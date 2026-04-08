Hacienda lanzará 3,5 millones de avisos preventivos en la campaña de la renta e informará sobre deducciones autonómicas

La Agencia Tributaria, que alertará sobre monedas virtuales y alquileres inmobiliarios, entre otros, prevé más de 25 millones de declaraciones de IRPF

Los contribuyentes españoles ya pueden rendir cuentas con la Agencia Tributaria. La campaña de la renta 2025-2026 ha arrancado este miércoles con la apertura del plazo para presentar la declaración por internet, dando inicio a un calendario que se prolongará hasta el 30 de junio y que, como cada año, irá incorporando progresivamente la atención telefónica y presencial.

En esta edición, el organismo que dirige Soledad Fernández Doctor pondrá el acento en la prevención de errores y en la mejora de la información al contribuyente. En total, Hacienda enviará más de 3,5 millones de avisos preventivos relacionados con monedas virtuales, rentas en el extranjero, ventas en plataformas digitales y alquileres inmobiliarios. Como novedad, además, advertirá a determinados contribuyentes sobre la posible aplicación de deducciones autonómicas que no hayan consignado, con el objetivo de evitar que pierdan beneficios fiscales.

Este sistema de asistencia se articula en tres fases. La primera se basa en los avisos incorporados a los datos fiscales, elaborados a partir de información de terceros y del intercambio internacional entre administraciones. Se trata, sin embargo, de datos parciales que no siempre reflejan todas las situaciones del contribuyente. Por ejemplo, serán unos 437.000 avisos para vendedores en plataformas, alrededor de 1,2 millones para los propietarios de monedas virtuales y unos 867.000 para los que alquilan inmuebles.

La segunda fase llega antes de presentar la declaración, cuando se intensifican los mensajes para detectar posibles omisiones o incoherencias. Es en este punto donde se introduce la principal novedad: los avisos sobre deducciones autonómicas potencialmente aplicables. La tercera fase se activa tras la presentación, invitando a los contribuyentes que hayan modificado datos a revisar si deben presentar una rectificación para evitar futuras comprobaciones o sanciones.

Otra de las novedades de la campaña es la aplicación automática de la deducción para perceptores del salario mínimo interprofesional (SMI), creada en 2025. Con carácter general, la Agencia Tributaria calculará el importe y lo incorporará directamente a la declaración. Esta medida está diseñada para compensar las retenciones practicadas a trabajadores con rendimientos íntegros del trabajo inferiores a 18.276 euros anuales, siempre que no superen determinados límites de rentas adicionales, con una deducción de hasta 340 euros.

También, por primera vez, se incorporará información personalizada sobre la declaración de subvenciones, con el objetivo de facilitar al contribuyente la correcta inclusión de todos los ingresos públicos percibidos por esta vía.

En este sentido, el programa de la página web de la agencia permitirá consultar directamente las ayudas recibidas, evitando duplicidades cuando estas figuren en los registros de la Administración por distintas fuentes. Asimismo, informará de si dichas subvenciones están exentas de tributación y señalará la casilla concreta en la que deben declararse.

El tirón de la vivienda y la Bolsa

La Agencia Tributaria prevé un fuerte incremento de los ingresos en la campaña de la renta de 2025, con una subida del 18,4% respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 24.628 millones de euros procedentes de declaraciones a ingresar. Detrás de este avance hay dos grandes motores: el encarecimiento de la vivienda y el buen comportamiento de los mercados financieros.

Según explicó la directora del organismo, el número total de declaraciones superará los 25,2 millones, un 2,1% más que el año pasado. De ese total, unos 15,7 millones darán derecho a devolución —ligeramente por debajo del ejercicio anterior— por un importe conjunto de 13.271 millones de euros.

En paralelo, crecen con fuerza las declaraciones a pagar: más de 7,7 millones de contribuyentes tendrán que ingresar cantidades a Hacienda, un 10,3% más, lo que explica el salto en la recaudación prevista. En conjunto, el saldo positivo de la campaña se elevará hasta los 11.357 millones de euros, muy por encima del resultado del año anterior.

El repunte de ingresos se explica, en gran medida, por el encarecimiento de la vivienda, especialmente en el mercado de segunda mano. Las operaciones de compraventa realizadas en 2025 han generado importantes ganancias patrimoniales para los vendedores, que ahora tributarán en el IRPF, elevando así la recaudación, según detalló Fernández Doctor.

A este factor se suma el tirón de la Bolsa y del capital mobiliario, cuya revalorización rondó el 40% el pasado año. Muchas de estas ganancias no estuvieron suficientemente sujetas a retención en el momento de la venta, o lo estuvieron por debajo de lo debido, lo que ahora se traduce en mayores importes a ingresar en la declaración.

También contribuye a este aumento, aunque en menor medida, la subida de dos puntos en la tributación de las rentas del capital superiores a 300.000 euros, introducida en la reforma fiscal de finales de 2024.