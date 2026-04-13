Los autónomos presionan junto a Junts para que el Gobierno congele las cuotas de todo el colectivo y no solo de una parte

El presidente de la federación de asociaciones de autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha vuelto a acusar este lunes al Gobierno de “faltar a la verdad, contarla a medias, si no directamente, mentir”, ante la decisión del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social de aplicar, desde enero pasado, una subida en las cuotas de los trabajadores por cuenta propia societarios y familiares colaboradores, en lugar de congelarlas, como hizo con el resto de trabajadores del colectivo, ante la falta de acuerdo para pactar unas nuevas. “Hay muchas formas de corregir esta situación, congelando también estas cuotas en cualquier enmienda a una ley que vaya a salir adelante”, ha dicho Amor, que ha avanzado que está en conversaciones con PP y Junts para que propicien dicha congelación. Esos dos colectivos afectados suponen alrededor de un tercio de todos los autónomos en España.

De hecho, los nacionalistas catalanes ya han hecho su advertencia al Gobierno en este asunto, sugiriendo que supeditarán los votos de sus siete diputados en próximas votaciones parlamentarias a que el Ejecutivo aplique esta medida. “La subida del 42% de la base de los autónomos societarios y colaboradores familiares afecta a más de 200.000 personas en Cataluña. En la Moncloa deben saber que tiene siete votos que están con los autónomos, no con el Gobierno español”, ha escrito este lunes Míriam Nogueras en su cuenta de la red social X.

El también diputado de Junts Josep María Cruset ha añadido en la misma red: “Ya impedimos los últimos aumentos de cuotas a autónomos —en referencia a la congelación de las cuotas que pagan dos tercios de estos trabajadores—. Y no permitiremos que asfixien a quien trabaja, emprende y levanta el país". Según distintas fuentes consultadas, el Gobierno tendría la posibilidad de aplicar la congelación en la normativa en la que prepara la aprobación del IVA franquiciado.

La polémica surgió tras publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden de cotización para 2026 por parte de la Seguridad Social, el pasado 30 de marzo, en el inicio de la Semana Santa. Este documento, que detalla cada ejercicio la normativa que deben seguir las empresas para abonar las cotizaciones sociales por sus trabajadores, así como el pago de las correspondientes cuotas por parte de los autónomos, recogía efectivamente la congelación de estas últimas, ante la falta de acuerdo entre el Gobierno y este colectivo para aprobar la subida de las bases de cotización de los trabajadores por cuenta propia para el periodo 2026-2028. Sin embargo, la Seguridad Social no extendió esta congelación a las bases de cotización de los autónomos societarios y a los colaboradores familiares, argumentando que la ley de reforma del modelo de cotización del colectivo —aprobada en 2022 con el respaldo de los agentes sociales, las asociaciones más representativas del colectivo y todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, que se abstuvo— establecía una revisión de las bases de cotización a los tres años de su entrada en vigor (enero de 2023), excepto para los societarios y colaboradores.

Para estos últimos, la disposición transitoria séptima de la ley que regula el nuevo modelo de cotización por ingresos reales establece que su base mínima de cotización (y su cuota correspondiente a esta cantidad) sería de 1.000 euros en 2023; para 2024 y 2025, determinaba que se fijaría por parte de los Presupuestos Generales del Estado (que no se han llegado a aprobar); y a partir de 2026, indicaba que esta base mínima de ambos grupos de autónomos no podría ser inferior a la base mínima de cotización del régimen general de asalariados que, desde enero, es de 1.420,40 euros mensuales. Esta misma disposición estipula que dicho incremento se aplicará cuando se produzca la regularización de este ejercicio, que será entre finales de 2027 y principios de 2028. Estos dos grupos estarían formados por algo más de un millón, aproximadamente un tercio del total; si bien el 60% de los societarios ya cotiza por encima de esa base mínima, por lo que los afectados directamente por este incremento sumarían algo más de medio millón, según calcula ATA.

Cumplir la ley

Ante esto, responsables de la Seguridad Social y la propia ministra del ramo, Elma Saiz, han asegurado en los últimos días que se han limitado a cumplir la ley. Además, han destacado que dicha norma fue pactada con quienes ahora se quejan de este incremento previsto en una de sus disposiciones transitorias. No obstante, en ATA y Junts creen que la decisión de congelar las cuotas al resto de grupos de autónomos se podía y debía haber extendido también a societarios y colaboradores familiares, asegurando que no les vale el argumento de que lo indica la ley, porque esta también exige otras muchas cuestiones, entre ellas las mejoras de la protección social del colectivo, que el Ejecutivo no ha aplicado.

Por su parte, la asociación de autónomos UPTA, liderada por Eduardo Abad, también considera que el incremento de las bases de cotización y las cuotas de una parte de los autónomos es un agravio comparativo con el resto. Aunque, al contrario que ATA, creen que fue un error congelar las bases de la mayoría del colectivo desde enero ante la falta de acuerdo, ya que esto redundará en una aminoración de las futuras pensiones y las actuales prestaciones del colectivo.

El presidente de ATA ha lanzado estas durante la presentación del barómetro de actividad del colectivo que realiza trimestralmente esta asociación. Este indica que en el primer trimestre del año, siete de cada diez trabajadores por cuenta propia han tenido una facturación inferior o similar a la del mismo periodo de 2025. Y el 81% aseguran que sus gastos han aumentado en lo que va de año.

En consecuencia, prácticamente siete de cada diez autónomos indican que han subido los precios en 2026 y un 64% afirma que, si todo sigue igual, los tendrá que volver a subir en los próximos meses. De hecho, la principal preocupación de los autónomos encuestados ya no son los impuestos, como en ediciones anteriores, sino la inflación.