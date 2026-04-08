Fernando Samper renuncia a la presidencia de Forestalia en plena investigación judicial por la trama de corrupción medioambiental

El directivo de la empresa aragonesa de renovables se aparta debido a las investigaciones que lo sitúan como el “tronco central” de la presunta red de permisos irregulares para sus parques eólicos y solares

El hasta ahora presidente del grupo Forestalia, Fernando Samper, ha renunciado a sus cargos en la compañía aragonesa y ha dejado a los mandos a su hijo, Ricardo Samper, en condición de director general, según ha informado la compañía este miércoles. Semper padre, fundador de Forestalia, es el principal acusado en el presunto caso de corrupción ambiental en el que se investiga si pagó mordidas a altos cargos y funcionarios tanto del Ministerio para la Transición Ecológica como de la Administración aragonesa para lograr que sus parques eólicos y solares tuvieran los permisos ambientales necesarios.

El juez de Teruel que instruye este caso, Juan José Cortés Hidalgo, considera a Semper el “tronco central” de esta trama y lo sitúa como la persona que mantenía los contactos con los diferentes altos funcionarios y cargos que le beneficiaron en sus proyectos a cambio presuntamente de millonarias mordidas.

La empresa ha asegurado en un comunicado que el nombramiento de Semper hijo se produjo el 26 de marzo, cuando ya había estallado este caso con importantes ramificaciones políticas. Y está directamente relacionado con las pesquisas judiciales, según ha reconocido la compañía aragonesa. El relevo se enmarca dentro el protocolo interno aprobado por Forestalia y elaborado por el despacho de abogados Cuatrecasas, “cuyo objetivo es articular una separación entre la propiedad y la gestión de la compañía y garantizar la estabilidad y el desarrollo ordinario de la actividad en un contexto de mayor escrutinio institucional derivado de procedimientos judiciales actualmente en curso”. Ricardo Semper está vinculado a este grupo de energías renovables desde hace más de seis años.

“Confío en que este ajuste en el gobierno corporativo del grupo contribuirá a reforzar su funcionamiento y a garantizar su desarrollo futuro. Mi decisión responde a la voluntad de facilitar el normal desarrollo de los procesos en curso”, ha asegurado Fernando Samper. “Este paso responde al compromiso de la familia con la compañía y con su proyecto empresarial. Asumo esta responsabilidad con el objetivo de seguir consolidando la actividad del grupo, reforzar nuestras relaciones con todos los grupos de interés y garantizar el desarrollo de los proyectos en marcha”, ha indicado, por su parte, Ricardo Samper.

El ya expresidente de la compañía declaró el lunes pasado en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, en el que se investiga a ex altos cargos del Gobierno, como el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Samper reconoció su relación con el empresario Antxon Alonso, amigo y supuesto socio del exdirigente del PSOE Santos Cerdán. Tanto Alonso como Cerdán están investigados por la presunta adjudicación irregular de contratos del Ministerio de Transportes en la etapa de José Luis Ábalos. A su vez, Alonso participó presuntamente en el diseño del entramado de sociedades a través del que Forestalía habría pagado supuestamente sus favores a otra de los personajes clave del caso de corrupción medioambiental que investiga el juez de Teruel: el ex alto funcionario del Ministerio de Transición Ecológica Eugenio Domínguez.

En su comparecencia del lunes en el Senado, Fernando Samper no aportó datos relevantes de las investigaciones judiciales que le atañen. Pero sí admitió que se reunió con Cerdán gracias a la intermediación de Antxon Alonso. También sostuvo que es amigo del exministro socialista y expresidente de Castilla-La Mancha José Bono.

Una de las piezas clave de esta investigación son las declaraciones de los funcionarios y trabajadores de la Administración ante la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil. Estos testigos relataron cómo altos cargos como Eugenio Domínguez beneficiaron los proyectos de Forestalia cambiando informes negativos, presionando a trabajadores e, incluso, apartando a funcionarios.

Semper, el lunes en el Senado, lanzó lo que se puede interpretar como una amenaza contra una de esas trabajadoras del INAGA, el ente encargado en Aragón de los permisos ambientales de los parques solares y eólicos, que declararon ante la UCOMA. El dueño de Forestalia sostuvo que esa persona trabajó un tiempo también en su empresa y que la había despedido. Y añadió: “esta señora irá a los tribunales en algún momento”.

La salida de Semper se produce en un momento en el que las peticiones desde algunos partidos y organizaciones para que se paralicen los proyectos de Forestalia se multiplican. El Ministerio para la Transición Ecológica está realizando un análisis de los expedientes vinculados a esta empresa. Y la investigación judicial se centra ahora en ver qué ocurre con el mayor proyecto eólico del país, el llamado Clúster del Maestrazgo, que está en el centro de este caso de corrupción. También se debe conocer si la causa, que parece que puede ir más allá de Teruel, es asumida finalmente por la Audiencia Nacional.

Fernando Semper formaba parte hasta 2010 del Grupo Jorge, centrado en sector cárnico en Aragón. Pero decidió salir del grupo familiar y fundar Forestalia, que se ha dedicado a las renovables. La mayor expansión fue en Aragón, donde Sempre cuenta con contactos políticos a izquierda y derecha. Allí fue el gran beneficiado de la explosión de las renovales de 2022 y 2023, cuando se produjeron los presuntos delitos que se están investigando ahora.