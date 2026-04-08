“En algún momento nos la damos igual seguro”: nuevos audios entre Red Eléctrica y empresas revelan problemas semanas antes del apagón

Grabaciones de hasta tres meses antes del 28 de abril ponen de manifiesto que ya había sucesos de inestabilidad en el sistema similares a los que provocaron la desconexión masiva

Los problemas en la tensión se estaban produciendo en el sistema energético español desde meses antes del apagón del pasado 28 de abril. Las comunicaciones telefónicas entre Red Eléctrica, el operador del sistema en España, y distintas empresas así lo vuelven a constatar, según recoge una segunda tanda de audios entre ambas partes proporcionada por los senadores del Partido Popular gracias al acceso que están teniendo a estos documentos en el marco de la comisión de investigación que investiga los hechos en el Senado.

“Algo que tenías controlado en un nivel normal de carga, con una tensión normal, pues te lo ponen a tope y te cae la tensión”, señalaban el 31 de enero de 2025 desde el centro de control del operador del sistema a una de las compañías distribuidoras que estaba preguntado por los problemas casi tres meses antes de que se produjera el apagón que dejó a oscuras a toda la Península Ibérica durante horas. “Hoy ha sido muy exagerado”, aseveraban desde el operador del sistema respecto de los problemas de ese día.

Los técnicos de Red Eléctrica señalaban lo que habría que hacer con los problemas que se estaban dando: “Lo tendrán que escalar o... no sé, no sé. Esto, ya te digo, esto habrá reuniones, porque hoy ha sido muy gordo. Lo habéis visto todos los distribuidores, como es normal. Pues esto se harán un informe o algo”.

En esas mismas conversaciones de hace más de un año, los audios escenifican una situación concreta de crisis: “En Ascó han estado a punto de que les saltara algún grupo y claro, a esa exportación, si saltan los grupos nos quedamos a cero”, aseguraban los técnicos del centro de control en distribución desde Barcelona.

A lo anterior, Red Eléctrica respondía que “ha sido una oscilación muy muy bestia. Así que, no sé, tendrán que... esto analizarán todo con las empresas y a ver qué pasa. Lo que no puede ser es que nos suelten generación. La solar no es como la eólica, la eólica lleva inercia, pero la solar llega alguien y le da un botón y si no te lo escalan un poco, te la lían, y es lo que pasa”.

“Como desmantelen las nucleares...”

Los problemas continuaron semanas después, ya a apenas tres semanas de la fecha del blackout. El 7 de abril, nuevas conversaciones entre el operador del sistema y las empresas revelan casos de inestabilidad similares a los referidos como causa de la desconexión masiva posterior, el peor incidente de esta naturaleza en la historia de España.

“Y como desmantelen las nucleares, yo creo que ya va a ser … el punto de inflexión", alertaban las empresas desde el centro de control de Sevilla a Red Eléctrica en referencia a la inestabilidad que podría provocar la clausura de plantas atómicas. “No, no puedes soportar esto, porque … en algún momento igual nos la damos seguro casi", se respondía desde el operador del sistema.

En esa conversación, desde el centro de control de distribución de Sevilla advertían de manera clara: “Tenemos un problemón con las tensiones, tenemos un problemón brutal”. El exceso de tensión está en el origen del grave incidente del 28 de abril, del que aún no se han declarado responsables. La cuestión, ya a 21 días del blackout, no era puntual, según se desprende de los audios transcritos. “Sí, si estamos así en toda España, eh”, aseguraban desde el centro de control de Red Eléctrica.

Días después de estas conversaciones telefónicas hubo desconexiones puntuales previas al gran apagón. La refinería de Cartagena sufrió un incidente que paró la planta durante horas. Y el ministro de Transportes también relató problemas de Adif que provocaron paradas de trenes.

Por ahora, los informes apuntan a causas multifactoriales. Tanto la investigación europea como los documentos presentados previamente por el comité de análisis del Gobierno como por el propio operador del sistema apuntan a que en el exceso de tensión tuvieron responsabilidad tanto las empresas (Iberdrola, Endesa y Naturgy, fundamentalmente), como Red Eléctrica y los propios reguladores (la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) y el Gobierno).

“El sol está muy bien para la playa...”

Los nuevos audios aportados por el PP también incluyen transcripciones de la misma mañana de la desconexión masiva. Concretamente, de las 10:59 horas, noventa minutos antes. Desde Red Eléctrica advierten sobre la energía fotovoltaica: “Ahora mismo así cambios bruscos no hay, si más que nada es el tema de la solar … es el tema de la solar, que pues por precio y por demás... pues lo que hacen es que de golpe entran un montón y salen un montón, entonces eso hace que la tensión suba o baje”.

Otra de las denuncias que hacen los técnicos de Red Eléctrica en las conversaciones es la falta de generación firme en el suroestes de España, precisamente una de las potenciales causas del inicio del apagón. “Si es que es el problema … Y el problema es que como cada vez hay más … y aquí en el sur tenemos hoy Arcos y Almaraz, y ya está, que son los únicos dos grupos que podrían absorber un poco este desajuste, pero necesitaríamos, habría que tener más grupos metidos … pero como no entran”.

Respecto de las grandes plantas de generación (nucleares, ciclos combinados de gas o hidráulicas) explican en los audios que “son los que estabilizan, pero como el problema es que la solar copa todo el resto, pues no entran. Entonces el sol, pues está muy bien, para el verano y para la playa, pero para esto, por mucho que digan … pues estos bandazos, pues llegará un momento que …”. En conclusión, desde Red Eléctrica aseguraban en esas conversaciones que “habría que tener más generación, “gorda”, vamos “gorda”, térmica, que son los que regulan”, añaden desde el centro de control del operador del sistema.