Donald Trump continúa su campaña de presión contra el banco central con el objetivo de reducir los tipos de interés

Un grupo de fiscales de la oficina de la fiscal federal de Estados Unidos, liderada por Jeanine Pirro, se presentó el martes sin previo aviso en las obras de remodelación de la sede de la Reserva Federal (Fed) en Washington, mientras la Administración de Donald Trump continúa su campaña de presión contra el presidente del banco central, Jerome Powell.

La visita no programada fue confirmada por un portavoz de la oficina de Pirro y adelantada por The Wall Street Journal. Los fiscales intentaron acceder al recinto tras hablar con trabajadores de la construcción, pero fueron informados de que no podían entrar sin autorización previa y se les facilitó el contacto del equipo jurídico de la institución, según informó este diario estadounidense.

El Departamento de Justicia inició en enero una investigación criminal contra Powell por su gestión de las reformas y por el testimonio que prestó el pasado verano ante el Congreso sobre las obras. La investigación tiene por objeto los sobrecostes de la remodelación de dos edificios históricos de oficinas de la Reserva Federal, un proyecto cuyo presupuesto inicial ascendía a 2.500 millones de dólares. Sin embargo, el coste de se ha disparado hasta los 3.100 millones debido a las dificultades constructivas en la zona de los sótanos y el aparcamiento, que ha sufrido filtraciones por su cercanía al río Potomac, y a diversas ampliaciones para conectar los dos edificios de la Reserva Federal.

“Un proyecto con sobrecostes cercanos al 80% respecto al presupuesto inicial merece una revisión seria”, afirmó Pirro en un comunicado. “Y estas son las personas responsables de la política monetaria en Estados Unidos”, añadió.

La investigación de la fiscalía a Powell se interpreta como un método de presión para que dimitiera o se plegara a los deseos de Trump de acelerar la rebaja de tipos. El presidente estadounidense lanzó una campaña de desprestigio contra el presidente de la Fed, con insultos, menosprecios y amenazas de despido. Tras recibir la primera citación de la fiscalía, el pasado enero, Powell publicó un insólito video para vincular su caso con la persecución política. “La amenaza de cargos penales se debe a que la Reserva Federal establece los tipos de interés con base en nuestra mejor evaluación de lo que beneficiará al interés general, en lugar de seguir las preferencias del presidente”, pronunció.

La presión de la Casa Blanca contra el banco central también ha salpicado a otros miembros. Trump trata de colonizar la institución para que rebaje el coste de financiación para que la economía crezca más cuando quedan apenas siete meses para las elecciones de medio mandato, en las que Trump se juega buena parte de su poder.

La estrategia de presión de Trump ha provocado el efecto contrario al deseado. Ha despertado una ola de apoyo a Powell desde sectores económicos, políticos y sociales. Los expresidentes vivos de la Fed le han respaldado públicamente, así como los demócratas del Capitolio e incluso varios republicanos del Senado.

La visita de los funcionarios de la fiscalía a las obras de la Reserva Federal, situada a unas manzanas de la Casa Blanca, se produce unos días antes de que el Senado comience las sesiones para nombrar al sustituto de Powell, cuyo mandato vence el próximo 15 de mayo.

Trump ha propuesto el nombre de Kevin Warsh, un prestigioso abogado y economista, que ya fue miembro del consejo de la Reserva Federal entre 2006 y 2011. Con estrechos lazos con Wall Street, es partidario de rebajar más los tipos como pide Trump, y de aligerar el balance de la Fed.

Pero varios miembros del Senado, encabezados por Thom Tillis, un republicano clave en el Comité Bancario, la comisión que tiene que aprobar el nombramiento de Warsh, han asegurado que bloquearán la nominación mientras siga abierta la investigación contra Powell.

Precisamente, este martes el presidente del Comité Bancario del Senado, Tim Scott, anunció a través de una entrevista en el canal conservador Fox News, que celebrará la vista de confirmación de Warsh el próximo 21 de abril. Scott aseguró que espera que la investigación concluya “en cuestión de semanas”, aunque reconoció no tener pruebas de ello.

Protesta formal

El abogado externo de la Reserva Federal, Robert Hur, protestó formalmente por la visita en una carta dirigida a la fiscalía. En ella recordó que el mes pasado un juez federal anuló dos citaciones emitidas contra el banco central, al considerar que la investigación parecía destinada a “acosar y presionar” a Powell para que atendiera el deseo del presidente Donald Trump de rebajar los tipos de interés o abandonar el cargo. “Si desean impugnar esa conclusión, deben hacerlo por las vías judiciales correspondientes”, escribió Hur. “No es apropiado intentar sortearla”. En la misma carta pidió a la fiscalía que no intente comunicarse con la Reserva Federal fuera de la presencia de sus abogados.

Según Hur, los fiscales Carlton Davis y Steven Vandervelden se presentaron en la obra sin notificación previa, solicitaron una visita y aseguraron que querían comprobar el avance del proyecto. Ambos estuvieron acompañados por un agente de la unidad de investigaciones penales de la fiscalía federal de Washington.

Trump ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra Powell por la política de tipos de interés y ha elogiado públicamente a Pirro por investigar a la Reserva Federal. El presidente visitó las obras con Powell el verano pasado y entonces restó importancia a los sobrecostes. Sin embargo, recientemente ha vuelto a criticarlos y ha insinuado que el contratista del proyecto se ha enriquecido de forma extraordinaria.

Desde su nombramiento como fiscal federal en Washington en mayo del año pasado, Pirro se ha destacado por impulsar investigaciones contra objetivos políticos cercanos a Trump. El pasado enero, cuando su oficina emitió citaciones contra la Reserva Federal, informó personalmente al presidente de la decisión.

Antiguos presidentes de la Fed y exlíderes de política económica del Gobierno, tanto del Partido Republicano como del Demócrata, han dado la voz de alarma sobre la investigación de la Administración Trump.