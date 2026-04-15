CC OO y UGT celebrarán el acto central del Primero de Mayo en Málaga a dos semanas de las elecciones andaluzas

Los secretarios generales de los principales sindicatos participarán en la protesta de la ciudad malagueña en vez de en Madrid, como viene siendo habitual

El jefe de UGT, Pepe Álvarez, y el de CC OO, Unai Sordo, no participarán en la protesta del Primero de Mayo en Madrid, como viene siendo habitual en el Día del Trabajo. Los jefes sindicales participarán en la manifestación de Málaga, según han confirmado las centrales tras adelantar la información el periódico malagueño Diario Sur. Se da la circunstancia de que ese día a medianoche arranca la campaña de las elecciones en Andalucía, que se celebrarán el 17 de mayo.

Preguntado al respecto en una rueda de prensa este miércoles, Sordo ha dicho que ni confirmaba ni desmentía la información, pero poco después su sindicato sí lo ha confirmado, a la vez que UGT. Fuentes sindicales recuerdan que no es la primera vez que el Primero de Mayo sale de Madrid, aunque no sea lo habitual. Ponen como ejemplo el caso de Valencia en 2011, donde se manifestaron los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, en plena Gran Recesión.

El Primero de Mayo es la gran cita anual de los sindicatos, en la que exponen sus prioridades. El año pasado pusieron mucho foco en la reducción de jornada, a pocos meses de la votación en el Congreso en la que la mayoría de derechas de PP, Vox y Junts terminó tumbando la iniciativa.

Sordo y Álvarez detallarán los principales mensajes de la convocatoria de este año en una rueda de prensa el próximo lunes, en un contexto de gran incertidumbre por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. La escalada bélica ha disparado la inflación por el alza de los combustibles, hasta tal punto que, tras varios meses en que los salarios pactados en convenio crecieron más que la inflación, la tendencia se ha revertido. En marzo, los precios escalaron un 3,4% y las retribuciones pactadas un 2,92%.

La incertidumbre en torno al conflicto y su posible efecto en los precios es el motivo esgrimido por Sordo para ir con pies de plomo en la negociación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, el pacto salarial con las patronales que terminó el año pasado y que está pendiente de renovación.

El jefe de CC OO ha defendido este miércoles que sería conveniente esperar a conocer cómo avanza el escenario antes de sentarse a concretar cifras con los empresarios. Asegura que hay “contactos” con las patronales, pero que “el contexto global y la incertidumbre son un cepo para la negociación”. Anticipa que el “raca raca del absentismo” de la patronal, la queja de los empresarios por los altos niveles de incapacidad temporal, es uno de los temas en los que prevé un gran desacuerdo.

Siniestralidad laboral

CC OO ha difundido este miércoles un informe sobre siniestralidad laboral. En la presentación del mismo, Sordo y el responsable de Salud Laboral, Mariano Sanz, han defendido que la bajada en el número de muertes el año pasado (fueron 735 en España, 61 menos que en 2024) no debe “llevar a engaño”. Consideran que esta caída se debe a la mejora en el tejido productivo español, con mayor peso de actividades de mayor valor añadido y menos siniestralidad, y a la mayor la estabilidad en el empleo (con menos rotación, mayor especialización), no a una mejora de la prevención de riesgos laborales.

Sordo ha subrayado un dato con insistencia: “En un 35% de los partes de accidentes de trabajo con baja se indica la falta de evaluación de riesgos en la empresa, una obligación legal desde el año 1996”. El sindicato considera que esto significa “un incumplimiento legal intolerable y ante un déficit notorio del sistema preventivo español”.

Para corregir este problema, los sindicatos han pactado con el Ministerio de Trabajo una reforma de la prevención de riesgos laborales en España, asunto que ha despertado la crítica de Sanz a Trabajo: “Tienen que aprobar los cambios acordados cuanto antes”. Hay una parte del pacto sin visos de éxito por la minoría del Gobierno en el Parlamento, pero otra sí puede salir adelante por decreto, como ha subrayado Sanz.

“El único indicador que se escapa a esta tendencia de reducción”, indica el informe, “es el de las muertes en el sector de la construcción, que acumula dos años de crecimiento, más intenso en 2025″. CC OO considera que el fenómeno “parece relacionado con el incremento de la actividad y de la población ocupada en el sector” y reclama que el Gobierno acelere la concesión de coeficientes reductores, de manera que los empleados más veteranos accedan antes al retiro.