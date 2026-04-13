SEPI defiende el rescate de Plus Ultra: “Cumplía con los requisitos. España hubiese sido menos competitiva para el turismo”

La presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, ha defendido este lunes la concesión de rescates a las aerolíneas Plus Ultra y Air Europa en el contexto de la pandemia, los cuales en conjunto ascendieron a 528 millones de euros. La primera, sobre todo, está en el ojo del huracán por un supuesto caso de blanqueo de capitales del Gobierno de Venezuela.

“Plus Ultra cumplía con los requisitos de elegibilidad. Estaba en un sector estratégico impactado por la pandemia y cuenta con una licencia tipo A (...) aunque las compañías sean pequeñas, estas son las que tienen capacidad para vuelos de gran tamaño. España hubiese sido menos competitiva para el turismo y en la economía. Es una de las 20 compañías de licencia de tipo A en España”, ha respondido Gualda en un caldeado intercambio con el grupo parlamentario Vox en la Comisión de Investigación del Senado por la gestión de la SEPI.

A su vez, Gualda ha asegurado que es “rigurosamente falso” que ella haya desmantelado el organismo de control interno sobre la concesión de estas ayudas que se dieron antes de su llegada al puesto. “Existía una organización, un organigrama que yo cambié para que ello fuera más eficiente y, al revés, lo que hice fue integrar el seguimiento y control en las direcciones que llevaban el negocio para que los controles sobre las compañías fueran más fuertes. He reforzado todos los controles de SEPI en mi etapa. He creado la unidad de compliance que no es de obligado cumplimiento y la hemos instaurado y hemos reforzado todos los procedimientos de control. Si algo me caracteriza es que soy bastante controladora", ha indicado la presidenta del organismo. Además, también ante las acusaciones de Vox, Gualda ha afirmado que no han ocultado información sensible a la Comisión Europea sobre los rescates.

En cuanto al rescate de Air Europa, mucho más abultado que el de la pequeña aerolínea venezolana, ha afirmado que no se detectó “ninguna irregularidad” y que la empresa “estaba al día con Hacienda”, a pesar de que, según se publicó en su momento, el grupo Globalia, accionista mayoritario de la firma, debía más de cinco millones al fisco. Gualda ha pedido no confundir las sociedades a las que se dan las ayudas y que esta en concreto iba para la aerolínea, sin posibilidad de extenderse al resto del grupo.

Por otra parte, Gualda ha señalado que ni el expresidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ni la exministra de Hacienda María Jesús Montero, influyeron o mediaron en el rescate de las aerolíneas. Cabe recordar que el juzgado central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ordenó la detención de Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI entre 2018 y 2019; la exmilitante socialista Leire Diez y el empresario Antxon Alonso, administrador de la sociedad Servinabar, empresa de construcción vinculada a Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, y que está en el centro de la investigación del caso ‘Koldo’.

La presidenta del organismo ha afirmado en varias ocasiones que no ha tenido “conocimiento de ninguna irregularidad” por la concesión de estas ayudas y que la SEPI ha hecho más de 800 auditorías internas. En cuanto a la situación del vicepresidente del ente público, Bartolomé Lora, Gualda ha señalado que no ha pedido su dimisión, ya que no ha “tenido ningún motivo para hacerlo”. El Juzgado de Instrucción Número 49 de Madrid abrió diligencias previas contra él por la denuncia que ha interpuesto el pseudosindicato Manos Limpias por supuesta irregularidades en el rescate de Air Europa.