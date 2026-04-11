Los partidos catalanes toman posiciones en las joyas estatales del Ibex 35

La llegada de Ángel Simón a la presidencia de Indra se produce tras el aterrizaje de ejecutivos y consejeros próximos al PSC, Junts y ERC a las cúpulas de compañías estratégicas como Telefónica, Aena, Redeia o Enagás

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aguantó el embate de la derecha y logró su investidura tras las elecciones de 2023 gracias a los apoyos que le brindaron los partidos catalanes. No solo Junts y ERC fueron importantes. También fue clave la aportación de votos para el PSOE desde Cataluña, donde su partido hermano del PSC fue el principal pilar en sufragios y escaños en dichos comicios. Ahora, en los últimos meses de la legislatura, esa arquitectura parlamentaria se revela en el poder empresarial del Estado, al punto que las cúpulas de las compañías estratégicas donde existe un capital público de control están cada vez más permeadas por perfiles próximos a los partidos políticos dominantes en Cataluña.

El último ejemplo de ese desembarco del poder catalán en Madrid está en Indra, donde el pasado Jueves Santo, más allá de las tres de la mañana, Ángel Simón fue nombrado presidente no ejecutivo del gigante de tecnología y defensa gracias a una estrecha mayoría de votos a favor.

La buena sintonía de Simón con el PSC es de largo aliento. Antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, fue directivo de la gran empresa de gestión del agua de Barcelona (Agbar) tras su paso por el sector público, donde ejerció como gerente de la Mancomunidad de Municipios del Área Metropolitana. Su desempeño, clave en tanto vinculado a sectores estratégicos, se produjo bajo el mandato del alcalde de la Ciudad Condal Pascual Maragall, una de las figuras más relevantes de la historia de los socialistas catalanes.

Más de 30 años después y tras su efímero paso por Criteria, Simón ha sido elegido presidente de Indra después de que se especulara con que Raül Blanco, militante del PSC, pudiera llegar al puesto. Blanco, hoy director ejecutivo de estrategia de la empresa de armas SAPA, tuvo cargos de relevancia en el PSC antes de que Sánchez llegara a La Moncloa. En la política nacional, fue secretario general de Industria y presidente de Renfe, en sustitución de otro afín al socialismo catalán como Isaías Táboas, hoy alto cargo de la Generalitat que preside Salvador Illa.

Hace algo más de un año, Simón fue testigo de excepción de la famosa reunión en La Moncloa en la que el responsable de la oficina económica del presidente del Gobierno, Manuel de la Rocha, comunicó a José María Álvarez-Pallete su cese como presidente de Telefónica. Su sustituto fue Marc Murtra, cuya relación con el PSC data de la primera década de los 2000. El actual presidente de Telefónica fue jefe de gabinete en el ministerio de Industria de Joan Clos, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Clos, también catalán, sustituía en la cartera a José Montilla, quien pasaría a presidir después el gobierno tripartito de la Generalitat.

Paradójicamente, hoy Montilla también tiene su sillón en las empresas estatales del Ibex. Es consejero independiente desde 2020 en Enagás, en la que fue reelegido para su cargo en 2024. La empresa la preside Antonio Llardén, que ha sido reelegido hace pocos días para otros cuatro años. Llardén cumplirá al término de su mandato 23 años al frente del gestor del sistema gasista. Entró en 2007 a la cotizada del Ibex-35. Como operador estratégico, la designación no se produce sin el plácet del ministerio competente. Corrían entonces los tiempos de Clos y Montilla en el Gobierno y la Generalitat.

Quien ostenta un vínculo mucho más directo con el PSC es el actual presidente de Aena, Maurici Lucena. Hasta su llegada al cargo en 2018, había sido diputado en el Parlamento de Cataluña. Al inicio de esta primavera, la compañía controlada por Enaire, sociedad pública dependiente del Ministerio de Transportes, le renovaba la confianza por otros cuatro años más.

El peso independentista

No sólo el PSC ha logrado su cuota de influencia en las grandes empresas españolas. Precisamente en Aena entró como consejero a inicios de 2025 Ramón Tremosa, exdiputado de Junts per Catalunya. El acercamiento a las instituciones de ámbito nacional y el enfriamiento del procés independentista se hacía patente también desde el punto de vista empresarial.

Tremosa no iba a ser el único en alcanzar la cúpula de una gran empresa del Estado. Eduard Gràcia, miembro de la Asamblea Nacional Catalana, irrumpía en el consejo de administración de Renfe hace poco más de un año. Antes, a finales de 2024, otro excandidato de Junts en 2015, Miquel Calçada Olliveras, aterrizaba en el consejo de RTVE.

No son, empero, el botín más preciado de la formación. Junts aspiraba a las grandes joyas del Ibex. En esa clave logró que Enagás hiciera hueco en su consejo a Elena Masot, quien fuera presidenta de FemCat, una de las patronales más afines a los partidos independentistas. Entre las últimas piezas colocadas en este gran puzle empresarial está la entrada de Oriol Pinya como consejero independiente en Indra, también considerado afín a los de Puigdemont. En este proceso juega un papel clave la patronal Foment del Treball, que lidera el ex de Unió Democràtica de Catalunya Josep Sánchez Llibre, hombre de consenso y proclive a alimentar el puente aéreo corporativo.

Los movimientos empresariales tampoco han sido ajenos a Esquerra Republicana de Catalunya, que al ver la influencia de sus competidores y socios en el 1-O, también ha pedido paso. Así lo dejaron patente con la llegada al consejo de Redeia en 2025 de Albert Castellanos, economista y político catalán militante de ERC y exsecretario de Empresa y Competitividad en el Govern de la Generalitat de Pere Aragonés. Se esperaba que este año Junts hiciera lo propio de cara a la junta del operador del sistema eléctrico, pero las dos vacantes que dejaban los dos consejeros de la matriz de Red Eléctrica nombrados en tiempos del PP de Rajoy han sido sustituidos por dos perfiles técnicos que tuvieron cargos de relevancia en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En este contexto, ERC también ha logrado influir en Enagás. El mismo día de la reelección de Llardén se nombró consejero independiente a Vicenç Pedret Clement, empresario y colaborador de Junqueras en el pasado. Es considerado un hombre muy próximo al líder de ERC. Precisamente, su nombramiento saltó a la palestra en plena negociación de los republicanos con Salvador Illa para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat, algo que por ahora no han logrado.

La cuestión no está cerrada. ERC aspira también a buscar cuota en Indra, algo difícil a no ser que salga fuera de su plaza otro miembro de la cúpula. Sin olvidar los organismos reguladores, una fuente de poder frente a las empresas. Tanto ERC como Junts han tenido capacidad de propuesta. A mediados de este año se renuevan cuatro puestos en la Comisión Nacional del los Mercados y la Competencia (CNMC) y de cara a final de año también habrá designaciones en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España, donde tuvo un puesto asesor en 2025 Andreu Mas-Colell, exconsejero de Economía con Artur Mas. Aún queda mucho pastel empresarial por repartir.