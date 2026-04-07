Vito Quiles carga contra Beatriz Corredor y se escuda en la libertad de expresión por difundir su domicilio

Vito Quiles a su llegada este martes a los juzgados de instrucción de Madrid para declarar por un delito de revelación de secretos al difundir el domicilio de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.

El agitador ultra Vito Zoppellari Quiles, más conocido como Vito Quiles, ha declarado este martes en los juzgados de instrucción de Madrid por un delito de revelación de secretos y acoso contra la presidenta de Red Eléctrica (REE), Beatriz Corredor, por difundir en redes sociales la dirección de su domicilio y fotografías del inmueble, unos días después del apagón del 28 de abril de 2025. Durante la declaración, Quiles se ha escudado en la libertad de expresión y en el “interés periodístico” de dicha información, al tiempo que ha cargado contra la dirigente del operador del sistema eléctrico por su gestión del incidente, según han informado a EL PAÍS fuentes jurídicas presentes en la comparecencia.

A lo largo de 40 minutos, Quiles ha respondido a las preguntas de la magistrada y de las acusaciones, entre ellas la defensa de Corredor, y ha explicado que los mensajes que publicó en sus cuentas de X y Telegram eran una “crítica” a la gestión que la responsable de REE hizo del incidente que dejó a la península Ibérica sin luz.

El 29 de abril de 2025, un día después del apagón, Quiles afirmó en redes sociales que la exministra socialista fue nombrada “a dedo” por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dirigir la empresa semipública ―cuyo 20% pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y eso la convierte en primera accionista― pese a no tener “ninguna formación relacionada con el sector energético en su currículum”. En ese mensaje recordó que “tiene un sueldo de 546.000 euros anuales”, información que es pública al ser remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) todos los años en su informe de retribuciones de miembros.

El ultraderechista publicó otro mensaje, que denominó como “exclusiva”, el 3 de mayo de 2025. En él, aseguró que Corredor contrató “con fondos públicos a vigilantes de seguridad en la puerta de su casa (...) para evitar a la prensa o a los críticos”. El texto, que se acompañaba de dos fotos del inmueble, añadía la dirección de la vivienda, lo que motivó que la presidenta de REE acudiera a los tribunales ante el temor de que los seguidores de Quiles se acercaran hasta su domicilio, debido a las reacciones a esos mensajes. Por estos hechos, Corredor solicitó también medidas cautelares de protección, instando a que ordenaran “retirar o bloquear provisionalmente” dicho contenido para seguir manteniendo su intimidad.

Al respecto, Quiles ha negado ante la jueza que iniciara una campaña de hostigamiento o que violara su intimidad al difundir la calle en la que se encuentra la vivienda.

Poco antes de entrar en el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid (ahora denominado Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia, tras la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia), en el que estaba citado a las 11.00 horas de este martes, el agitador ultra ha hecho referencia en su cuenta de X a la declaración y ha arremetido contra Corredor: “Gran día hoy. Ganas de volver a ganar a los zurdos en los tribunales. Y más a la responsable del apagón que dejó seis muertos en España por su negligencia y la del Gobierno”.

Su defensa, representada por el abogado Juango Ospina, ha anunciado que, tras la declaración, volverá a solicitar el archivo de la causa, al entender que no se dan los requisitos en el Código Penal para imputar a Quiles un delito de revelación de secretos. El letrado ya pidió el sobreseimiento de esta causa en febrero al entender que las alusiones en redes sociales a la vivienda de Corredor eran “genéricas” y no daban ningún dato “individualizador”, además de apuntar que ya existían informaciones en prensa al respecto.