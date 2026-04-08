El récord turístico dispara un 19% las devoluciones del IVA por compras a los viajeros extracomunitarios

El turismo de compras sigue mostrando vigor en España, gracias en gran medida a las ventajas fiscales que tiene para los turistas procedentes de países fuera de la Unión Europea. Los últimos datos de la Agencia Tributaria, a los que ha tenido acceso este periódico, revelan que tanto el número de reembolsos a los turistas extracomunitarios como el importe de los mismos por las compras realizadas durante sus estancias en España están en máximos históricos: en 2025 se produjeron 10,6 millones de devoluciones, lo que supuso un incremento anual del 19,1%, por un importe de 529 millones de euros, un 10,4% más.

En la consecución de estos máximos históricos se encuentra la explosión del turismo latinoamericano y la recuperación, más lenta de lo prevista inicialmente, del turismo asiático y de Oriente Próximo, ahora muy perjudicado por la guerra en Irán. Esos tres colectivos tienen un poder adquisitivo muy superior a los mercados emisores tradicionales de España, como el Reino Unido, Alemania o Francia. Si en estos últimos el gasto medio diario por turista oscila entre los 100 y los 200 euros, los viajeros procedentes de otros lugares como Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, México, Argentina, Japón o la India pueden superar los 300 o 400 euros al día. Las estancias medias también son mucho más elevadas por la lejanía de sus países respecto a España, lo que redunda en una mayor capacidad de gasto.

Los turistas que eligen España para sus vacaciones y proceden de países de fuera de la Unión Europea pueden recuperar el IVA (un 21%) de las compras que realizan durante su estancia si son bienes para consumo personal que puedan transportar en su equipaje (no cuentan, por ejemplo, las comidas o bebidas que consuman durante el viaje). Desde 2018, además, no tienen que alcanzar el mínimo de 90 euros por transacción para aplicarse esa desgravación, lo que supone una importante ventaja competitiva frente a otros países como Francia o Italia. Allí, esos beneficios fiscales solo se activan a partir de 100 y 70 euros por transacción, respectivamente. Esa ventaja fiscal ha sido clave para que las cifras de devoluciones se hayan casi duplicado desde 2019, cuando apenas llegaron a los 6,2 millones. Y también para que el importe de las mismas haya subido un 60% hasta los 529 millones de euros.

En el caso de España, el reembolso se hace a través de un procedimiento digital denominado DIVA (Devoluciones de IVA por Compras de Viajeros),gestionado por la Agencia Tributaria y que puede culminarse, bien en los mostradores habilitados en los propios comercios o bien en los aeropuertos cuando los turistas encaran el regreso a sus países de origen. Ainara Andueza, directora general en España de Global Blue, la mayor gestora de devoluciones para compras exentas de impuestos, con una cuota de mercado del 80% de las transacciones, cree que el menor crecimiento del gasto respecto a las operaciones se debe a la aparición de un gran número de operadores al margen de los tradicionales del megalujo. “La digitalización y el avance tecnológico han incentivado al comercio para posicionarse como referente dentro del turismo de compras. El proceso se ha democratizado más allá de las grandes marcas de lujo y otras cadenas como Inditex, Mango o Primark han entrado con fuerza, lo que también ha favorecido que el recibo medio por compra sea más bajo”.

Andueza añade que esas grandes compañías internacionales consideran el turismo de compras exento de IVA como una línea de negocio prioritaria. “Se interesan por cada punto porcentual que suben en el comprador internacional, se interesan sobre si sube o baja su gasto medio, se interesan para ver cómo pueden capturar mejor a las grandes nacionalidades, explica. La portavoz de Global Blue destaca que otro de los cambios que ha provocado la caída del gasto medio ha sido la eclosión del turista argentino como el de mayor crecimiento en esta área de negocio. Esta nacionalidad ha sobrepasado a la mexicana, que había liderado la clasificación durante los últimos ejercicios. “Los turistas argentinos no compran en los mismos sitios ni los mismos productos que los mexicanos y eso ha tirado también hacia abajo del gasto medio”, recalca.

En cualquier caso matiza que el mercado estadounidense sigue siendo el más importante para el conjunto de compras exentas de IVA en España. Con un 14% del total, habría cerrado el pasado ejercicio con un importe de compras en torno a los 6.000 millones de euros, según los datos que maneja Global Blue. En segundo lugar figura China, que acabara el 10% de las devoluciones de IVA a turistas, pero todavía no ha recuperado los niveles previos a la pandemia de la covid.

El mayor dinamismo del mercado americano, tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica, frente a la parálisis del chino, es el que ha provocado que Madrid acapare ya casi la mitad del gasto ligado a esas compras. Ambos mercados emisores tienen un fuerte peso entre los turistas que visitan la capital y su región. En el otro lado, Barcelona se ha visto penalizada por su mayor dependencia del mercado asiático, fundamentalmente el chino, que aún no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. “También le ha perjudicado su escasa cuota de mercado en los países latinoamericanos, pero sobre todo le ha condicionado la metamorfosis del viajero chino, que ha cambiado la manera de viajar o la estancia media y ha aprendido a viajar a otros países vecinos, como Japón, que está muy bien posicionado en el lujo”, recalca Andueza.