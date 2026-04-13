Cuerpo viaja a Estados Unidos para atraer inversiones en pleno pulso con Trump

El vicepresidente primero y Ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en el Congreso de los Diputados, en una imagen de archivo.

El ministro de Economía, que viaja al país norteamericano por primera vez desde que es vicepresidente, abrirá una nueva oficina comercial

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, inicia esta semana un viaje oficial a Estados Unidos con una doble misión: reforzar los lazos económicos con el principal inversor extranjero en España y blindar la relación bilateral en un contexto de creciente tensión política entre España y la Administración de Donald Trump.

El desplazamiento se produce en un momento delicado en las relaciones entre ambos países, marcado por las reiteradas advertencias desde Washington sobre posibles medidas comerciales contra socios que no se alineen plenamente con su estrategia geopolítica internacional. Entre ellas, la amenaza de nuevos aranceles a productos europeos, así como presiones en el ámbito de la cooperación militar, en un escenario en el que España ha defendido posiciones propias en cuestiones clave de política exterior, como su rechazo a la guerra en Irán o la negativa a adquirir el compromiso de elevar el gasto en defensa al 5% del producto interior bruto (PIB).

El viaje de Cuerpo busca reforzar el canal económico como vía de estabilidad en la relación transatlántica. La agenda arrancará en Boston el miércoles, donde el Gobierno prevé avanzar en la apertura de una nueva oficina comercial, que será la octava de España en Estados Unidos, consolidando así su red institucional en el país.

Antes de partir, el vicepresidente participará de forma telemática en un encuentro empresarial organizado por ICEX España Exportación e Inversiones, con presencia de directivos de compañías españolas y estadounidenses. Ya en territorio estadounidense, mantendrá reuniones con inversores de sectores estratégicos ―como la industria química, la robótica, la neurotecnología o las soluciones tecnológicas― con el objetivo de atraer nuevos proyectos hacia España y reforzar la confianza inversora en un momento de incertidumbre global.

La agenda incluye también un encuentro con la gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, en uno de los estados del país que se ha consolidado como destino prioritario para la internacionalización de empresas españolas. Actualmente, el intercambio comercial entre esta región y España ronda los 800 millones de dólares anuales, según una nota distribuida por el departamento.

El ministro de Economía, en el que es su primer viaje a Estados Unidos desde que ocupa la vicepresidencia primera del Gobierno, cerrará su paso por Boston con una intervención en el Massachusetts Institute of Technology (el MIT) junto al economista Daron Acemoglu, ganador del Premio Nobel de Economía en 2024, donde abordará los desafíos económicos globales en un contexto de fragmentación geopolítica y tensiones comerciales crecientes.

Posteriormente, el vicepresidente se trasladará a Washington para participar en las Asambleas de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Allí, España defenderá el fortalecimiento del multilateralismo y la estabilidad financiera internacional frente a un escenario marcado por tendencias proteccionistas.

Este será el cuarto viaje de Cuerpo a Estados Unidos en poco más de dos años, reflejo del peso estratégico de la relación económica bilateral. Sin embargo, en esta ocasión, el componente político adquiere un protagonismo especial, ya que el Gobierno busca preservar los vínculos comerciales y de inversión en medio de un pulso diplomático que amenaza con trasladarse también al terreno económico.