La UE reparte 40.000 billetes gratis de tren para recorrer Europa a los jóvenes de 18 años: requisitos y fechas clave

Viajeros de tren en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 1 de abril de 2026, en Madrid (España).

La convocatoria, que forma parte del programa DiscoverEU, se cierra el próximo 22 de abril

Los jóvenes de 18 años están de suerte. La Comisión Europea ofertó este miércoles 40.000 billetes de tren gratuitos para que, aquellos que acaben de cumplir la mayoría de edad, recorran y descubran Europa durante un mes.

La convocatoria, que forma parte del programa DiscoverEU, se abrió este miércoles a las 12.00 (hora peninsular española) y se cierra el 22 de abril de 2026 a las 12.00, indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado, según recoge Efe.

Pueden solicitar los billetes los nacidos entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008 y deberán completar un cuestionario con cinco preguntas sobre la Unión Europea y una pregunta adicional en el Portal Europeo de la Juventud.

Los ganadores podrán viajar entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2027 y podrán planificar sus propias rutas o inspirarse en itinerarios sugeridos, como la Ruta Cultural DiscoverEU, que combina varios destinos culturales con especial atención a la arquitectura, la música, las bellas artes, el teatro, la moda y el diseño, señaló la Comisión Europea.

Los participantes con discapacidad, problemas de salud o procedentes de entornos socioeconómicos desfavorecidos recibirán “apoyo adicional”, que puede incluir la posibilidad de viajar con acompañantes o el acceso a financiación extraordinaria.

La convocatoria está abierta a solicitantes de la Unión Europea y de los países asociados al programa Erasmus+, entre ellos Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y Turquía.

Aunque el programa busca fomentar los viajes sostenibles en tren, existen también cláusulas para que puedan participar los jóvenes procedentes de islas, regiones ultraperiféricas, países y territorios de ultramar y zonas remotas.

“DiscoverEU permite a los jóvenes descubrir Europa en tren, conocer nuevas culturas y profundizar en la comprensión de nuestros valores compartidos. Para muchos, es también su primera oportunidad de viajar de forma independiente y de conectar con personas de toda Europa”, declaró el comisario de Equidad Intergeneracional, Juventud, Cultura y Deporte, Glenn Micallef.