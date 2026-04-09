El gasóleo sube un 2% en una semana y absorbe parte de la rebaja fiscal a los carburantes

Las rebajas fiscales aplicadas al consumo de carburantes, en vigor desde el pasado 22 de marzo, apenas se han dejado sentir con claridad una semana en el bolsillo de los consumidores, en especial a aquellos que utilizan coches que consumen gasóleo. Tras los primeros días de alivio, los precios medios de la última semana en España (con datos recogidos desde el martes de la semana pasada hasta este lunes) suben otro 2% en el caso del diésel respecto al mismo periodo de la semana anterior. La gasolina sí que sigue retrocediendo levemente, un 0,25%, según los datos divulgados este jueves por la Comisión Europea.

La rebaja del IVA que grava los carburantes desde el tipo general del 21% al tipo reducido del 10% y el recorte del impuesto especial sobre hidrocarburos “hasta el mínimo permitido en la Unión Europea” propició que el precio de venta en el surtidor del litro de gasolina y gasóleo se desplomara un 9,8% y un 5,7%, respectivamente, en la primera semana desde su activación (del 23 al 30 de marzo), alcanzando los 1,557 euros y los 1,777 euros.

En los siguientes siete días (del 31 de marzo al 6 de abril), el precio del gasóleo, el combustible utilizado por dos terceras partes de los vehículos en España, ha repuntado un 2% hasta los 1,813 euros y el de la gasolina ha retrocedido apenas un 0,25%, ambos condicionados por la apreciación del petróleo en los días previos al final del ultimátum de Donald Trump a Irán y a la tregua de 15 días firmada entre ambas naciones el miércoles 8 de abril.

De esta manera, el subidón del petróleo en los días previos a ambos acontecimientos se ha comido parte del impacto de la rebaja fiscal en el gasóleo, ya que el precio de venta del litro se ha situado apenas siete céntimos por debajo (cuatro menos que la anterior semana) respecto a los niveles previos a la bajada de impuestos, mientras que en el caso de la gasolina se nota más ampliamente el alivio fiscal en el bolsillo de los conductores, con un recorte de 18 céntimos de euros por litro (uno más que la anterior semana), según la última edición del Boletín Petrolero de la UE que elabora la Comisión Europea. En el caso de España, el Ministerio para la Transición Ecológica es el encargado de aportar los datos, que proceden de 11.400 estaciones de servicio (de ellas 3.400 independientes) de los 23 mayores operadores.

El Ejecutivo confía en que la tregua entre EE UU e Irán servirá para acabar con la volatilidad del precio del barril de brent, de referencia en Europa, y dar un alivio al bolsillo de los conductores. En declaraciones tras su comparecencia en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital el pasado miércoles, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se mostró esperanzado en que la apertura del estrecho de Ormuz ayudará a contener los precios. “Hoy [por ayer] hemos visto una reacción positiva de bajada de precios, en particular del crudo, que esperemos que se mantenga durante estas dos semanas gracias a una implementación efectiva de la apertura del Estrecho y que por lo tanto, el mantenimiento de sus precios más bajos acabe redundando también en una bajada del precio de los combustibles para los hogares y las empresas y por lo tanto podamos efectivamente vernos beneficiados”.

Pese a ese repunte del gasóleo, el precio de venta en España sigue siendo uno de los más económicos en la Unión Europea, situándose como el séptimo más barato, solo por detrás de Malta, Hungría, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia y Polonia. En la parte alta de la lista de los 27 países, hay 17 países en los que el litro de diésel supera los dos euros, con Holanda a la cabeza, con 2,58 euros. En el caso de la gasolina, solo hay 6 países (Holanda, Dinamarca, Alemania, Grecia, Francia y Finlandia), en los que el coste también sobrepasa los dos euros, mientras que España se sitúa como la quinta nación más con los precios más baratos. Solo Malta, Polonia, Bulgaria y Chipre tienen tarifas más económicas.

Esa rebaja de impuestos para contener los precios de los combustibles ha provocado un aviso por parte de la Comisión Europea, que ha advertido por carta a España que la rebaja del tipo general (21%) al reducido (10%), en vigor desde el 21 de marzo, vulnera las normas europeas, que no contemplan la posibilidad de aplicar un tipo reducido. El Ministerio de Hacienda defiende que la rebaja es una coyuntural y temporal (estará vigente hasta el 30 de junio) y que a partir de esa fecha, en función de cómo evolucione el conflicto en Oriente Próximo y este afecte al suministro global de petróleo, se decidirá si mantienen esa fórmula temporal o si la adecuan a los requerimientos de Bruselas.