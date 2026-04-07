Monica Arés (Microsoft): “La IA es la primera tecnología que no solo transmite información, sino que interactúa con nosotros”

La directora de Transformación de Contenidos de la tecnológica destaca que el actual sistema de aprendizaje prioriza “la memorización por encima de la capacidad de pensar”

Monica Arés es directora de Transformación de Contenidos de Microsoft desde hace poco más de un año y su carrera profesional ha estado siempre vinculada al aprendizaje. Ha sido profesora de Matemáticas, directora de un planetario y pasado por multinacionales como Amazon y Meta. Visitó España hace unos días desde California para participar en el IE EdTech Summit 2026 y conversar sobre IA y, por supuesto, aprendizaje.

Pregunta. En su currículo se destaca que su especialidad es el aprendizaje inmersivo. Si tuviera que explicar a los lectores qué significa, ¿qué les diría?

Respuesta. Consiste en pasar de aprender escuchando o leyendo a aprender haciendo. En lugar de simplemente consumir información, te involucras con ella: interactuando, tomando decisiones y recibiendo retroalimentación en tiempo real. Esto puede ocurrir a través de la realidad mixta, de simulaciones, laboratorios o experiencias de inteligencia artificial que responden y se adaptan a ti. Recordamos mucho más lo que vivimos que lo que nos cuentan. El aprendizaje inmersivo está diseñado para ese tipo de realidad.

P. ¿Por qué tenemos que cambiar la forma en la que aprendemos? ¿Qué hacemos mal?

R. Hoy la información es abundante, y sin embargo nuestros sistemas siguen diseñados como si fuera escasa. Continuamos priorizando la memorización y la estandarización por encima de la capacidad de pensar, cuestionar y adaptarse. En el sistema actual el estudiante es un espectador y no participa, así que estamos preparando a personas para tareas que hoy se pueden automatizar fácilmente. Hemos diseñado un modelo único y le hemos pedido a millones de personas distintas que encajaran en él. El cambio que trae la inteligencia artificial es pasar de la entrega de contenidos al desarrollo del potencial humano, a través de sistemas que se adaptan al individuo.

P. Podríamos pensar que al final, el aprendizaje solo está al alcance de quien puede permitírselo. ¿Ayuda la tecnología a que haya más equidad?

R. Puede hacerlo, pero solo si somos conscientes de cómo la utilizamos. Estamos entrando en un mundo donde cualquier persona con un dispositivo y conexión tiene acceso a inteligencia de alta calidad. Eso es un cambio enorme. Pero no se trata solo de leer una pantalla, se trata de un aprendizaje personalizado y basado en la conversación, impulsado por la curiosidad del propio usuario. Cuando se diseña y usa correctamente, la IA se convierte en un tutor paciente e inteligente, en un mentor, en una co-inteligencia.

P. La IA genera curiosidad, pero también miedo e incertidumbre. Usted que trabaja con ella y la conoce por dentro, ¿qué me diría?

R. Estamos en un punto de inflexión muy importante. La IA es la primera tecnología que no solo transmite información, sino que interactúa con nosotros, se adapta y puede acompañar el pensamiento en tiempo real. Pero también conlleva un riesgo: si se usa mal, puede llevarnos a lo que llamo ‘subcontratación cognitiva’, donde las personas dependen de la IA para obtener respuestas en lugar de desarrollar su propio pensamiento. Cuando la usamos para explorar ideas y poner a prueba nuestro razonamiento, el aprendizaje se fortalece. Cuando delegamos completamente el pensamiento, el rendimiento mejora a corto plazo, pero se debilita a largo plazo.

P. Hábleme de usted y de su carrera hasta llegar hasta aquí. ¿Quién es Monica Arés?

R. Mi carrera ha abarcado casi todos los sectores de la industria, desde el aula hasta la vanguardia de las grandes empresas tecnológicas. Empecé como profesora de matemáticas y directora de un planetario, pero pronto comprendí que los sistemas educativos determinan quién tiene acceso a las oportunidades y quién no. Para intentar cambiarlo, tuve que entender el problema desde todos los ángulos. Ese camino me llevó a Amazon, donde evolucionamos las plataformas de aprendizaje, luego pasé a Meta, donde lideré el primer ecosistema de aprendizaje inmersivo. En Microsoft, hago lo mismo ahora para la IA. Más allá de los títulos, soy madre. Eso me mantiene con los pies en la tierra. El futuro del aprendizaje no es solo algo profesional, es el mundo en el que están creciendo mis hijos.

P. En España llevamos hablando desde hace tiempo del déficit de vocaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) en las mujeres. ¿Cómo hacemos para que esto mejore?

R. Este no es solo un problema de talento, es un problema de cultura. Hablamos mucho de incorporar más mujeres a las STEM, pero no siempre cambiamos la cultura que encuentran cuando llegan. Las credenciales te abren la puerta, pero la pertenencia es lo que te mantiene.