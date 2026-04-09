El trasvase de viajeros a España por la guerra en Irán inyectará unos 4.200 millones al turismo en 2026

Exceltur, el lobby en el que están representadas 29 de las mayores empresas del sector turístico como Iberia, Renfe, Meliá, Iberostar o Riu, pronostica que el impacto de la guerra en Irán traerá beneficios y perjuicios para la economía española a lo largo de este año. En un balance presentado este jueves, la institución calcula que el trasvase de viajeros, fundamentamente británicos, alemanes o italianos, que tenían pensado viajar a países como Turquía o Egipto y que ahora lo harán a España tendrá un impacto positivo de 4.239 millones de euros en la actividad turística este año.

Los grandes destinos de Oriente Próximo y el Mediterraneo atrajeron a 181 millones de turistas el pasado ejercicio, de los que 46,9 procedían de mercados europeos. “En el actual contexto de inseguridad y de predominio de los destinos de proximidad, se espera que una parte de esos viajes se redirija a otros destinos, especialmente en el segmento vacacional, de turismo familiar y durante los meses del verano, en el que España tiene un alto posicionamiento competitivo junto con otros destinos del sur de Europa", ha recalcado el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Oscar Perelli.

En contraposición, la institución cree que el encarecimiento del precio de la energía y el menor consumo de los hogares como consecuencia de la apreciación de la energía y de resto de bienes que componen la cesta de la compra, acarrerará una pérdida al turismo de 4.045 millones de euros, asociada a ambos efectos. De este modo, el impacto positivo global del conflicto en Oriente Próximo aportará 194 millones de euros al turismo, lo que ha obligado al organismo a revisar al alza su previsión de crecimiento para la actividad turística hasta el 2,5%, una décima más de la anterior previsión y cuatro décimas más que el crecimiento registrado en 2024. En cualquier caso, las previsiones de Exceltur apuntan a que el turismo crecerá más que la economía española y que su aportación al PIB aumentará hasta el 12,8% del total.

Ante el incremento de los costes energéticos, que suponen el 20% del total de gastos para los hoteles, Exceltur ha propuesto una moratoria sobre las tasas y tributos que se van a aplicar sobre la actividad turística este año, hasta que se normalice la disponibilidad y el suministro de petróleo, algo que los expertos retrasan hasta 2027. Entre esos tributos figura el incremento de las tasas por pernoctar en un alojamiento reglado en Cataluña y Baleares, y la creación de nuevas tasas en el País Vasco. También el incremento de tasas previsto por Aena. “A las empresas les preocupa notablemente el fuerte aumento de costes que ha comenzado a impactar en las cuentas de resultados, con especial incidencia en las compañías de transporte. Incremento que extrema la preocupación de alargarse el conflicto por sus implicaciones sobre la conectividad, especialmente aérea, y sus derivadas sobre el resto de la cadena de valor”, ha apuntado Perelli, a partir de la encuesta realizada a 2.000 empresas turísticas.