Bruselas responde a los gobiernos que piden gravar los beneficios extraordinarios de las energéticas: “Nada lo impide”

Los gobiernos que quieran ya pueden gravar los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas impulsados por la guerra de Oriente Próximo y la subida de precios. “Nada impide a los Estados miembros aplicar este impuesto”, ha subrayado Valdis Dombrovskis, comisario de Economía y Finanzas, en el Parlamento Europeo este jueves. Respondía a la petición de varios gobiernos, entre ellos el español, a Bruselas para que contemple esta medida en el abanico de opciones de respuesta que prepara el Ejecutivo de la UE desde hace semanas y no acaba de ver la luz. Lo que no contempla por ahora la Comisión es suspender las reglas fiscales que darían margen a los Gobiernos para recurrir al gasto público sin temor a sanciones por un déficit excesivo.

“Varios países han enviado una carta a la Comisión pidiéndole [que recoja] esta medida. Nosotros ya propusimos un impuesto así durante la crisis pasada”, ha admitido Dombrovskis cuando respondía a los parlamentarios sobre cuál era la posición de la sobre la reclamación de España, Alemania, Austria, Italia y Portugal para que se recomiende una tasa especial a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. A continuación ha recordado a estos países que para dar este paso no necesitan el aliento de la Comisión, que pueden dar el paso si lo desean porque “es un impuesto directo y es competencia de los Estados miembros”.

Estas palabras no significan que el Ejecutivo de la UE no vaya a incluirlo en el abanico de recomendaciones que lleva semanas elaborando −ya el Consejo Europeo del pasado 19 de marzo pidió estas opciones a la Comisión− porque su intención es que este parque de consejos sirva para coordinar la respuesta a nivel europeo. “Actualmente lo estamos estudiando. Fue una respuesta en crisis anteriores y esa posibilidad se mantiene ahora”, ha explicado Dombrovskis.

Con su habitual tono monocorde, el comisario letón ha incidido en la Eurocámara en que “la economía europea sigue en riesgo de una crisis de estanflación, es decir, una situación en la que coincide el bajo crecimiento y la inflación alta”. Esto es lo que se vio en 2022 y 2023, cuando Rusia invadió Ucrania y se puso en riesgo el suministro de gas natural a Europa, lo que provocó que se dispararan los precios. Aquello provocó la respuesta del Banco Central Europeo con una rápida subida de tipos de interés para controlar la inflación. Fráncfort logró su objetivo pero la economía europea sigue estancada −también su falta de competitividad ayuda a explicar su estado anémico de los últimos años−.

Y justo cuando la economía europea apenas ha comenzado a coger tracción, ha llegado este golpe que le frena. Como apuntaban esta misma semana los indicadores adelantados de Standard & Poor’s, los llamados PMI, ya se ven los efectos. Tras meses al alza, estos indicadores avanzados que tratan de anticipar lo que va a pasar en la economía con encuestas y datos de pedidos de las empresas han retrocedido. De hecho, su economista jefe, Chris Williamson hablaba hace unas semanas de ese riesgo de estanflación que también apunta Dombrovskis.

Pero esto no va a ablandar por el momento a la Comisión, que se muestra firme a las peticiones que llegan desde Italia, principalmente desde la Liga, uno de los socios del Gobierno de Giorgia Meloni, para que active la cláusula de escape que permite suspender las reglas fiscales y da margen a los Estados para responder con gasto público a las crisis. “La cláusula precisa de una caída grave de la economía en la zona euro o en la Unión Europea en conjunto. Actualmente no estamos en ese escenario. Los indicadores muestran una ralentización, pero no una caída severa. Obviamente, seguiremos vigilando la situación”.

La opción a la que sí se abre el político letón es a bajar impuestos, aunque pone límites. “No nos oponemos a que los Estados miembros bajen la tributación de la energía”, ha señalado, siguiendo la línea que han apuntado otros miembros de la Comisión, como la propia presidenta, Ursula von der Leyen. Pero a continuación ha recordado que las bajadas fiscales “no son una medida selectiva, sino una medida temporal, y hay que monitorizar cuidadosamente el coste fiscal”.

No es la primera vez que Dombrovskis subraya la importancia de tener muy presente el coste para las arcas públicas de la respuesta que den los Estados miembros a esta crisis. Ya a comienzos de la semana pasada recordó que la UE y los países que la componente tienen menos margen para responder esta vez que en ocasiones anteriores, precisamente por que ya entonces (crisis financiera, pandemia e inflación posterior a la invasión de Ucrania por Rusia.