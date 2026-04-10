Cataluña vuelve a superar a Madrid en afiliados a la Seguridad Social gracias al tirón del turismo

El impulso del turismo ha vuelto a situar a Cataluña por encima de la Comunidad de Madrid en el registro de afiliados a la Seguridad Social, después de tres meses de liderazgo madrileño. Los últimos datos de afiliación, correspondientes al mes de marzo, indican que Cataluña tiene 3.882.774 afiliados, 3.354 más que Madrid, que tiene 3.879.420 afiliados. Que Cataluña superase a Madrid en afiliados era la norma desde que se empezaron a anotar los registros actuales, en enero de 1999. Pero esta tónica se rompió el pasado mes de diciembre, cuando la región de la capital registró más afiliados que la catalana, un cambio de tendencia que se ha mantenido durante dos meses más. La situación vuelve ahora a revertirse, principalmente a causa del impulso del turismo por la Semana Santa, pero los expertos creen que es puntual, y que, a la larga, el sorpasso madrileño tendrá continuidad en el futuro.

Para Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide, el último registro mensual no cambiará una tendencia de fondo que ya está muy establecida. “El dato de marzo es un hecho puntual. Cataluña tiene una estructura productiva muy diversa, pero la estacionalidad del turismo afecta, hay momentos en que la creación de empleo es muy alta, como en Semana Santa. El turismo añade mucho empleo, pero luego no todo se mantiene”, explica. También Javier Vázquez-Grenno, profesor de la Universidad de Barcelona e investigador del Institut d’Economia de Barcelona (IEB), opina que es un dato circunstancial: “Cataluña siempre había estado por encima, pero en los últimos años la distancia se había ido reduciendo. Lo de marzo es circunstancial, porque lo que más ha crecido en afiliados en Cataluña es el turismo, especialmente en Girona y Tarragona. Puede ser que se mantenga durante el verano, pero todo hace pensar que la tendencia de liderazgo de Madrid continuará”.

Más allá de los datos mensuales, la cuestión importante es la manera en que Madrid ha logrado ir ganando terreno en afiliación, hasta situarse por delante el pasado diciembre. Una posición que a la larga, según los expertos, recuperará para consolidarla.

Cataluña tiene 8,15 millones de habitantes, un millón más que la Comunidad de Madrid, que tiene 7,13 millones. Este mayor volumen de habitantes en la comunidad catalana, sumado a la fortaleza histórica de su industria y su turismo, han hecho que tradicionalmente Cataluña siempre estuviese por delante tanto en afiliados a la Seguridad Social como en aportación a la riqueza nacional. Pero esta norma empezó a romperse en la segunda década del milenio.

En esta última variable, la de la riqueza producida, ya hace años que la Comunidad de Madrid superó a Cataluña. Desde el año 2000, cuando la economía madrileña era un 7,5% inferior a la catalana, la brecha se fue cerrando hasta 2012, cuando Madrid superó a Cataluña por primera vez, y luego de nuevo en 2017, en pleno proceso independentista, momento a partir del cual la economía de la región de la capital ha ido siempre por delante de la catalana. Se aprecia también en la proporción con respecto al total, incluso el año pasado, aunque por un margen estrecho: en 2025, según los avances estadísticos, Cataluña aportó el 19,86% del PIB español, mientras que la Comunidad de Madrid aportó el 19,96%.

En afiliación a la Seguridad Social, el sorpasso tardó más en llegar. En el primer registro de la serie histórica, en enero de 1999, Cataluña contaba con 2,54 millones de afiliados, frente a los 2,06 de la Comunidad de Madrid. El liderazgo catalán en la afiliación fue ininterrumpido hasta diciembre de 2025, cuando Madrid contó con 7.607 afiliados más que Cataluña. La primera posición la mantuvo Madrid también en enero de este año (cuando registró 18.100 afiliados más) y en febrero (cuando fueron 7.342 más).

“Esta evolución se explica más por lo que hace Madrid que por lo que deja de hacer Cataluña”, explica Hidalgo. “Por su localización y por el efecto de la capitalidad, aunque esto ya no juegue un papel tan importante, Madrid absorbe mucho empleo, con las sedes de empresas, el inicio de nuevas actividades, la inversión directa. Son magnitudes muy grandes en comparación con su peso poblacional”, añade. “Madrid es una especie de embudo para otras regiones, como Andalucía o Extremadura, que pierden empleados, sobre todo cualificados, que se van allí”, ejemplifica el profesor, aunque esto no ocurre con Cataluña, porque tiene incentivos que los retienen, como salarios altos y tasa de desempleo baja.

“Es un tema estructural, Madrid es una economía que ha crecido mucho, también en turismo, en particular el que no es estacional. Es una ciudad atractiva y que está de moda”, apunta Vázquez, que enumera las fortalezas de la comunidad central: el efecto capitalidad sobre el empleo público, aunque este no haya variado mucho, la atracción de empresas extranjeras y de empresas de nuevas tecnologías, atraídas por la baja fiscalidad, y la apuesta de Madrid por competir en cosas que antes estaban más identificadas con Barcelona, como la Fórmula 1.

Aunque las tendencias de fondo apunten a un dominio de la Comunidad de Madrid, eso no significa que puntualmente Cataluña no pueda volver a estar en el primer lugar en la aportación de afiliados. Y ahí el turismo juega un papel importante. “Cataluña no depende exclusivamente del turismo, no es como las Islas Baleares o las Canarias. Pero sí que se ve reforzada en empleo, en algunos momentos. Es un efecto diferencial que no lo tiene Madrid”, apunta Hidalgo.