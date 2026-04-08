Las empresas españolas ya han recibido 5.550 millones para aliviar los aranceles de Trump pero apenas piden avales del ICO

Las empresas españolas ya se han beneficiado de 5.550 millones para aliviar los daños de la ofensiva arancelaria de Trump, casi la mitad del dinero que puso sobre la mesa el Gobierno. Un año después de que Estados Unidos iniciara una guerra comercial sin precedentes, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha hecho balance en el Congreso de esos 12 meses y de la respuesta española. El también vicepresidente primero, quien ha comparecido a petición propia ante la Comisión de Economía, Comercio e Industria, ha repasado las diferentes iniciativas que el Ejecutivo puso en marcha, la mayoría de las cuales han tenido una buena acogida. Aunque también aparece una sombra: la línea de 5.000 millones de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO), a la que apenas han recurrido las compañías.

“En el contexto actual de incertidumbre es imprescindible seguir priorizando el apoyo a nuestras empresas en su esfuerzo por mantenerse en el mercado norteamericano y mandar un mensaje de confianza y de tranquilidad con la presencia de herramientas a su disposición para protegerlas de este choque específico y acompañarlas o preparar para posibles shocks futuros”, ha destacado Cuerpo en su intervención. Esta ha servido para presentar el primer balance de ejecución del Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial aprobado en los primeros compases de la guerra comercial.

De los 11.730 millones de euros con los que se dotó el plan, repartidos en siete grandes ejes, las empresas han recibido al cierre del primer trimestre de 2026 una inyección de 5.550 millones de euros. Esto supone el 47,3% de los fondos totales. El porcentaje general, sin embargo, esconde el escaso apetito que han levantado por ahora los avales del ICO, el instrumento que contaba con una mayor dotación (5.000 millones de euros). Desde abril de 2025 solo se han solicitado 173 millones de euros de estos avales, apenas un 3,4% del total. Pese a ello, el ministro de Economía ha hecho énfasis en que el 73% de las operaciones las realizaron pymes y que el 85% de las solicitudes procedieron de compañías ligadas al sector de la automoción, el sector más castigado por los aranceles de Trump.

El balance presentado este miércoles muestra también la reducida ejecución de la línea ICO Crecimiento, dotada con 750 millones más un tramo no reembolsable de 180 millones procedentes de los fondos europeos Next Generation, para proyectos de inversión y modernización de las infraestructuras. En ese caso, la baja demanda responde al hecho de que la línea entró en vigor el pasado 9 de febrero y en esos dos meses solo ha dado tiempo a adjudicar 73,4 millones, un 7,8% del total.

En cambio, el resto de instrumentos han sido muy utilizados. Entre ellos, Cuerpo ha destacado la movilización de 1.578 millones de euros en seguros de crédito a través de Cesce (la Agencia española de crédito a la exportación), que han beneficiado a 52 cuentas. “Ahora mismo están en estudio otras 14 solicitudes por 800 millones adicionales”, ha avanzado el vicepresidente. En segundo lugar, ha citado los 1.500 millones de euros otorgados a través de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y los 1.161 millones de euros concedidos, hasta el 30 de marzo, de la línea de financiación intermediada por el ICO para inversión y circulante.

En su intervención, Cuerpo se ha comprometido a acompañar y apoyar a las compañías exportadoras a Estados Unidos, pero también ha instado a las empresas a diversificar el destino de sus ventas con el objetivo de esquivar las políticas proteccionistas de Trump. “Hay que reducir las dependencias y reforzar las relaciones con socios fiables y estables”, ha señalado en alusión a Mercosur (el área de libre comercio que componen Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y a otras zonas con las que la UE ha firmado tratados comerciales, como India, Australia o Indonesia.

El ministro ha destacado la relevancia del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, que entra en vigor el próximo 1 de mayo, por la oportunidad que representa para algunos de los sectores más perjudicados por los aranceles de Estados Unidos. “Se van a suprimir más del 90% de los aranceles a las exportaciones europeas y eso va a suponer un ahorro de 4.000 millones de euros anuales para las empresas europeas y de 500 millones para las empresas españolas”, ha destacado Cuerpo.